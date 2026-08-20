Ofensiva en Caquetá: incautan más de cuatro toneladas de marihuana y desmantelan taller de explosivos de disidencias de ‘Calarcá’

Tropas del Ejército y agentes de la Policía Nacional realizaron procedimientos simultáneos que permitieron desarticular rutas de transporte de drogas y neutralizar un centro de producción de armas artesanales en el sur del país - crédito @COL_EJERCITO / X

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Más de cuatro toneladas de marihuana incautadas y la neutralización de una fábrica clandestina de explosivos marcan dos acciones recientes del Ejército Nacional y la Policía Nacional en Caquetá.

Estas operaciones impactan de manera directa las economías ilícitas y la capacidad logística de las disidencias armadas en el sur de Colombia, según confirmaron las autoridades.

Incautación histórica en la vía Neiva-Florencia

El primer resultado se produjo en el kilómetro 45 de la vía Neiva-Florencia, donde tropas de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Sijín del Departamento de Policía del Caquetá, interceptaron un cargamento de más de cuatro toneladas de marihuana. La droga estaba oculta en un vehículo que transitaba por uno de los corredores viales más importantes del sur colombiano, informó la institución castrense.

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De acuerdo con la investigación preliminar, el cargamento pertenecería a la estructura Rodrigo Cadete, una facción del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) con presencia en la región. El volumen del decomiso evidencia la magnitud de la operación de transporte y distribución de estupefacientes en esta zona. Las autoridades señalaron que la incautación interrumpió los flujos de ingresos ilegales que sustentan la actividad de estas estructuras armadas.

El Ejército Nacional y la Policía Nacional incautaron más de cuatro toneladas de marihuana en la vía Neiva-Florencia, en Caquetá - crédito @COL_EJERCITO / X

La vía Neiva-Florencia conecta al departamento de Huila con Caquetá y es utilizada por las organizaciones criminales para movilizar grandes cantidades de droga hacia centros de acopio y rutas de distribución nacional e internacional. Según datos oficiales citados por el Ejército, la operación evitó que el cargamento llegara a los puntos de comercialización, generando una afectación directa a las finanzas del narcotráfico en la Amazonía colombiana.

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Otra ofensiva: desmantelan fábrica de explosivos en Solita

En una segunda acción militar, realizada en la vereda Cusubre del municipio de Solita, soldados de la Brigada 12 de la Sexta División del Ejército y unidades de la Policía Nacional localizaron y desmantelaron un taller clandestino de fabricación de explosivos, atribuido a la facción GAO-r Calarcá. En el lugar fueron capturados dos individuos señalados de participar en la producción de artefactos explosivos, uno de ellos identificado por su especialidad en la fabricación de estos dispositivos.

El Ejército y la Policía desmantelaron en Solita una fábrica clandestina de explosivos atribuida a la facción GAO-r Calarcá - crédito @COL_EJERCITO / X

Durante el operativo, los uniformados incautaron una granada artesanal de 60 milímetros, aproximadamente 50 kilogramos de metralla, 12 contenedores para artefactos tipo “sombrero chino”, 68 contenedores para granadas artesanales de 80 milímetros y otros 24 para granadas de 60 milímetros, además de materiales y herramientas para la manufactura de explosivos. También se decomisó una pistola calibre nueve milímetros, cartuchos para fusil AK-47 y otros pertrechos de guerra.

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Según el reporte de las autoridades, el taller clandestino tenía la capacidad de abastecer a las estructuras armadas con diferentes tipos de explosivos, lo que representaba un riesgo para la seguridad en la zona y en corredores viales estratégicos.

“Este es uno de los tantos golpes que en 2026 hemos logrado, afectando estructuras de Calarcá, particularmente la Raúl Reyes y la Rodrigo Cadete, que tienen área de injerencia sobre el eje Río Caquetá y sobre el eje Río Caguán”, destacó el brigadier general Edilberto Cortés Moncada, comandante de la Sexta División del Ejército.

El operativo en Caquetá permitió decomisar granadas artesanales, metralla, contenedores para explosivos y una pistola calibre nueve milímetros - crédito @COL_EJERCITO / X

Impacto en las economías ilícitas y control territorial

Ambas operaciones evidencian la estrategia de las autoridades para debilitar las fuentes de financiación de las disidencias armadas que operan en el sur del país. Según el Ejército Nacional, la incautación de las más de cuatro toneladas de marihuana se suma a un total de 63 toneladas decomisadas en la región amazónica durante 2026, cifra que refleja la dimensión del esfuerzo conjunto entre el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

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El despliegue de operaciones en puntos críticos, tanto en corredores de movilidad de estupefacientes como en zonas rurales donde se localizan infraestructuras de apoyo logístico y armado, forma parte de una política de control territorial sostenida por las fuerzas de seguridad. El trabajo de inteligencia de las distintas fuerzas ha permitido anticipar y desarticular acciones de los grupos residuales.

Las investigaciones continúan para establecer el origen exacto del cargamento de droga, identificar a los responsables de su transporte y determinar el alcance de la red que operaba tanto el cargamento como el taller de explosivos. Las autoridades anunciaron que mantendrán los operativos en los corredores estratégicos y las zonas rurales de influencia de los grupos armados en el sur del país.

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