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De la Espriella reorganizó la cúpula militar con el regreso de dos oficiales: el relevo podría llevar al retiro de once generales por antigüedad

El mandatario confirmó la reincorporación de Erick Rodríguez Aparicio y Óscar Leonel Murillo para ocupar puestos de alto nivel en las Fuerzas Militares, tras sus salidas durante la administración de Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella concretó una nueva cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia con el regreso al servicio activo de Erick Rodríguez Aparicio y Óscar Leonel Murillo - crédito MinDefensa
Abelardo de la Espriella concretó una nueva cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia con el regreso al servicio activo de Erick Rodríguez Aparicio y Óscar Leonel Murillo - crédito MinDefensa
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El presidente Abelardo de la Espriella concretó el regreso al servicio activo de los generales Erick Rodríguez Aparicio y Óscar Leonel Murillo, que asumirán cargos clave en la nueva cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia.

La decisión implica una renovación en las estructuras de mando y marca el retorno de oficiales que habían salido durante la administración de Gustavo Petro.

Cambios en la comandancia de las Fuerzas Militares

El general Erick Rodríguez Aparicio fue designado como comandante general de las Fuerzas Militares.

Rodríguez retoma el servicio tras un retiro notificado en junio durante el gobierno anterior, en un contexto de controversia por sus denuncias sobre presiones de grupos armados ilegales en los departamentos de Meta y Guaviare. El oficial había alertado sobre mecanismos de control y presuntas intimidaciones ejercidas por esas estructuras sobre la población civil.

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General Erik Rodríguez | Crédito: Ejército Nacional
Erick Rodríguez Aparicio fue designado comandante general de las Fuerzas Militares tras su retiro durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Ejército Nacional

Rodríguez cuenta con una carrera extensa en el Ejército Nacional. Ejerció como comandante del Grupo de Caballería n.º 16 Guías del Casanare entre 2010 y 2012, lideró la Fuerza de Tarea Sumapaz y la Séptima Brigada, y desempeñó funciones como segundo comandante del Ejército y subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas.

En el Comando Conjunto N.º 2 Suroccidente, planeó y lideró la Operación Perseo, que permitió el ingreso de la fuerza pública a El Plateado, Cauca.

Junto a Rodríguez, el general Carlos Carrasquilla asume el cargo de jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, convirtiéndose en el segundo oficial en la línea de mando y acompañando la conducción estratégica y operacional de la institución.

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Carlos Carrasquilla asumió como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y quedó segundo en la línea de mando - crédito Ejército Nacional
Carlos Carrasquilla asumió como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y quedó segundo en la línea de mando - crédito Ejército Nacional

Designaciones en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial

En el Ejército Nacional, el nuevo comandante será el general José Bertulfo Soto, que anteriormente estuvo al frente de la Quinta División. Soto es administrador de empresas y posee una maestría en Defensa y Seguridad obtenida en Washington.

Lo acompañará el brigadier general Rodolfo Morales Franco como segundo comandante. Morales lideró la Décima Tercera Brigada y la Segunda División, unidades responsables de la seguridad en Bogotá, Cundinamarca, Santander y otras regiones clave.

El general Soto reemplaza a altos mandos cuya salida se encuentra en proceso. Su llegada podría propiciar el retiro de hasta once generales por el principio de antigüedad, lo que genera inquietud respecto a la experiencia acumulada en inteligencia militar y operaciones estratégicas dentro de las fuerzas armadas.

De izquierda a derecha: general José Bertulfo Soto, general Rodolfo Morales Franco, vicealmirante Camilo Ernesto Segovia Forero, mayor general Alfonso Lozano Ariza - crédito Fuerzas Militares
De izquierda a derecha: general José Bertulfo Soto, general Rodolfo Morales Franco, vicealmirante Camilo Ernesto Segovia Forero, mayor general Alfonso Lozano Ariza - crédito Fuerzas Militares

Por su parte, el vicealmirante Camilo Ernesto Segovia Forero será el nuevo comandante de la Armada de Colombia. Segovia ha ocupado cargos tanto a bordo de unidades navales como en posiciones estratégicas de la institución. Entre los hitos de su carrera figura el mando de la Patrullera Oceánica ARC “20 de Julio”, con la que encabezó la Primera Expedición Científica de Colombia a la Antártida, conocida como “Expedición Caldas”.

En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el mayor general Alfonso Lozano Ariza asumirá la comandancia tras desempeñarse como segundo comandante y jefe de Estado Mayor. Lozano formaba parte de la cúpula designada a finales de 2025 y ahora liderará la fuerza en un contexto de reorganización nacional.

Regreso del general Óscar Leonel Murillo

Otro movimiento relevante corresponde al regreso del general Óscar Leonel Murillo como director de la Escuela Superior de Guerra. Murillo, oficial del arma de Ingenieros Militares, se había retirado en medio de presiones atribuidas al ELN y a negociaciones de paz durante el gobierno de Gustavo Petro.

Óscar Leonel Murillo regresó como director de la Escuela Superior de Guerra después de su retiro en un contexto de presiones atribuidas al ELN y negociaciones de paz - crédito Ejército Nacional
Óscar Leonel Murillo regresó como director de la Escuela Superior de Guerra después de su retiro en un contexto de presiones atribuidas al ELN y negociaciones de paz - crédito Ejército Nacional

Murillo fue comandante de la Séptima División del Ejército entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023, además de liderar la Fuerza de Tarea Conjunta Titán en Chocó y la Décima Primera Brigada en Córdoba.

Su experiencia incluye el liderazgo del Departamento de Planeación del Ejército en 2019, funciones como agregado militar en Israel y responsabilidades en la Fuerza de Despliegue Rápido. En el ámbito académico, es profesional en Ciencias Militares, especialista en administración de recursos militares y posee una maestría en Seguridad y Defensa Nacional obtenida en la Escuela Superior de Guerra, institución que ahora dirigirá.

En 2023, Murillo cursó Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos en Madrid, España, consolidando un perfil que combina experiencia operacional, administrativa, académica y diplomática.

Repercusiones y reorganización interna

El presidente Abelardo de la Espriella ordena el regreso de dos generales y renueva la cúpula militar - crédito MinDefensa
El presidente Abelardo de la Espriella ordena el regreso de dos generales y renueva la cúpula militar - crédito MinDefensa

La definición de la nueva cúpula militar genera expectativas y tensiones en el interior de las fuerzas armadas. La posible salida de once generales, entre ellos los generales Hugo López, Royer Gómez, Juan Carlos Correa, Carlos Alberto Rincón y otros altos oficiales, representa un desafío para la continuidad de capacidades estratégicas y de inteligencia.

El movimiento responde a los principios de antigüedad institucional y a la necesidad de reorganizar la estructura de mando bajo la administración de De la Espriella.

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