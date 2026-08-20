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Petro propuso acuerdo nacional para recolectar $20 billones destinados a reconstruir las zonas afectadas por el terremoto y le envió pulla a los empresarios: “No se basa en limosnas”

El expresidente de la República pidió una reducción del costo del crédito para completar la meta de recursos

Durante su réplica, el expresidente afirmó que la falta de empalme con la actual administración causó la mala atención del desastre natural - crédito @petrogustavo/X
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El expresidente de la República, Gustavo Petro, propuso un acuerdo nacional para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 7,4 del 10 de agosto de 2026 sin que el costo recaiga en los hogares, al plantear que “entramos a la reconstrucción, se necesitan 30 billones de pesos” y cuestionar los argumentos sobre aportes privados: “Dicen que los pulpos ya dieron mucho. Carreta”.

Petro sostuvo que el plan no debería basarse en donaciones, sino en una combinación de recaudo y medidas monetarias. “Propongo un acuerdo nacional que no se basa en limosnas. Se basa en los impuestos que al menos deben financiar 20 billones y que no los puede pagar la gente trabajadora y campesina”, expuso en su cuenta de X.

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El expresidente de la República pidió una reducción del costo del crédito para completar la meta de recursos - crédito @petrogustavo/X
El expresidente de la República pidió una reducción del costo del crédito para completar la meta de recursos - crédito @petrogustavo/X

Como segundo componente, pidió una reducción del costo del crédito para completar la meta de recursos. “Y propongo otros 10 billones por la vía de disminuir la actual tasa de interés de la junta del Banco de la República”, señaló.

El exjefe de Estado también rechazó la alternativa de contratar nueva deuda externa como vía principal para financiar la reconstrucción. “Ahora proponen endeudarnos internacionalmente, eso elevará el costo general de la deuda y llevará al 2030 una carga enorme de insostenibilidad”, dijo.

El exjefe de Estado también rechazó la alternativa de contratar nueva deuda externa como vía principal para financiar la reconstrucción - crédito EFE
El exjefe de Estado también rechazó la alternativa de contratar nueva deuda externa como vía principal para financiar la reconstrucción - crédito EFE

En ese mismo argumento, Petro vinculó el riesgo fiscal al desempeño económico y a las condiciones financieras. Según Petro, el panorama se agrava “si no crece la economía por la excesiva tasa de interés en Colombia y el altísimo endeudamiento de los Estados Unidos”.

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Además del esquema de financiación, el economista planteó un enfoque de ejecución con participación comunitaria. “La reconstrucción debe tener la base de la organización popular, la autoconstrucción y la ayuda mutua”, sostuvo.

Petro llamó a movilizar estructuras territoriales afines a su proyecto político para apoyar las tareas locales. “Cada militante progresista, hombre o mujer debe ser un constructor local de la ayuda mutua”, dijo.

Réplica de Gustavo Petro e Iván Cepeda a Abelardo de la Espriella

Réplica de Gustavo Petro e Iván Cepeda a Abelardo de la Espriella - crédito Redes sociales
Réplica de Gustavo Petro e Iván Cepeda a Abelardo de la Espriella - crédito Redes sociales

El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda encabezaron la noche del 19 de agosto la réplica de la oposición al presidente Abelardo de la Espriella, en una intervención centrada en la respuesta al terremoto y en la reconstrucción de las zonas afectadas, para la que Petro propuso retomar una reforma tributaria con la que se buscaba recaudar 20 billones de pesos de los 30 billones que, según planteó, se necesitan.

El mensaje opositor se emitió con la misma duración que el discurso transmitido por la Presidencia en canales públicos y privados. La primera parte estuvo a cargo de Cepeda durante 9 minutos con 34 segundos, mientras que Petro ocupó los 16 minutos con 36 segundos restantes.

El senador del Pacto Histórico abrió la intervención con un mensaje de solidaridad a las familias afectadas por el terremoto en los departamentos alcanzados por la emergencia. A propósito, destacó el papel de la bancada oficialista en el apoyo a las regiones comprometidas.

Cepeda dijo: “En esta hora dolorosa, nos enorgullece que el protagonismo haya sido del pueblo, de sus redes solidarias, organizaciones sociales y juntas de acción comunal. Una vez más se demuestra que solo el pueblo organizado salva al pueblo. Seguiremos acompañando a la ciudadanía”.

Cepeda pidió proteger a los damnificados y mantener la eliminación de un beneficio para congresistas

En su tramo del discurso, el senador reclamó que durante el estado de emergencia económica no se deterioren “los derechos de las personas más vulnerables y aquellas que han sido empobrecidas que bajo nuestro gobierno experimentaron una mejoría sensible en su condición socioeconómica”.

También advirtió sobre la sequía y los incendios forestales que podrían agravarse con el fenómeno de El Niño. En ese punto sostuvo: “No podemos permitir que el país sea sorprendido por la conjunción de estas dos tragedias. Afirmamos que es indispensable actuar con prevención, coordinación, responsabilidad y un plan nacional de carácter integral”.

El legislador pidió además que no se descuide a los damnificados por la tragedia. En la misma intervención solicitó al Consejo de Estado que deje vigente la derogatoria de la prima especial de servicio para los congresistas, al considerar que la nueva administración podría destinar esos recursos a las víctimas del terremoto.

La segunda parte del mensaje estuvo en manos de Petro, que concentró sus críticas en los primeros movimientos de la administración de De la Espriella frente al terremoto y en la ausencia de un empalme con su gobierno. Su planteo principal fue que el Ejecutivo recupere el proyecto de reforma tributaria que había impulsado su administración para financiar la reconstrucción.

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