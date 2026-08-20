La senadora Sara Castellanos rechazó la presunta asignación de un esquema de seguridad para Gabriela Muñoz: “Parece que el clientelismo pesa más”

Sara Castellanos recordó el caso de Miguel Uribe ante la asignación de un esquema de seguridad para Gabriela Muñoz - crédito @sarag12/Instagram y@gabrielaa.muol/Instagram

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La senadora Sara Castellanos hizo una crítica a través de su cuenta de X luego de que, según información revelada por El Tiempo, se indicara que la creadora de contenido Gabriela Muñoz, al parecer cercana al gobierno del expresidente Gustavo Petro, habría recibido un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De acuerdo con el informativo citado, la influenciadora, que estuvo vinculada en su momento a la Aeronáutica Civil, recibió el esquema de protección el 26 de junio de 2026, pese a que, para entonces, no estaba contratada en ninguna entidad del Estado. El esquema en cuestión estaría compuesto por dos escoltas, un vehículo convencional y un chaleco antibalas.

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Al respecto, la congresista Castellanos cuestionó a la anterior administración por las prioridades que manejó la UNP en la asignación de esquemas de seguridad. Se refirió específicamente al caso del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, que fue víctima de un atentado en junio de 2025 y que falleció en agosto de ese año. Según el abogado de su familia, Víctor Mosquera, el congresista solicitó el reforzamiento de su esquema de seguridad a la UNP en varias oportunidades, y, presuntamente, su petición no fue atendida.

“¡Qué paradoja! Hace un año, a Miguel Uribe le recortaron el esquema de seguridad. Hoy, a Gabriela Muñoz le asignan uno. Las prioridades del Gobierno Petro siempre estuvieron muy claras. Cuando se trata de seguridad, parece que el clientelismo pesa más que el mérito y la necesidad", aseveró la senadora en su cuenta de X.

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La senadora Sara Castellanos criticó presunta asignación de un esquema de seguridad para Gabriela Muñoz - crédito @sarag12/X

Augusto Rodríguez, que ejercía la dirección de la UNP cuando Miguel Uribe fue víctima del atentado, negó los señalamientos que surgieron en su contra, con respecto a la presunta falta de diligencia ante las peticiones que habría hecho el senador. Según explicó en su momento, el precandidato presidencial tenía un buen esquema de seguridad, pero tomó decisiones que lo afectaron.

“El doctor Miguel Uribe contaba con un esquema de protección robusto, un poco superior al de otros parlamentarios: cuatro policías y tres escoltas de la UNP. Sin embargo, tomó decisiones que debilitaron su seguridad y que fueron equivocadas”, detalló el exfuncionario, en conversación con El País América.

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De acuerdo con su explicación, Uribe Turbay decidió dividir a su equipo de protección para que algunos escoltas cuidaran a su familia y otros se encargaran de su protección. Además, al parecer, no quiso aceptar el relevo de escoltas, lo que implicó una reducción de hombres de seguridad asignados a su esquema.

Los señalamientos contra Gabriela Muñoz

Angie Rodríguez, exdirectora del Fondo de Adaptación, aseguró que la creadora de contenido Gabriela Muñoz "manejó a su antojo la Aeronáutica Civil" - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Ahora bien, la asignación de un esquema de protección para la creadora de contenido Gabriela Muñoz también generó indignación porque, según Angie Rodríguez, exdirectora del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), habría tenido injerencia en la toma de decisiones administrativas en la Aeronática Civil y en el nombramiento de ciertas personas, incluidos algunos familiares, en determinados cargos, a pesar de que tenía un cargo de auxiliar.

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“No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz (...). Es el mismo modus operandi”, señaló Rodríguez, en diálogo con Noticias RCN.

La influenciadora emitió un comunicado a la opinión pública en el que negó las acusaciones que hizo la exfuncionaria del Gobierno en su contra. Aseguró que el puesto que logró en la entidad no le permitía tomar decisiones relacionadas con el nombramiento del personal.

La activista digital, de 20 años, sostuvo que sus funciones fueron de apoyo y que no desempeñó un cargo técnico ni directivo - crédito @gabrielaa.muol/X

“Mi cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación”, precisó en la comunicación oficial.

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