Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Yeferson Cossio respondió a la polémica por video con arma de ditación de la Policía durante jornada de ayuda en Chocó: “Nunca se le apuntó a nadie”

El ‘influencer’ admitió que pidió el fusil para una foto y ofreció disculpas públicas, asegurando que nunca hubo intención de causar daño ni poner en riesgo a nadie. Criticó la viralización del caso y defendió su labor humanitaria en la región afectada por el terremoto

El influencer explicó que el arma le fue prestada para una foto por una auxiliar de policía y aseguró que no hubo riesgo para nadie. Se comprometió a apoyar a los agentes afectados por el escándalo - crédito Yeferson Cossio / Facebook

Guardar

La presencia del influencer Yeferson Cossio en el departamento del Chocó, en medio de las jornadas de ayuda humanitaria tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, quedó opacada por la polémica que generó un video en el que aparece manipulando lo que sería un arma de dotación oficial de la Policía Nacional.

Las imágenes, viralizadas en redes sociales, provocaron una oleada de críticas y cuestionamientos sobre cómo tuvo acceso al arma, así como una investigación formal y la intervención de figuras políticas.

Según lo relatado por el propio Cossio en sus redes sociales, la controversia surgió durante un operativo de entrega de más de cuarenta toneladas de ayudas y mercados para las comunidades afectadas. “Llegamos con mi equipo, mis hermanas, mi novia y yo al Chocó con cuarenta toneladas de ayuda, con toda la actitud del mundo, así superjocosos y todo”, narró el creador de contenido. El influencer subrayó que su intención era involucrarse de forma directa con las comunidades y evitar intermediarios, destacando: “Nosotros quisimos untarnos bien, como se dice, agarrarnos las bolas e ir y entregar las cosas directamente donde son”.

PUBLICIDAD

La explicación de Yeferson Cossio tras la controversia del arma: “Solo quería ayudar, no causar problemas” - crédito Yeferson Cossio / Facebook
La explicación de Yeferson Cossio tras la controversia del arma: “Solo quería ayudar, no causar problemas” - crédito Yeferson Cossio / Facebook

Cossio explicó que durante la jornada, una auxiliar de policía le pidió una foto y él accedió, como suele hacerlo con cualquier persona. “A todo el que me pide una foto, yo le digo que sí, siempre, yo soy igual de amable a todo el mundo”, aseguró. Aprovechando el momento, le preguntó si podía tomarse la foto con el arma que la funcionaria portaba, a lo que ella accedió. “Me prestó el arma para una foto. No se podía prestar un arma a un civil. Ahora, de que hubo algún peligro, por el amor de Dios, ahí está el vídeo. Nunca se agarró del gatillo, nunca se le apuntó a nadie. Se agarró de la parte de arriba del cartucho y de la parte de abajo. O sea, no hay absolutamente peligro de nada”, se defendió.

La polémica se intensificó cuando la representante a la Cámara, Claudia Romero Nader, cuestionó públicamente la situación y cómo Cossio tuvo acceso a un arma oficial. El influencer respondió con críticas a quienes, según él, magnificaron el hecho y desviaron la atención de lo esencial. “La foto que yo tomé ni siquiera se subió. Eso fue esta muchacha, la loquita, pues, que no sé, puso como mil denuncias y todo eso, según vi en un vídeo, pero tratando de hacerme daño. Y ahí es donde yo digo: ‘Marica, ¿por qué? ¿Por qué haces estas cosas?’”.

PUBLICIDAD

Un video mostró a Yeferson Cossio manipulando un arma de la Policía Nacional en un hotel de Quibdó y desató una investigación interna en Chocó - crédito @ClauRomeroNader / X
Cossio asumió su error y se mostró arrepentido por desconocer la regulación sobre el uso de armas oficiales durante la jornada humanitaria - crédito @ClauRomeroNader / X

Frente a la investigación y la repercusión mediática, Cossio insistió en que todo se trató de un error de desconocimiento y se responsabilizó por haber solicitado el arma para una foto. “Yo no estoy diciendo esto, obviamente, para limpiarme el culo, porque yo obviamente, de saber, pues no, no se lo hubiese pedido. Y obviamente uno no magnificó la gravedad y en serio, estoy supremamente arrepentido de no haber sabido. Así pues de todo se aprende”, reconoció.

El influencer también hizo un llamado a poner en contexto el incidente y no desviar la atención de la crisis humanitaria. “Qué necesidad, en medio de la situación tan hijue%&, coger y desviar la atención en esa mierda, más en el país tan amarillista en el que vivimos”, expresó. Agregó que la controversia, a su juicio, eclipsó la noticia de otras ayudas y esfuerzos, y desvió la conversación pública hacia un hecho que considera irrelevante frente a la magnitud de la emergencia.

Cossio pidió disculpas públicas tanto a la funcionaria involucrada como a la Policía Nacional y manifestó su preocupación por las consecuencias que la auxiliar y otros miembros de la fuerza pública pudieran enfrentar por el incidente. “Le quiero pedir perdón de todo corazón a la Policía Nacional, porque por mi ignorancia, están teniendo que meter esfuerzos, charlas, reuniones entre ustedes, que la verdad, habiendo tantos criminales en el país, habiendo tantas cosas por hacer, la situación en la que estamos pasando y que estén literalmente perdiendo su tiempo por, porque fui un estúpido”, dijo. Además, se comprometió a ayudar a la auxiliar y al patrullero involucrados si se ven afectados laboralmente: “Si pierden sus empleos, yo me comprometo a conseguirles un empleo donde ganen más de lo que estaban ganando”.

Yeferson Cossio publicó un video en su canal de YouTube relatando el problema cardiaco que lo tuvo entre la vida y la muerte - crédito @Yefito/YouTube
El influencer reafirmó que su intención en el Chocó era ayudar a las familias afectadas, no generar polémica ni actuar con mala fe - crédito @Yefito/YouTube

El creador de contenido recalcó que su intención en el Chocó fue la de ayudar directamente, no buscar protagonismo o controversia. “Yo fui a ayudar. Yo fui a llevar cenizas, mi familia y yo fuimos simplemente a eso. En ningún momento quisimos, pues, pasar un mal rato de esto, sí, y menos por una inocentada, que soy un ignorante, un pendejo y lo que sea. Sí, lo soy. Lo soy, pero nunca se hizo nada con mala intención”, afirmó.

Finalmente, Cossio se mostró crítico con quienes lo señalaron en redes sociales, asegurando que muchos de sus detractores no tienen autoridad moral para juzgarlo y que sus acciones humanitarias continuarán. “Si me va a criticar alguien por las ayudas y eso, muéstreme ustedes que ayudaron, porque yo le voy a dar una casa a una muchacha de allá. Y estamos hablando, de hecho, porque hay más cositas que vamos a hacer”, concluyó.

Temas Relacionados

Yeferson Cossiopolémica arma policíavideo Yeferson CossioColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos podría negociar reducción de los aranceles a productos colombianos tras la emergencia del terremoto: esto dijo el representante comercial de Trump

El respaldo llegó tras un encuentro de alto nivel entre Jamieson Greer y Mauricio Gómez Amín, con el objetivo de acelerar la reconstrucción y fijar un marco que elimine gravámenes a bienes colombianos

Estados Unidos podría negociar reducción de los aranceles a productos colombianos tras la emergencia del terremoto: esto dijo el representante comercial de Trump

Criticaron a excandidata colombiana al Congreso de los EE. UU. que aseguró que no había mujeres colaborando en labores de rescate tras el terremoto en Cali: “¿Dónde están las feministas?"

Valentina Gómez cuestionó la participación de las feministas durante la emergencia en Colombia y un voluntariado respondió con una extensa lista de mujeres que participaron en varias labores

Criticaron a excandidata colombiana al Congreso de los EE. UU. que aseguró que no había mujeres colaborando en labores de rescate tras el terremoto en Cali: “¿Dónde están las feministas?"

Habló el padre de la colombiana Eliana Bigoni, asesinada por su pareja en Texas, Estados Unidos: “Que se haga justicia”

Jake Bigoni se encuentra detenido por las autoridades luego de que los oficiales encontraron el cuerpo de la víctima oculto en la cajuela de su vehículo

Habló el padre de la colombiana Eliana Bigoni, asesinada por su pareja en Texas, Estados Unidos: “Que se haga justicia”

Nueva polémica en el Icbf: directora María Carolina Restrepo ordenó excluir la palabra “niña” del lenguaje institucional

La decisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recibió críticas, entre ellas las de María Cristina Hurtado, corredactora del Código de Infancia y exdefensora del pueblo delegada para derechos de infancia, adolescencia y mujeres

Nueva polémica en el Icbf: directora María Carolina Restrepo ordenó excluir la palabra “niña” del lenguaje institucional

Estarían envenenando animales en este parque del norte de Bogotá: en el Concejo denunciaron que delincuentes dejaron comida contaminada

La cabildante Diana Diago, del Centro Democrático, solicitó intervención de la Policía Metropolitana, la alcaldía de Usaquén y el Idpyba, con inspecciones de la Policía Ambiental, recolección de pruebas, análisis de restos y revisión de videovigilancia

Estarían envenenando animales en este parque del norte de Bogotá: en el Concejo denunciaron que delincuentes dejaron comida contaminada
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe y Mariana Zapata entregaron ayudas a los damnificados del terremoto en el Chocó: así documentaron su experiencia

Juanda Caribe y Mariana Zapata entregaron ayudas a los damnificados del terremoto en el Chocó: así documentaron su experiencia

Luisa Fernanda W respondió a quienes la criticaron por quedarse con Pipe Bueno: “Cada persona tiene sus propios límites”

Marcelo Cezán reveló la crisis que vivió por adicciones y despilfarro: “Llegué a perder millones de dólares”

Aída Victoria Merlano respondió a El Agropecuario, quien amenazó con denunciarla por no saber del paradero de su hijo: “Está feliz y tranquilo, de vacaciones”

Tras el anuncio del matrimonio de Aida Victoria Merlano, ‘El Agropecuario’ reveló que acudirá a la Fiscalía porque no sabe dónde está su hijo: “No regresó”

Deportes

La selección Colombia anunció sus partidos amistosos de la próxima fecha FIFA y ya hay polémica por la presencia de James Rodríguez en los carteles de promoción

La selección Colombia anunció sus partidos amistosos de la próxima fecha FIFA y ya hay polémica por la presencia de James Rodríguez en los carteles de promoción

El colombiano Rafael Santos Borré explicó lo que pasó con Eduardo “Chacho” Coudet en el Santa Fe vs. River: “Después lo conversamos”

Este es el parte médico de Daniel Torres, el jugado de Santa Fe que fue hospitalizado tras el partido contra River Plate

Jhon Arias recibió elogios de la prensa brasileña tras la clasificación del Palmeiras en la Copa Libertadores: “Estuvo lúcido”

EN VIVO - Olimpia vs. Vasco da Gama: siga aquí el partido de Carlos Andrés Gómez, jugador de la selección Colombia, en la Copa Sudamericana