Réplica de Gustavo Petro e Iván Cepeda desató una ola de reacciones entre el oficialismo y la oposición: los llamaron “cínicos”

Gustavo Petro expone su plan económico para la reconstrucción nacional, proponiendo una reforma tributaria de 20 billones de pesos financiada por los más ricos y la reducción de las tasas de interés del Banco de la República - crédito @petrogustavo/X

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En la noche del 19 de agosto, el expresidente Gustavo Petro y el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda encabezaron la alocución de réplica frente al discurso del presidente Abelardo de la Espriella, la cual constó de menos de 17 minutos.

La intervención de la bancada opositora se centró en presentar un balance sobre la atención del desastre natural causado por el reciente terremoto y en plantear propuestas para la etapa de reconstrucción.

Cepeda abrió el espacio, explicando que el propósito era “presentar nuestra visión sobre la atención integral del desastre nacional” y plantear un plan para atender a las comunidades afectadas.

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Por su parte, Petro cuestionó el proceso de empalme con la nueva administración y afirmó: “La incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó Abelardo convirtió esas horas en un desastre”.

El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda liderarán la réplica del Pacto Histórico a la primera alocución de Abelardo de la Espriella - crédito suministrada Infobae Colombia

Durante la transmisión televisiva, Cepeda solicitó que la prima especial de servicios de los congresistas, calculada en $18 millones, “sea destinada a los damnificados por el terremoto”.

En materia económica, Petro planteó recuperar la reforma tributaria de $20 billones presentada en su administración y sostuvo: “¿Quiénes pagan? Los más ricos de Colombia”.

Asimismo, el senador pidió facilitar la contratación directa entre el Gobierno y las juntas de acción comunal para ejecutar obras de reconstrucción, insistiendo en que “la ayuda debe llegar a todas y todos sin discriminación alguna”.

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Iván Cepeda detalla las labores de apoyo y acompañamiento a las comunidades afectadas por el terremoto - crédito @petrogustavo/X

Reacciones desde los sectores de derecha

Las declaraciones de los líderes de la oposición provocaron reacciones inmediatas en dirigentes políticos del sector conservador y afines al Gobierno nacional. Voceros de esta tendencia cuestionaron el uso del espacio de réplica y defendieron las acciones del presidente De la Espriella.

El exsenador Ernesto Macías Tovar reaccionó en contra de la intervención de Iván Cepeda y Gustavo Petro, al cuestionar las propuestas planteadas durante la réplica de la oposición: “El cinismo es propio de los infames: Cepeda y Petro, quienes destruyeron y se robaron todo, salieron a dar ‘cátedra’ de cómo gobernar”.

Macías también cuestionó la participación de Petro en la transmisión y aseguró que, en su opinión, el expresidente no podía intervenir.

“Y al corrupto Petro la ley no le permitía intervenir”, sostuvo. Al referirse al mecanismo de réplica frente a las alocuciones presidenciales, añadió: “Ojalá el Pte. Abelardo de la Espriella no haga más alocuciones, para evitar réplicas o payasadas”.

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El exsenador Ernesto Macías rechazó la intervención de la oposición y lanzó fuertes críticas contra Petro y Cepeda - crédito @ernestomaciast/X

La concejala de Bogotá Sandra Forero cuestionó la réplica del Pacto Histórico y defendió la respuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella frente a la emergencia.

Forero destacó el despliegue de funcionarios en las zonas afectadas y afirmó: “Mientras el Gobierno de @ABDELAESPRIELLA está desde el día uno atendiendo la emergencia, desplegando a sus ministros y articulando ayudas con las regiones y los empresarios (sic)”.

La concejala también criticó al gobierno anterior y vinculó su cuestionamiento con los escándalos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“¿Ya olvidaron cómo dejaron la Ungrdy los escándalos que rodearon el manejo de los recursos públicos?”, preguntó. Finalmente, sostuvo que “una cosa es hacer oposición y otra aprovechar una tragedia para hacer política mentirosa”.

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La concejala de Bogotá Sandra Forero respaldó la respuesta de la administración de Abelardo de la Espriella ante el terremoto - crédito @Sandra_ForeroR/X

Además, el analista Germán Ricaurte cuestionó la propuesta de Gustavo Petro de recurrir a una reforma tributaria por $20 billones para contribuir a la financiación de la reconstrucción tras el terremoto. Su crítica estuvo enfocada en la viabilidad política de una iniciativa de ese tipo durante el nuevo Gobierno.

Ricaurte sostuvo que Petro podría asumir una posición diferente si la reforma fuera presentada por la administración de Abelardo de la Espriella: “Les aseguro que si el gobierno lo hiciera, Petro sería el primero en convocar marchas para hundirla”.

El analista Germán Ricaurte puso en duda la viabilidad política de una reforma tributaria de $20 billones durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @german_ricaurte/X

Análisis y posturas desde el sector de la izquierda

Al interior de los sectores afines a la bancada opositora se registraron comentarios de apoyo a las propuestas de financiación, así como discusiones legales sobre la aplicación del estatuto de la oposición.

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El exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar respaldó las propuestas planteadas por el Pacto Histórico para financiar la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. En particular, destacó la iniciativa de destinar a los damnificados los recursos correspondientes a la prima especial de servicios de los congresistas.

Bolívar explicó que la propuesta contempla que esos recursos sean dirigidos a las víctimas y a las obras de reconstrucción: “La prima de servicios de $18 millones que abolió el expresidente Petro sea destinada a los damnificados por el terremoto y a la reconstrucción de los pueblos afectados”.

También respaldó la reforma tributaria propuesta durante el gobierno anterior, al señalar que permitiría que “sean los más ricos los que paguen la reconstrucción y no la ciudadanía si se hace vía deuda”.

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Gustavo Bolívar respaldó que los $18 millones de la prima especial de servicios de los congresistas sean destinados a los damnificados y a la reconstrucción - crédito @GustavoBolivar/X

La representante a la Cámara Claudia Romero defendió la participación del Pacto Histórico en el ejercicio de oposición y aseguró que su bancada mantendrá una postura crítica frente al Gobierno.

La congresista señaló que su actuación estará enfocada en la defensa de las políticas sociales y en la atención de las comunidades afectadas por el terremoto.

“Desde el Pacto Histórico seguiremos ejerciendo una oposición firme, responsable y con argumentos”, escribió Romero en X.

La representante también pidió que el proceso de reconstrucción tenga como prioridad a las personas damnificadas, especialmente “a nuestros niños, mujeres y familias”, y sostuvo que “la democracia también se fortalece garantizando el derecho a controvertir y a ser escuchados”.

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La representante a la Cámara Claudia Romero aseguró que el Pacto Histórico continuará ejerciendo oposición al Gobierno - crédito @ClauRomeroNader/X

Por su parte, el representante Marco Hincapié defendió la réplica realizada por el Pacto Histórico frente a la alocución del Gobierno Nacional sobre la atención de la emergencia. El congresista sostuvo que la oposición está dispuesta a participar en las acciones necesarias para enfrentar las consecuencias del terremoto.

“Estamos dispuestos a trabajar juntos para superar esta emergencia, proteger la vida y salir fortalecidos como nación”, afirmó Hincapié. El representante explicó que la intervención correspondió a “nuestra réplica a las declaraciones del Gobierno nacional sobre la atención de la emergencia”.

El representante Marco Hincapié respaldó la intervención de la oposición y aseguró que existe disposición para trabajar frente a la emergencia - crédito @marcoemiliohr/X