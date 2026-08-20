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Juan Miguel Huertas, salpicado en presunta infiltración de las disidencias en la DNI, saldrá del Ejército: así se anunció la decisión

Las investigaciones y denuncias por supuestos nexos con disidencias y un proceso por ejecuciones extrajudiciales en la JEP rodean su desvinculación del servicio activo, que se hará efectiva a partir del 14 de septiembre de 2026

El general Juan Miguel Huertas es señalado de tener nexos con las disidencias de las Farc, por lo que el Ejército Nacional se pronunció - crédito redes sociales - Ejército Nacional/YouTube
El general Juan Miguel Huertas es señalado de tener nexos con las disidencias de las Farc y también ha sido mencionado en las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz - Ejército Nacional/YouTube
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, firmó el miércoles 19 de agosto el Decreto 1252 de 2026 con el que quedó en firme el retiro del Ejército Nacional del brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera.

El alto oficial, que dejará de pertenecer de manera activa en la institución castrense a partir del 14 de septiembre, está salpicado en diferentes escándalos que marcaron su tramo final al interior de la fuerza pública.

Huertas Herrera, según se precisó en el documento, pidió su salida de manera voluntaria, en una solicitud que trasladó el 13 de agosto. Su desvinculación ocurre después de señalamientos por presuntos nexos con disidencias de las Farc y de un caso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por ejecuciones extrajudiciales; motivo por el cual el tribunal transicional volvió a citarlo a una versión voluntaria.

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Decreto 1252 de 2026, que confirma la salida de Juan Miguel Huertas del Ejército
Este es el Decreto 1252 de 2026, que confirma la salida del brigadier general Juan Miguel Huertas del Ejército - crédito suministrado a Infobae Colombia

De esta manera, el mayor general dejará el servicio tras contar con una trayectoria de cerca de 38 años en el Ejército y en el que se desempeñó, en sus últimos cargos, como director del Comando de Personal del Ejército Nacional (Coper): que es, en términos claros, el gran departamento de recursos humanos de todo el Ejército y se encarga de manejar la vida laboral, el bienestar y el futuro de todos los integrantes de la fuerza.

Los escándalos que salpican al general Juan Miguel Huertas, que no continuará en el Ejército

A finales de 2025, a raíz de una investigación revelada por Noticias Caracol, surgieron señalamientos sobre una presunta infiltración de las disidencias de las Farc comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. A Huertas Herrera se le atribuyó la supuesta filtración de información clasificada sobre movimientos de tropas, operaciones previstas en Antioquia y el Catatumbo, además de códigos y frecuencias radiales.

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Las denuncias también incluyeron una supuesta conversación sobre una empresa de seguridad fachada para mover logística, personal y armas. Esos hechos aparecen en el material como acusaciones y no como conductas probadas, en un caso en el que también resultó mencionado el exdirector de Inteligencia Estratégica de la Dirección Administrativa de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía, como presunto nexo.

El exmilitar Edwin Leonardo Toro relató en la JEP cómo el general Huertas les dio la orden de asesinar a civiles - crédito JEP Colombia/YouTube
El exmilitar Edwin Leonardo Toro relató en la JEP cómo el general Huertas les dio la orden de asesinar a civiles - crédito JEP Colombia/YouTube

A raíz de esos señalamientos, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar y ordenó su suspensión provisional. Después, a inicios de 2026, apartaron a Huertas Herrera de su cargo en el Comando de Personal del Ejército y lo trasladaron a funciones administrativas; mientras se esclarecía su situación, en medio de los cuestionamientos sobre lo que sería la infiltración de los organismos del Estado.

A su vez, el brigadier general también aparece mencionado en un proceso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por hechos de 2003 en Granada, Antioquia. El material lo vincula con una ejecución extrajudicial ocurrida cuando era oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.° 4, en un caso que avanza con testimonios como el del compareciente y exoficial Edwin Leonardo Toro, que lo acusó de inducirlo a asesinatos.

El general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía son señalados por facilitar información estratégica y proponer negocios irregulares con disidencias de "Calarcá" - crédito composición fotográfica
El general Juan Miguel Huertas y Wílmar Mejía han sido señalados por facilitar información estratégica y proponer negocios irregulares con disidencias de "Calarcá" - crédito composición fotográfica

Según el expediente, Huertas Herrera firmó informes militares en los que presentaron como muertos en combate a civiles inocentes, entre ellos un trabajador de la Plaza Minorista de Medellín; en un caso de ejecución extrajudicial, mal llamada ‘falso positivo’ que sigue siendo investigada por el tribunal especial; toda vez que el entonces capitán, al parecer, ejercía presión implícita para cometer esos crímenes, con facilitación de armas.

Los antecedentes de Juan Miguel Huertas Herrera en el Ejército

El alto oficial ya había salido del Ejército en diciembre de 2021, durante el gobierno de Iván Duque, cuando lo llamaron a calificar servicios. Exministros de esa época atribuyeron esa decisión a informes de inteligencia y contrainteligencia que cuestionaban su lealtad con la patria; pero pese a ese antecedente, el gobierno de Gustavo Petro ordenó su reintegro al servicio activo en agosto de 2025.

Ese regreso ocurrió antes de que aparecieran los nuevos señalamientos, sobre supuestas alianzas con las disidencias de las Farc. Frente a las acusaciones, Huertas las rechazó por completo y, en relación sobre los presuntos nexos con disidencias, sostuvo que “en las fechas señaladas él se encontraba retirado”; por lo que no tenía injerencia en los hechos en los que se sindica, además de afirmar que fue víctima de suplantación.

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