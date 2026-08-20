Carlos Antonio Vélez apuntó contra el posible nuevo asistente técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia: “Un monumento a la mediocridad”

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Colombia Training - Killarney Park, Vancouver, Canada - July 6, 2026 Colombia players huddle up during training IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin

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En su perfil de X, el director de Planeta Fútbol, Carlos Antonio Vélez, cuestionó con dureza la inminente designación de José María Bazán como posible asistente técnico de la selección Colombia. La crítica de Vélez apunta tanto a la justificación usada por la Federación Colombiana de Fútbol como al perfil del candidato argentino, al que considera producto de un proceso sin meritocracia.

“Definitivamente… la mediocridad está instalada… hay que aceptar jugadores en selección y un asistente cualquiera porque NO HAY MÁS? No me crean tan pendejo…”, escribió Vélez, rechazando la idea de que no existan alternativas mejores dentro o fuera del país para acompañar a Néstor Lorenzo. Su mensaje, publicado tras conocerse la vacante dejada por Luis Amaranto Perea, encendió la discusión sobre los criterios de selección en el cuerpo técnico nacional.

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Vélez fue enfático al calificar de insuficiente la explicación de la Federación, que justifica la llegada de Bazán en la supuesta escasez de candidatos idóneos. Para el periodista, aceptar la premisa de que “no hay otro” supone un retroceso en el desarrollo del fútbol colombiano y perpetúa una cultura de resignación.

Post de Carlos Antonio Vélez sobre la elección de asistente técnico para la selección Colombia - crédito X

“Eso de… no hay OTRO es un monumento a la mediocridad y el conformismo”, sentenció, advirtiendo que esta lógica sólo debilita los procesos institucionales y priva a la selección de voces capacitadas. La declaración de Vélez se dio luego de que medios nacionales y extranjeros difundieron el perfil de Bazán, exfutbolista y formador de talentos en Estados Unidos, como principal opción para sumarse al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

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El comunicador insistió en que, si la búsqueda interna no arroja un perfil adecuado, la Federación debería considerar opciones internacionales de mayor peso. “No me crean tan pendejo… Si no hay en Colombia debe haber alguien más capaz en algún lugar del mundo y con mejor hoja de vida que el compadre que llegará”, escribió Vélez en X.

La postulación de José María Bazán se respalda en su recorrido como asistente en clubes de México y Estados Unidos, así como en su trabajo formativo con jóvenes futbolistas. Sin embargo, para Vélez, la experiencia del argentino no justifica su llegada si existen alternativas con mayores logros o vínculos con el fútbol nacional.

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José María Bazán ha sido asistente técnico de varios entrenadores en el fútbol mexicano, estadounidense y chileno - crédito Audax Italiano

A lo largo de su carrera, Bazán ha sido identificado como “el fabricante de las estrellas del fútbol estadounidense”, destacando su labor en la formación de jugadores como Weston McKennie y Jesús Ferreira. Pese a esto, la crítica de Vélez apunta a la falta de un proceso claro y competitivo para ocupar un cargo de esa relevancia en la selección.

En su publicación, Vélez propuso que el cargo vacante de asistente debería ser ocupado preferentemente por un técnico colombiano, señalando al director de la Sub-20 como ejemplo de continuidad y coherencia institucional. “Tendría que ser ese puesto para un colombiano, por ejemplo el DT de la Sub 20 para acercar eso que dicen que hacen al verdadero ‘proceso’, pero si no les sirve busquen afuera que debe haber ‘alguno’ que nos ayude a dar el salto de calidad aconsejando al personaje aquel”, manifestó el director de Planeta Fútbol.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Colombia coach Nestor Lorenzo REUTERS/Amanda Perobelli

Esta sugerencia refuerza la idea de fortalecer los procesos internos y de dar continuidad al trabajo de divisiones menores, algo que, según Vélez, se predica pero no se practica en la Federación Colombiana de Fútbol.

La reacción de Vélez ocurre en medio de un proceso de renovación tras la salida de Luis Amaranto Perea y la continuidad de Néstor Lorenzo, que recientemente firmó por cuatro años más al frente del equipo. La Federación trabaja en la confirmación de otros integrantes del cuerpo técnico y en la programación de partidos amistosos de cara al ciclo 2030, mientras la discusión sobre los criterios de selección sigue abierta.

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