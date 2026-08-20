Más de 10.000 usuarios siguen sin gas natural tras terremoto en Colombia

Un miembro de la Armada colombiana trabaja, mientras continúan las operaciones de búsqueda tras el terremoto en el edificio Torres de Limonar, en Cali, Colombia, 17 de agosto, 2026. REUTERS/Sergio Acero

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En las zonas afectadas por el terremoto, 10.100 usuarios siguen pendientes de reconexión del servicio de gas natural, según el balance entregado por la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, desde Barranquilla. La cifra se reparte entre 4.200 usuarios del Eje Cafetero y 5.900 del Valle del Cauca y el norte del Cauca, territorios donde las cuadrillas continúan revisando las condiciones técnicas antes de restablecer el suministro.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la reconexión no ha avanzado de forma lineal porque algunas zonas vuelven a presentar fallas cuando empiezan las labores de remoción de escombros. Esa situación obliga a revisar nuevamente las redes y a mantener controles para evitar riesgos asociados a posibles fugas.

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Murgas explicó que el dato ha cambiado de un día a otro. Aunque en varios sectores se logra restablecer el servicio, los trabajos posteriores sobre estructuras colapsadas o viviendas afectadas pueden generar nuevas interrupciones. Por eso, la prioridad del gremio no es solo conectar más usuarios, sino hacerlo bajo condiciones seguras.

Una estufa de gas de acero inoxidable muestra un fogón encendido con una llama azul vibrante, destacando el uso de energía para la cocción doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4.200 usuarios pendientes en el Eje Cafetero

La presidenta de Naturgas detalló que, de los 750.000 usuarios del Eje Cafetero, permanecen pendientes de reconexión 4.200. En esa región, las empresas mantienen cuadrillas desplegadas para verificar redes, conexiones internas y condiciones de seguridad en los puntos donde el terremoto dejó daños en viviendas, vías o infraestructura cercana.

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En el Valle del Cauca y el norte del Cauca, el balance indica que, de 1.430.000 usuarios, aún faltan por conectar 5.900. La revisión se realiza zona por zona, debido a que el impacto del sismo no fue uniforme y algunas áreas requieren controles adicionales antes de permitir nuevamente el uso del gas natural.

“Lo que nos ha pasado es que esa cifra va moviéndose de un día a otro porque en algunas zonas hacemos las reconexiones, pero cuando inicia la remoción de escombros la infraestructura nuevamente tiene fallas”, declaró Murgas.

La directiva agregó que el trabajo técnico busca preservar la vida ante cualquier fuga. Ese punto resulta clave porque el restablecimiento del servicio en zonas afectadas por un terremoto exige más que una simple reconexión: requiere confirmar que las redes no representen peligro para las familias, los equipos de emergencia ni las personas que participan en la remoción de escombros.

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Un quemador de estufa a gas produce llamas azules en un ambiente oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Naturgas descarta daños en gasoductos y redes

Pese a las dificultades en las reconexiones, Murgas entregó un parte positivo sobre la infraestructura principal. Según dijo, tras el terremoto no se reportaron daños en los gasoductos ni en las redes de gas natural, lo que permite concentrar los esfuerzos en verificaciones locales y en la normalización gradual del servicio.

Las declaraciones fueron entregadas durante un balance realizado en la localidad Norte Centro-Histórico de Barranquilla, donde también se habló de las inversiones y aportes de la industria del gas natural en Colombia. Allí se informó que en 2025 las empresas del sector invirtieron 883 millones de dólares, un 8 % más que en 2024.

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Esos recursos se destinaron a actividades de exploración, producción, transporte y distribución. El gremio también reportó que su inversión social impactó a 1,6 millones de colombianos en 196 municipios. Tolima fue el departamento con mayor número de proyectos, con 25; seguido por Atlántico, con 23, y La Guajira, con 19.

Para 2026, el sector tiene previstas inversiones por 1.031 millones de dólares. Naturgas destacó además que la industria viene de aportar 3,57 billones de pesos al país por regalías e impuestos.

Mientras avanza ese panorama sectorial, la atención inmediata está concentrada en los 10.100 usuarios que todavía esperan el regreso del gas natural. Las cuadrillas continuarán verificando sectores afectados, especialmente donde la remoción de escombros pueda generar nuevas fallas o riesgos para la comunidad.

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