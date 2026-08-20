Luisa Fernanda W respondió a quienes la criticaron por quedarse con Pipe Bueno: “Cada persona tiene sus propios límites”

La empresaria e influencer reveló que le molesta de su prometido y padre de sus dos hijos -crédito @luisafernandaw/Instagram

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Luisa Fernanda W salió a aclarar públicamente que su historia con Pipe Bueno no es una fórmula mágica para nadie.

La influenciadora publicó una respuesta en sus redes sociales después de que varias seguidoras cuestionaron su decisión de permanecer junto al cantante pese a los problemas de alcohol y otras sustancias que él mismo confesó esta semana.

“Yo jamás supe lo que Pipe estaba haciendo en nuestra casa mientras estaba sucediendo”, escribió inicialmente la paisa en sus historias de Instagram. Cuando se enteró, dijo, reaccionó, puso límites y buscaron ayuda juntos.

La aclaración que desató el debate

La paisa respondió a las críticas de sus seguidores por permanecer al lado de Pipe Bueno - crédito @rechismes/IG

Una seguidora le reprochó que enviara “un mensaje equivocado y peligroso” al invocar a Dios y la oración como respuesta a una situación de convivencia con un agresor. Luisa Fernanda W le respondió de frente: no está promoviendo que ninguna mujer tenga que aguantar a su pareja.

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“Estoy contando mi historia, no dando una fórmula para la vida de nadie. Cada historia es diferente, cada persona tiene sus propios límites y hay situaciones en las que irse es la única decisión posible”, subrayó la creadora de contenido.

También fue enfática en separar su relato de cualquier lectura que lo romantice; incluso, la paisa fue duramente cuestionada en el pasado por la manera en la que reveló que llevaba su matrimonio con el cantante, considerándose como una mujer dedicada solamente al hogar.

“Hablar de que mi fe me dio fortaleza y de que Dios obró en nuestra familia no significa romantizar lo que vivimos. Simplemente estoy contando lo que pasó en mi vida, con responsabilidad y desde mi verdad”, concluyó.

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Lo que Pipe Bueno confesó en el podcast

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles íntimos de la crisis que vivió junto a Luisa Fernanda W en México - crédito captura de pantalla Los hombres si lloran / Instagram

Las declaraciones de Luisa llegaron un día después de que el cantante de música popular rompiera el silencio en el pódcast Los hombres sí lloran, conducido por el actor Juan Pablo Raba. Allí, Pipe Bueno describió una etapa de su vida marcada por el consumo cotidiano de alcohol y otras sustancias durante la época en que la pareja vivía en México.

“Si no estaba borracho, estaba drogado”, confesó entre lágrimas. El artista explicó que usaba el consumo para evitar gestionar sus emociones y que llegó a estar en ese estado incluso dentro de su casa, cerca de sus hijos Máximo y Domenic.

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La situación alcanzó su punto crítico cuando Luisa Fernanda W salió de la vivienda con los niños y se instaló en un hotel.

Pipe Bueno narró ese momento como el instante en que comprendió la gravedad de lo que ocurría: “Luisa ese día ya estaba dispuesta a que nos separáramos. Sí estaba buscando la forma, pero ya la decisión estaba en su corazón”.

El proceso de recuperación y el papel de Luisa

La empresaria dio detalles de la crisis que atravesó la pareja, y adelantó que en una próxima entrevista se conocerán más detalles al respecto - crédito @luisafernandaw/Instagram

Ante esa situación, el cantante pidió una última oportunidad y asumió un proceso de recuperación con acompañamiento semanal de una persona identificada como Efrén. Según relató, lleva varios meses sobrio y atribuye parte de ese cambio a haber decidido hacerse responsable de sí mismo, no a la presión externa.

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Luisa Fernanda W, por su parte, había descrito su decisión de quedarse como un acto de convicción personal. “Hubo momentos en los que me desenamoré”, admitió la influenciadora en sus propias historias de Instagram, donde también contó que acompañó a Pipe mientras sostenía a la familia y continuaba con sus proyectos propios.

La pareja, que lleva entre siete y ocho años de relación, continúa junta. Pipe Bueno también señaló que de esa etapa nació su álbum Aquí estoy yo, que representa, según sus propias palabras, una nueva etapa en su vida.