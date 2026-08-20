Atlético Nacional igualó 2-2 con Once Caldas el partido de Juntos Por Colombia: la cronología del encuentro

Esta fue la anotación de Juan Manuel Zapata con la que abrió el marcador ante Once Caldas en duelo amistoso - crédito Atlético Nacional TV

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El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, mantiene al país en estado de emergencia por las consecuencias que ha dejado en distintas zonas.

De acuerdo con el balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el sismo ha afectado a 15 departamentos y 471 municipios, con 147.464 familias y 262.154 personas damnificadas.

Ante la magnitud de la emergencia, distintos sectores han puesto en marcha iniciativas para respaldar a las personas damnificadas y contribuir con las labores de atención. El fútbol colombiano también se ha vinculado a estas acciones de solidaridad, con diferentes equipos y organizaciones promoviendo mecanismos de ayuda.

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En ese contexto se realizó el partido benéfico entre Atlético Nacional y Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot, una iniciativa que buscó recaudar apoyo para las comunidades afectadas por el terremoto.

Una parte de cómo quedó Pereira tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto - crédito Juan Felipe León /Reuters

Así fue el partido entre Atlético Nacional y Once Caldas

18.108 espectadores en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, observaron cómo Atlético Nacional tomó la iniciativa desde el comienzo y fue el equipo que más buscó el arco rival durante la primera parte. Con Franco Armani con poca participación, el conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera encontró espacios por los costados y generó varias aproximaciones. Juan Manuel Rengifo tuvo un papel activo en ataque, mientras Cristian ‘Chicho’ Arango también participó en las principales acciones ofensivas.

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Una de las grandes novedades en el equipo verde fue el début de dos de sus fichajes para el segundo semestre de 2026: el defensor central Andrés Reyes, que ingresó desde el banco de suplentes e Ian Poveda, quien fue titular.

La presión del equipo antioqueño tuvo premio al minuto 21. Marlos Moreno desbordó por el sector izquierdo y envió un centro rasante que fue rechazado por un defensor de Once Caldas. El balón quedó en la media luna y Juan Manuel Zapata apareció para sacar un remate con la derecha que terminó en el palo derecho de Juan Gallego para el 1-0.

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Atlético Nacional y Once Caldas en los actos protocolarios de su partido benéfico y amistoso - crédito Atlético Nacional

Nacional mantuvo el dominio y al minuto 30 volvió a acercarse al segundo, con un remate que terminó estrellándose contra el palo. En el complemento, Once Caldas reaccionó y consiguió la igualdad al minuto 55. Edwin Torres aprovechó una acción ofensiva para marcar el 1-1.

El local buscó recuperar la ventaja y tuvo una oportunidad clara al 63’, cuando el remate de ‘Chicho’ Arango pasó cerca del palo. Sin embargo, al minuto 79, Torres volvió a aparecer y, tras una asistencia de Felipe Gómez, puso el 2-1 para el conjunto de Manizales.

Nacional respondió rápidamente. Al 84’, Kevin Parra envió un centro y Juan Felipe Aguirre apareció desde atrás para marcar de cabeza el 2-2. En los minutos finales, Alfredo Morelos tuvo otra oportunidad, pero su remate cruzado pasó cerca del palo. El marcador no volvió a moverse y ambos equipos terminaron igualados.

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Fueron alrededor de 14 mil personas las que acudieron al estadio Atanasio Girardot para el partido benéfico entre el equipo paisa y Once Caldas - crédito Atlético Nacional

Los próximos partidos del fútbol profesional colombiano

Jaguares de Córdoba vs. Boyacá Chicó | Viernes 21 de agosto, 4:05 p. m.

Alianza Fútbol Club vs. Deportivo Pereira | Viernes 21 de agosto, 7:30 p. m.

Águilas Doradas vs. Millonarios FC | Sábado 22 de agosto, 2:00 p. m.

Deportes Tolima vs. Club Atlético Bucaramanga | Sábado 22 de agosto, 4:05 p. m.

Independiente Santa Fe vs. América de Cali | Sábado 22 de agosto, 6:10 p. m.

Independiente Medellín vs. Cúcuta Deportivo | Sábado 22 de agosto, 8:15 p. m.

Fortaleza Fútbol Club vs. Atlético Nacional | Domingo 23 de agosto, 2:00 p. m.

Deportivo Pasto vs. Club Llaneros | Domingo 23 de agosto, 4:05 p. m.

Deportivo Cali vs. Internacional de Bogotá | Domingo 23 de agosto, 4:05 p. m.

Junior de Barranquilla vs. Once Caldas | Domingo 23 de agosto, 4:05 p. m