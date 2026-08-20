Ansu Fati, delantero español, mostró su cariño por Falcao, James Rodríguez y Shakira: “Quería ir a Cartagena y a Cali”

El FC Barcelona vendió al delantero Ansu Fati al AS Mónaco, después de que el jugador no se consolidara con los catalanes en los últimos años - crédito Europa Press

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Ansu Fati vivió una etapa importante en el Barcelona durante sus primeros tres años como profesional: fue considerado el sucesor de Lionel Messi tras su salida en 2021 gracias a su juego, e incluso heredó el dorsal 10 del astro argentino. Sin embargo, las lesiones impidieron que se consolidara en el club.

El atacante ahora será jugador del Mónaco y habló sobre cómo el fútbol colombiano marcó al equipo francés por el paso de Falcao García y James Rodríguez. En especial mencionó al “Tigre”, campeón de la Ligue 1 en 2017, el mismo año en que el delantero llevó al club a las semifinales de la Champions.

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Fati también recordó a Shakira, la cantante colombiana que más admira, y destacó la música del país, además de expresar su deseo de volver a disfrutar de sus ciudades en una nueva oportunidad. Pero, primero, quiere ser figura del equipo monegasco en la nueva temporada, ya sin la sombra de ser el “nuevo Messi”.

“Falcao es leyenda en Mónaco”

Ansu Fati afirmó que está listo para una nueva temporada con el AS Mónaco, después de que el club pagara 11 millones de euros al FC Barcelona por sus derechos deportivos, tras un año cedido, así que iniciará una nueva historia en su carrera y espera aprovecharla.

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En una entrevista con AS Colombia, el delantero español habló de la influencia colombiana en el plantel, del mercado de fichajes y de sus preferencias para el Balón de Oro luego del Mundial 2026, pues muchos futbolistas, sobre todo de España, iniciaron la pelea por el premio.

Ansu Fati se convirtió en jugador en propiedad del Mónaco, que lo compró al Barcelona tras un año a préstamo - crédito Manon Cruz/REUTERS

Al referirse al peso de los colombianos en el club, dijo: “Falcao es leyenda en Mónaco, hay fotos de él y de James por toda la ciudad deportiva”. También señaló al Real Madrid como el equipo que, a su criterio, mejor se reforzó y agregó: “Madrid está fichando muy bien, Mourinho ha vuelto y será muy competitivo”.

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Sobre el Balón de Oro, Fati mencionó a varios candidatos y sostuvo: “Como delantero siempre voy a decir un delantero, pero sí creo que Rodri ha hecho un gran Mundial. Messi también, superando los récords de goles y asistencias. Y Mbappé también hizo un Mundial de locos siendo el máximo goleador. Este año está difícil, muy difícil. Lamine también está ahí. Ha sido campeón, así que vamos a ver”.

El atacante también habló de su vínculo con la música, en especial de la colombiana y mencionó no solo a una cantante, sino a dos jugadores de la Tricolor: “El fútbol es mi pasión, aunque la música me hace bailar (...) Con Shakira haría un dúo. Quería ir a Cartagena y a Cali, bailo salsa choke por mis amigos Cuadrado y Mina”.

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Ansu Fati reveló que le gustaría trabajar con Shakira en alguna canción, pues admira su música - crédito Europa Press

La etapa musical y la salida de Barcelona

A sus 23 años, el delantero recordó que llegó a debutar con el club azulgrana con 16 y que atravesó una cadena de ausencias que marcó su carrera. “Me pasaron muchas cosas que la gente no sabe. Es muy difícil lesionarse, estar 10 meses fuera y luego volver, jugar bien, y luego volver a estar tres meses fuera. Así han sido tres o cuatro años. Tuve muchas lesiones”, dijo al Diario AS.

El atacante hispanoguineano describió su salida del “Barça” como una mezcla de emociones después de 15 años vinculados a la entidad. Explicó que, al firmar con el club del Principado, sintió al mismo tiempo tristeza y alegría por dejar atrás amistades y personas con las que convivió en La Masia.

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Ansu Fati no se consolidó con el Barcelona por los problemas físicos y la aparición de otra figura como Lamine Yamal - crédito Europa Press

“Cuando firmé con el Mónaco tuve a la vez un sentimiento de tristeza y otro de alegría. He estado muchos años en el Barça y dejo muchos amigos y personas que trabajan en La Masia. Todos me han escrito, me han enviado mensajes y yo también me he despedido. Los primeros días fueron tristes, pero es la vida. Hay que aceptar lo que viene y seguir mirando hacia adelante”, afirmó al diario.

Fuera del fútbol, el delantero contó que encontró en la música una herramienta para atravesar los momentos más difíciles. Acaba de lanzar su primer álbum, Sea como Sea, un proyecto que definió como una terapia útil para sentirse mejor también dentro del campo.

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“A los que me conocen no les sorprendió mi vinculación con la música. Soy de los que siempre ponen música en el vestuario, pero nunca había pensado que iba a cantar una canción”, explicó. Luego añadió: “La música la utilizo como terapia para estar mejor en el campo. El año pasado me ayudó mucho ir al estudio, poder expresar lo que siento... Lo recomiendo a la gente”.