Gobierno Petro le quedó debiendo a los atletas casi $30.000 millones, según el Ministerio del Deporte

El Ministerio del Deporte, bajo el Gobierno de Gustavo Petro, vivió muchas dificultades por el presupuesto y constantes cambios - crédito Comité Olímpico Colombiano / Flickr

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El llamado “Libro de la Verdad”, un informe del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre posibles irregularidades y casos de corrupción bajo la administración de Gustavo Petro, también tuvo un espacio sobre la situación en el Ministerio del Deporte, que vivió una etapa convulsionada entre 2022 y 2026.

Según la cartera de Juliana Gutiérrez, las deudas con los atletas colombianos son cercanas a los 30.000 millones de pesos, producto de la desfinanciación de un ministerio que, para 2027, tendrá uno de los presupuestos más bajos desde su creación en 2019.

Por el momento, la Fiscalía creará un equipo especial que investigará todos los señalamientos del Gobierno nacional a la administración anterior, mientras sectores cercanos al petrismo cuestionan el informe y rechazan las acusaciones de corrupción contra el expresidente y su antiguo gabinete, pese a que se tiene información de casos como el de la UNGRD.

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“Los atletas estaban financiados hasta agosto de 2026″

Juliana Gutiérrez, ministra del Deporte, realizó su informe de lo que encontró en la cartera al momento de llegar al cargo, pues cabe recordar que el nuevo Gobierno no completó el empalme con la administración pasada, debido a los constantes choques sobre desfinanciación y señalamientos de corrupción.

Además de afirmar que solo se financió a los atletas hasta agosto de 2026, así como el programa Atleta Excelencia a septiembre y Glorias del Deporte a noviembre, la cartera aseguró que “identificó deudas con deportistas por $29.400 millones, incentivos a medallistas por cerca de $21.000 millones”.

El Ministerio del Deporte estaría desfinanciado por 600.000 millones de pesos para cubrir todos sus gastos y funcionamiento - crédito @MarinDeportes/X

Una de las razones del ministerio para lo que calificó como “desorden” fue el cambio constante de jefes de la cartera: “Seis ministros entre 2022 y 2026, con tres cambios solo en julio de este año. Ninguna política sobrevive a esa rotación; lo que se pierde no es tiempo, es memoria institucional”.

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“Segundo, la desfinanciación: frente a necesidades de funcionamiento e inversión estimadas en $845.453 millones para 2027, el techo preliminar asignado es de $208.417 millones. La brecha, cercana a $637.035 millones, equivale a tres cuartas partes de lo que el sector requiere para operar”, añadió.

El presidente Abelardo de la Espriella entregó su informe del Gobierno Petro a la Fiscalía - crédito @jrestrp/X

Otro punto clave sobre la desfinanciación del Ministerio del Deporte también se refleja en sus obras de infraestructura: “El inventario registra veinte escenarios deportivos inconclusos desde 2020 por unos $24.175 millones, entre ellos el estadio Marino Klinger de Buenaventura, el estadio de Neiva y el Centro de Alto Rendimiento de Urabá. A eso se suman 347 convenios solidarios con juntas de acción comunal por cerca de $56.531 millones, la mayoría sin ejecución reportada y con cifras que ni siquiera coinciden entre las fuentes oficiales. Cuando el Estado no sabe cuántos convenios firmó, ya perdió el control sobre ellos”.

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“El reto de este Gobierno no es prometer medallas”

La cartera de Juliana Gutiérrez también señaló que la falta de control en la contratación causó problemas en la administración Petro: “El Ministerio funciona con una planta de 180 empleos y una dependencia muy alta de la contratación: 1.192 contratos figuran en ejecución y 667 contratistas registrados en el periodo. Al mismo tiempo, el inventario tecnológico está incompleto y los expedientes contractuales y de archivo no están plenamente digitalizados ni indexados, lo que dificulta auditar y hasta reconstruir lo que se decidió. El Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, la casa de los deportistas de élite del país, fue reportado en deterioro”.

“A quién afecta todo esto es fácil de responder. Al deportista que no sabe si tendrá con qué entrenar en octubre. A las federaciones que no pueden inscribir delegaciones. A los 615.014 jóvenes que participaron en los Juegos Intercolegiados en 1.104 municipios y a los más de tres millones y medio de personas que el Ministerio reporta como beneficiarias de sus programas. Y a los territorios que esperan los Juegos Nacionales 2027, con vigencias futuras cercanas a $100.267 millones que deben preservarse para que las sedes no queden a medio camino”, afirmó el informe.

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Según el Ministerio del Deporte, la cantidad de contratos firmados provocó descontrol en la cartera bajo el Gobierno Petro - crédito @MarinDeportes/X

El ministerio advirtió que, en los próximos años, estos problemas se verán reflejados en la falta de preparación de los nuevos atletas, debido a la falta de apoyo del Estado y prueba de ello fue la discreta presentación en los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá, “donde Colombia descendió dos casillas en el medallero general, pasando de segundo al cuarto lugar, lo que refleja que el presupuesto se está concentrando en los mayores y los deportistas de medalla inmediata. Mientras que los recursos para la preparación de los atletas de reserva deportiva son insuficientes, lo que generará consecuencias a mediano y largo plazo para el país”

“El reto de este Gobierno no es prometer medallas: es devolverle al deporte colombiano algo más elemental, que es certeza. Certificar con rigor qué es obligación cierta y qué es estimación, para no convertir cifras preliminares en pasivos ni dejar de pagar lo que sí se debe. Asegurar sin interrupción los apoyos a deportistas y glorias más allá de agosto. Decidir, proyecto por proyecto, qué obra se cierra, cuál continúa y cuál se reprograma. Y reconstruir una inspección que funcione. El deporte cambió la vida de miles de familias colombianas; merece una administración que no lo tenga viviendo al día”, finalizó.

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