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‘Pibe’ Valderrama habló del posible regreso de Jhon Jáder Durán a la selección Colombia: “Solo depende de él”

El legendario volante de la Tricolor aseguró además que Fabián Bustos, entrenador de Millonarios, es serio y bueno en su profesión

Carlos el "Pibe" Valderrama aseguró que el regreso de Jhon Jáder Durán a la selección Colombia depende de él mismo - crédito AFP
Carlos el "Pibe" Valderrama aseguró que el regreso de Jhon Jáder Durán a la selección Colombia depende de él mismo - crédito AFP
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Jhon Jáder Durán no volvió a ser convocado a la selección Colombia desde el 6 de junio de 2025, cuando el equipo dirigido por Néstor Lorenzo empató 0-0 contra Perú en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Después de aquel encuentro surgieron versiones sobre un supuesto enfrentamiento entre el delantero y el entrenador argentino en el camerino. Aunque ambos negaron inicialmente que hubiera existido una pelea, el caso volvió a tomar fuerza en julio de 2026, cuando Alberto Suárez, formador de Durán en Envigado, contó la versión que el atacante le entregó sobre lo ocurrido.

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Según ese relato, Durán estaba reclamándole a un compañero cuando Lorenzo intentó intervenir sujetándolo por detrás. El delantero aseguró que no sabía que era el técnico y que movió los brazos para quitárselo de encima, provocando que el entrenador cayera al suelo. Esta versión difiere de las primeras informaciones que circularon sobre una supuesta agresión directa.

El propio Lorenzo había negado el 6 de junio de 2025 que hubiera ocurrido algún enfrentamiento y afirmó que Durán había salido del partido por un dolor de espalda.

Jhon Jader Durán - Néstor Lorenzo
Jhon Jáder Durán tuvo una complejidad con el entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, en 2025 y desde ese momento no volvió a ser convocado - crédito Reuters

¿Jhon Jáder Durán puede volver a la selección Colombia?

En ese contexto, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama se refirió a la posibilidad de que el delantero vuelva a vestir la camiseta de la selección Colombia. En declaraciones entregadas a Win Sports, el histórico futbolista colombiano puso la responsabilidad directamente sobre el atacante y consideró que su futuro en el combinado nacional depende principalmente de las decisiones que tome de ahora en adelante.

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“Ese es un pelado, tiene 20 años. No depende de nadie, depende de Durán, ya empezó a jugar y meter goles”, afirmó Valderrama.

El exjugador de la selección Colombia también consideró que Durán perdió una oportunidad importante por no haber alcanzado todavía la madurez necesaria para manejar determinadas situaciones dentro de un grupo. “Ahí se perdió el chancesito de ir al Mundial porque no se ha graduado todavía, no ha madurado. Los jugadores que se han graduado deben ir al Mundial”, señaló.

El Pibe Valderrama sigue portando la camiseta de la selección Colombia.
El Pibe Valderrama sigue portando la camiseta de la selección Colombia - crédito @pibevalderramap/Instagram

Valderrama habló desde su propia experiencia en la selección. El ‘Pibe’ disputó 111 partidos oficiales con Colombia entre 1985 y 1998, marcó 11 goles y participó en tres Mundiales: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Además, estuvo en cinco ediciones de la Copa América y fue elegido dos veces como mejor futbolista de América, en 1987 y 1993.

Precisamente, su experiencia le permitió establecer una comparación con las generaciones que compartieron vestuario con él. “Yo tuve más bravos que él y jugaron 15 años en la Selección. Eran más bravos que ese pelado”, recordó.

Lucas González ha dirigido tres partidos oficiales a Atlético Nacional, ante Tigres de Bogotá dos, que fue la serie de Copa BetPlay 2026, y este ante Jaguares, que fue el debut por liga - crédito Colprensa
Lucas González ha dirigido tres partidos oficiales a Atlético Nacional, ante Tigres de Bogotá dos, que fue la serie de Copa BetPlay 2026, y este ante Jaguares, que fue el debut por liga - crédito Colprensa

Valderrama también habló de Lucas González

El análisis del ‘Pibe’ no se limitó a Durán. Valderrama también habló de los entrenadores que podrían tener protagonismo en el fútbol colombiano y destacó a Lucas González, actual técnico de Atlético Nacional, por su propuesta futbolística. “Vamos a esperar a que arranque el campeonato y va uno viendo los campeonatos y va uno diciendo: este jugador puede estar en la selección, este no”, explicó.

Sobre González fue directo: “Lucas González es el técnico que me gusta. Ese no tiene miedo, no tiene miedo de jugar. A ese le gusta el fútbol bien jugado, y tiene los jugadores y va para el frente”. El entrenador colombiano ha dirigido a Águilas Doradas, América de Cali, Central Córdoba y Deportes Tolima antes de asumir el mando de Nacional en 2026.

Finalmente, el ‘Pibe’ habló de Millonarios y de la llegada de Fabián Bustos al banquillo. Consideró que el conjunto capitalino tiene una exigencia particular por la atención que recibe de sus aficionados y del entorno futbolístico. “Millonarios es exigente. Ellos saben que todo el mundo los está viendo. El que llega a Millonarios es porque tiene calidad, pero tiene que demostrarlo”, aseguró.

Para Valderrama, uno de los problemas recientes del equipo fue la inestabilidad en el banquillo: “Entró en el bache de cambiar a los técnicos y ahí perdió”. Sobre Bustos, quien asumió el cargo en febrero de 2026, entregó un concepto positivo: “Bustos es buen técnico, y ya es serio, se le ve que es serio”.

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