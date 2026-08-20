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Este sería el rival del Deportes Tolima, si clasifica a cuartos de la Copa Libertadores: no la tendría fácil

Aunque los ibaguereños van perdiendo la serie por 1-0 contra Independiente del Valle, conocieron al equipo que les tocaría en la siguiente ronda y proviene de Brasil

Deportes Tolima
Deportes Tolima sueña con llegar a los cuartos de final de la Copa Libertadores - crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa
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Deportes Tolima quiere reponerse en la Copa Libertadores, pues la caída por la mínima diferencia ante Independiente del Valle fue un golpe inesperado, no solo porque se dio en Ibagué, sino porque fue en un compromiso en el que el Vintotinto y Oro logró las opciones más claras.

En caso de que el Pijao le dé vuelta al marcador, ya tiene rival para los cuartos de final en la Libertadores, pues mientras arrancaba la serie de los colombianos, el resto de llaves en esa instancia terminaron, con partidos llenos de emociones, goles y dramatismo hasta el último minuto.

Mientras tanto, Tolima tiene compromiso en la Liga BetPlay contra el Atlético Bucaramanga, por la sexta fecha el sábado 22 de agosto, cuando rotará la plantilla para darle descanso a los titulares que viajarán a Quito, donde se verán con IDV por ese tiquete a la siguiente ronda.

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El posible rival de Tolima en Libertadores

La escuadra Vinotinto y Oro es la única colombiana que sobrevive en la Copa Libertadores, juega desde la segunda fase previa y ha superado toda clase de retos, además de que también fue la que superó la ronda de grupos, a diferencia de Junior, Medellín y Santa Fe.

Flamengo será el próximo rival del Tolima en los cuartos de final en la Copa Libertadores, en caso de que los pijaos eliminen a Independiente del Valle en el compromiso de vuelta de los octavos de final, cuya serie va con marcador global de 1-0 a favor de los ecuatorianos por el gol de Aron Rodríguez.

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Flamengo es el actual campeón de la Copa Libertadores y defiende el título de buena manera - crédito Ricardo Moraes/REUTERS
Flamengo es el actual campeón de la Copa Libertadores y defiende el título de buena manera - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El “Mengao”, actual campeón de la competencia, superó en los octavos al Cruzeiro de los colombianos Luis Sinisterra y Néiser Villarreal, ambos ausentes por lesión, con marcador global de 3-2, después de que venciera por 2-1 en la vuelta en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Casualmente, Tolima y Flamengo se volverían a ver las caras en Copa Libertadores cuatro años después, después de enfrentarse en los octavos de final de la edición 2022, la cual fue recordada por la goleada de los brasileños por 7-1 en la vuelta, después de también vencer por 1-0 en la ida.

El colombiano Jorge Carrascal jugó con Flamengo en la victoria 2-1 sobre Cruzeiro en la Copa Libertadores - crédito Ricardo Moraes/REUTERS
El colombiano Jorge Carrascal jugó con Flamengo en la victoria 2-1 sobre Cruzeiro en la Copa Libertadores - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Cabe recordar que los ibaguereños nunca han pisado una ronda de cuartos en el certamen, mientras que Independiente del Valle no llega tan lejos desde 2016, cuando alcanzó al final, se vio con Atlético Nacional y perdió la serie por 2-1, siendo su primera definición de un título de la Conmebol.

¿Cuándo es la vuelta de Independiente del Valle vs. Tolima?

Deportes Tolima quedó obligado a remontar tras perder 0-1 ante Independiente del Valle en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. La serie se definirá en Ecuador, donde el equipo colombiano buscará la clasificación a cuartos.

La revancha se jugará el martes 25 de agosto de 2026 a las 7:30 p. m. en el estadio Banco Guayaquil de la Ciudad Deportiva Independiente del Valle en Quito. Con la diferencia mínima en el global, Tolima deberá cambiar el resultado como visitante para avanzar de ronda con dos o más tantos, pues venciendo por una anotación irá a penales y el empate no le sirve.

Tolima vs. Independiente del Valle
Independiente del Valle superó al Deportes Tolima por 1-0, en la ida de octavos de la Copa Libertadores - crédito Deportes Tolima

Para los aficionados que no puedan viajar a la capital ecuatoriana, se podrá ver en televisión por el canal deportivo Espn, para toda América Latina, así como por la plataforma digital Disney+ Premium, para sus suscriptores desde cualquier dispositivo.

Cabe recordar que esta serie se aplazó una semana por el terremoto en Colombia del 10 de agosto, lo que obligó a la Conmebol a que el juego de ida, pactado inicialmente para el martes 11 se agosto, se corriera para el martes 18 y la vuelta el 25 del mismo mes.

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