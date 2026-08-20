Thiago Silva pidió el ingreso de Kevin Serna, Marcão lo metió y el colombiano empató para Fluminense antes de la clasificación por penales 5-4

Kevin Serna ha jugado 38 partidos este año con Fluminense, anotó ocho goles y dio dos asistencias - crédito ESPN

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Fluminense vivió una noche de tensión en la Copa Libertadores 2026, pero encontró en Kevin Serna la solución para mantenerse con vida en la competencia.

El colombiano ingresó en el segundo tiempo ante Independiente Rivadavia y terminó siendo determinante al marcar el gol que llevó la serie a los penales. Sin embargo, detrás de su ingreso y, especialmente, de su ubicación en el campo, hubo una recomendación de uno de los referentes del equipo: Thiago Silva.

El conjunto brasileño afrontó el compromiso correspondiente a los octavos de final con la obligación de remontar una situación complicada. La expulsión de Agustín Canobbio dejó a Fluminense con un jugador menos y aumentó la dificultad para encontrar espacios en el ataque. En ese contexto, Kevin Serna ingresó al minuto 65 y posteriormente terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas de la clasificación.

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La particularidad estuvo en que el colombiano inicialmente se ubicó por el sector derecho. De acuerdo con lo explicado después del partido, Thiago Silva consideró que el equipo necesitaba aprovechar la velocidad de Serna para atacar los espacios que podía dejar Independiente Rivadavia.

Kevin Serna ingresó al minuto 66 y Fluminense terminó marcando al minuto 75, en penales ganó su equipo 5-4 crédito Ramiro Gomez/Reuters

Las cualidades de Kevin Serna, según Thiago Silva

El histórico defensor brasileño se acercó al cuerpo técnico y le sugirió a Marcão modificar la posición del atacante colombiano. La idea era ubicarlo por la banda izquierda, con la intención de que fuera el principal jugador para iniciar los contragolpes de Fluminense.

“Creo que nuestro principal contraatacante en ese momento era Serna. Esa era mi valoración. Marcão entendió mis señales y pudo cambiar de banda junto con Soteldo. Gracias a Dios funcionó”, explicó Thiago Silva después del encuentro.

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La lectura del experimentado defensor terminó dando resultado. Con Fluminense obligado a buscar el empate y con un hombre menos, la velocidad de Serna podía representar una alternativa para salir rápidamente desde campo propio y aprovechar los espacios de su rival.

Marcão también explicó la importancia de aquella decisión. El entrenador señaló que el cuerpo técnico había estudiado las características de los futbolistas y las posibilidades para hacerle daño a Independiente Rivadavia, pero reconoció que la intervención de Thiago Silva fue clave en un momento complicado.

Thiago Silva es leyenda en el Fluminense porque brilló en su primera etapa juvenil ganando la Copa de Brasil 2007 y llevando al equipo a su primera final de la Libertadores en 2008 - crédito Ramiro Gomez/Reuters

¿Y qué dijo el entrenador de Fluminense sobre Kevin Serna?

“Estudiamos mucho a los jugadores y cómo podríamos hacerle daño, pero en el momento más difícil fue Thiago Silva quien pasó por al lado nuestro y nos dio una sugerencia: que metiéramos a Serna, que sería un hombre que nos ayudaría en el contragolpe. De hecho, dijo que sería el único arriba”, contó el técnico, en la rueda de prensa posterior del partido.

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Pocos minutos después, la apuesta encontró recompensa. Serna apareció en el sector izquierdo y consiguió marcar el único gol de Fluminense durante el tiempo regular, permitiendo que el conjunto brasileño igualara el marcador y llevara la definición a los lanzamientos desde el punto penal.

Marcao quedó como director técnico encargado de Fluminense, con la salida de Luis Zubeldía - crédito Fluminense

El propio Thiago Silva explicó posteriormente la lógica detrás de su recomendación. Según el defensor, la ubicación de Serna también podía ayudar a equilibrar el trabajo defensivo y aprovechar los espacios generados por los movimientos del rival.

“Creo que fue más bien una coincidencia, con toda humildad. La situación estaba diseñada para que yo me quedara en el centro, dejando a Renê a mi izquierda, y que Guga no jugara de defensa en el otro lado, debido a su estatura”, manifestó.

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Además, explicó que los centros de Independiente Rivadavia podían dirigirse al segundo palo y que la presencia de Serna por izquierda permitiría aprovechar una zona que podía quedar libre tras las acciones ofensivas del rival.

“Con Serna yendo a la izquierda, eso ayudaría a Renê con ese balón y aprovecharía el espacio que dejaban libre, para que pudiéramos contraatacar”, agregó el defensor.

Después del gol del colombiano, Fluminense tuvo que afrontar la definición desde los once metros. Allí consiguió imponerse por 5-4 para asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

De esta manera, Serna pasó de ser una alternativa ofensiva a convertirse en uno de los nombres decisivos de la clasificación. Su gol llegó después de una modificación táctica sugerida por uno de los líderes del vestuario, una decisión que Marcão aceptó y que terminó teniendo el resultado esperado.

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