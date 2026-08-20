Bolsa única y reparto por mérito para los derechos de televisión del fútbol colombiano: la propuesta que tendría en vilo a la Dimayor

Un grupo de siete clubes del ascenso colombiano propuso ante la Dimayor una redistribución de los ingresos del fútbol colombiano, mediante una bolsa única que incluya derechos de transmisión, publicidad, derechos de imagen y otros ingresos centralizados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El fútbol profesional colombiano atraviesa una de las negociaciones más trascendentales de su historia. La Dimayor tiene plazo hasta el 31 de agosto para presentarle a Win Sports una oferta alternativa por los derechos de transmisión, cuyo contrato vence el 31 de diciembre.

En ese contexto, los clubes afiliados celebraron una asamblea extraordinaria este miércoles 19 de agosto que, aunque convocada para definir la continuidad de los torneos tras el terremoto del 10 de agosto, dejó al descubierto la profundidad de la pugna interna por la distribución de los ingresos televisivos a partir de 2027.

El periodista Alejandro Pino Calad reveló los detalles de esa disputa en su pódcast Historias Secretas, donde expuso dos elementos clave: las posiciones divergentes entre los clubes que irían más allá de la agrupación de los clubes históricos del fútbol colombiano —conocido como el G8— contra el resto, y una propuesta que un bloque de clubes de la segunda división presentó al resto.

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El contrato vigente mueve cerca de 55 millones de dólares anuales, una cifra que todos los bloques consideran insuficiente, aunque por razones distintas. POr ende, la discusión no gira únicamente en torno a la totalidad del dinero en el nuevo contrato, sino a cómo se repartirá entre los 30 clubes.

Para entender la disputa, el periodista identificó cuatro bloques con posiciones irreconciliables. El primero es el mencionado G8, compuesto por Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y Once Caldas.

Estos equipos exigen una redistribución que premie el peso comercial de cada institución y sus indices de rating en televisión, motivo por el que ya amenazaron con no autorizar el uso de su imagen si no hay un nuevo modelo de distribución. “¿Qué gracia tiene una liga en la que usted no puede transmitir los partidos de Nacional, de Millonarios, de América, de Junior, de Cali, de Santa Fe?”, planteó Pino Calad, para explicar la problemática que afronta actualmente la Dimayor.

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Joe Bonilla, el abogado de Abogados Muñoz Tamayo y Asociados, representa al G8 en la negociación por la repartición de los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano - crédito Abogados Muñoz Tamayo y Asociados

El segundo bloque fue bautizado por el comunicador como G7. Este grupo lo conforman Llaneros, Real Santander, Orsomarso, Leones, Real Cundinamarca, Bogotá y Tigres, siete equipos pequeños que reciben apenas 500.000 dólares anuales por derechos de televisión. El tercero es un grupo de 14 equipos que el periodista llamó, con ironía, “los comunistas”: clubes que defienden un reparto igualitario sin importar la categoría ni el rendimiento, liderados por Cúcuta Deportivo y Deportes Quindío. Un cuarto bloque estaría conformado por siete equipos indecisos que pueden inclinar la balanza hacia cualquier lado, entre los que se encuentran Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga o Deportivo Pasto.

La propuesta del G7: bolsa única, mérito y buenas prácticas

En el pódcast, Pino Calad afirmó que un día antes de la asamblea, el G7 presentó su contrapropuesta y este tuvo acceso a ella. Dicha propuesta rompería con el modelo de equipos categoría A y B implementado hasta ahora, pues buscaría que todos los ingresos van a una misma bolsa.

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Esto incluiría no solo los derechos de transmisión, sino también los ingresos publicitarios —como el patrocinio de Betplay al nombre de la liga—, los derechos de imagen y cualquier otro ingreso centralizado, incluidos eventuales contratos con videojuegos.

Sobre esa bolsa total, el G7 propone una división 80/20: el 80% para los veinte clubes de primera división y el 20% para los de segunda. La lógica es directa. “Si usted llega a la A, entra de una a pelear esa plata”, resumió el periodista.

Cada uno de esos dos porcentajes se distribuiría internamente bajo la misma fórmula: 50% de base igualitaria, 20% por mérito deportivo, 20% por rating y 10% por “buenas prácticas”. El rating se mediría con los datos del año inmediatamente anterior, certificados por el canal que adquiera los derechos de transmisión.

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La fórmula del G7 distribuye los ingresos del fútbol profesional colombiano con 50% de base igualitaria, 20% por mérito deportivo, 20% por rating y 10% por lo que Pino Calad denominó "buenas prácticas", replicando un esquema similar al de la Bundesliga - crédito Millonarios FC

El componente de buenas prácticas es, según Pino Calad, el más novedoso de toda la propuesta. Inspirado en el modelo de la Bundesliga, implica que cada club debe cumplir una serie de estándares institucionales para acceder a ese porcentaje. “Buenas prácticas es tener sede propia. Buenas prácticas es tener equipo femenino. Buenas prácticas es tener comunicaciones. Buenas prácticas es tener marketing”, enumeró. A eso se suma contar con divisiones formativas desde la categoría sub-13 hasta la sub-21.

El periodista señaló que este criterio pondría en aprietos a varios clubes históricos, y a la vez premiaría a otros más pequeños pero que asumen dichas responsabilidades. “Pongamos un ejemplo que ni siquiera hace parte del G7: Fortaleza. Fortaleza tiene muy buenas prácticas. Internacional de Bogotá tiene muy buenas prácticas. Atlético Nacional tiene buenas prácticas, pa qué. Millonarios no tiene sede deportiva. Esto los pondría serios. O sea, si usted quiere ganar más plata, sea serio. Asuma su responsabilidad como un club del fútbol profesional colombiano”, afirmó Pino Calad.

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Las cifras: qué recibiría cada club según el escenario

Según los cálculos difundidos por Alejandro Pino Calad, Deportes Tolima sería el club que más dinero recibiría bajo la propuesta del G7 en la negociación de los derechos de transmisión - crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa

El G7 construyó su propuesta sobre la base de un objetivo de 100 millones de dólares anuales, la cifra que la Dimayor aspira a obtener en la nueva negociación. Bajo ese escenario, y aplicando la fórmula de 50-20-20-10, el periodista afirmó que el club que más ingresos habría recibido el año pasado sería el Deportes Tolima, con 5,37 millones de dólares anuales, gracias a sus sólidas campañas deportivas y a sus buenas prácticas institucionales.

Le seguirían Atlético Nacional con 5,22 millones, Junior con 5,08 millones, Santa Fe con 4,94 millones, Once Caldas con 4,79 millones, América con 4,65 millones y Millonarios con 4,50 millones. “Fíjense en eso: Millonarios, por supuesto, en ese 20% de rating está muy arriba, pero en la campaña está bajo. Y aparte, en ese 10% de hacer las cosas bien, meh, no tiene sede”, apuntó Pino Calad, en referencia al cuadro Embajador.

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El periodista también calculó el escenario con la oferta que Win Sports tiene actualmente sobre la mesa: 73 millones de dólares anuales. Con esa cifra, Tolima habría recibido cuatro millones de dólares, Nacional 3,9 millones, Junior 3,8 millones, Santa Fe 3,7 millones, Once Caldas y América 3,5 millones cada uno, y Millonarios 3,4 millones. “Igual, es mucha más plata que la que reciben ahorita”, subrayó.

Para los clubes de la B, el cambio también sería significativo. Bogotá Fútbol Club, por ejemplo, pasaría de recibir 500.000 dólares a 1,3 millones bajo el escenario de 100 millones, o a un millón bajo el de 73 millones.

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El mecanismo de compensación y el seguro de descenso

La propuesta del G7 contempla que una transición tan abrupta no puede aplicarse de golpe. Por eso incluye un mecanismo de compensación previo al reparto, articulado en torno a una caja con recursos pignorados.

Los clubes de la B que hoy reciben ingresos de categoría A —como Quindío o Patriotas, que cobran 1,25 millones de dólares pese a estar en segunda división— tendrían garantizados unos ingresos durante tres años, con un porcentaje que iría reduciéndose cada temporada. “Tiene esos tres años para ascender y defender que usted es categoría A”, explicó Pino Calad.

El modelo también incluye un seguro de descenso para los clubes que bajen de primera a segunda. Inspirado en los sistemas de la Premier League y LaLiga, el fondo garantizaría una compensación calculada sobre el promedio de ingresos del club en sus últimas tres temporadas en primera. “Una cosa es decir eso, otra cosa es decir: ‘No, yo estoy en la B ganándome lo mismo de la A’. Usted ahora está en la B, asuma que está en la B, pero tenga esta platica porque queremos que vuelva”, graficó el periodista.

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En esa línea, Pino Calad fue enfático en señalar que el problema del fútbol profesional colombiano no es la cantidad de dinero que ingresa, sino la forma en que se distribuye. “El fútbol profesional colombiano es pobre, pero no es pobre porque reciba mala plata (...) 55 millones es un muy buen dinero por los derechos de transmisión. El problema es cómo se la repartieron”, afirmó.

El periodista usó el caso del América de Cali como ilustración extrema de las distorsiones del sistema vigente. El club pasó cinco años en la segunda división cobrando los mismos ingresos que los equipos de primera, lo que le permitió sanear sus finanzas antes de ser adquirido por su actual grupo propietario. “Lo que hizo fue sanearse financieramente, lo que está muy bien. Pero fueron cinco años en la B ganando la misma plata de la A”, señaló.

Esa anomalía es, precisamente, lo que el G7 busca corregir. Para los 14 equipos del bloque igualitario, en cambio, cualquier diferenciación representa una amenaza. “No les conviene pensar en buenas prácticas, no les conviene pensar en que usted pierde sus derechos cuando va a la B”, dijo Pino Calad sobre Cúcuta y Quindío, los líderes de ese grupo.

Tebas y Bonilla: los abogados detrás de la negociación

Javier Tebas, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, sería el abogado asesor del G7 en las negociaciones - crédito Europa Press

La profundidad técnica de las propuestas tiene nombre propio en cada bando. El G7 está representado por Javier Tebas, el abogado vinculado a LaLiga española, cuya presencia le da a la propuesta del bloque pequeño un respaldo jurídico y conceptual de primer nivel internacional. El G8, por su parte, cuenta con Joe Bonilla como su representante en la negociación.

“Esto es con abogados, nos sentamos, miramos los papeles, cómo son las vueltas. Este tema es un tema supremamente fuerte”, advirtió Pino Calad.

Tolima, la clave entre los indecisos

El periodista cerró su análisis señalando que los siete equipos indecisos son los que definirán el resultado final, y que entre ellos hay uno con un incentivo particular para moverse. Bajo la propuesta del G7, el Deportes Tolima sería el club que más dinero recibiría de todo el sistema, gracias a la combinación de sus buenos resultados deportivos y sus estándares institucionales.

“El Tolima siempre tiene grandes campañas, el rendimiento deportivo se premia. El rendimiento deportivo siempre se tiene que premiar”, dijo Pino Calad. Y añadió: “Me gusta que en esa propuesta, que me levanté del G7, se premie algo que va más allá: algo llamado buenas prácticas”.