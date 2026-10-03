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Barranquilla FC vs. Millonarios | En vivo Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

En el estadio Romelio Martínez, los embajadores visitan al único conjunto de la segunda división que sobrevive en el certamen y eliminó previamente al Junior

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Barranquilla FC vs. Millonarios
Barranquilla FC y Millonarios se enfrentan por los octavos de final de la Copa Colombia 2026 - crédito Dimayor

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del minuto a minuto entre el Barranquilla FC y Millonarios, en el estadio Romelio Martínez, por los octavos de final de la Copa Colombia 2026, que tiene transmisión por televisión en la señal de Win+ Fútbol y la plataforma Win Play.

19:35 hsHoy

El cambio en la Copa Colombia

Con el objetivo de acomodar el torneo en el calendario y darle espacio de fechas a los clubes en Liga BetPlay y Primera B, la Dimayor aprobó el 19 de agosto la modificación en el torneo, por cuenta del terremoto nueve días atrás.

Los 36 clubes aprobaron que las llaves de octavos y cuartos de final se jugarían a partido único, cuya localía se determinaría por su posición en la tabla de reclasificación del primer semestre o si es un conjunto de la segunda división ante uno de primera, por lo que se daría prioridad al de la “B”.

De otro lado, las rondas de semifinales y la final mantienen su esquema de duelos ida y vuelta, pero con la posibilidad de que se disputen entre noviembre y diciembre.

19:26 hsHoy

Llaves de cuartos de final

Internacional de Bogotá vs. Llaneros

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

América de Cali vs. Barranquilla FC / Millonarios

Once Caldas vs. Santa Fe / Fortaleza

19:23 hsHoy

Resultados octavos de final

Deportes Quindío 1-1 Llaneros (3-4 para los de Villavicencio en penales)

Atlético Nacional 3-0 Deportivo Cali

Real Cundinamarca 1-2 Internacional de Bogotá

América de Cali 4-1 Deportivo Pereira

Once Caldas 1-0 Alianza FC

Deportivo Pasto 1-4 Independiente Medellín

Barranquilla vs. Millonarios: sábado 2 de octubre, 6:00 p. m.

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza FC: fecha por confirmar

19:22 hsHoy

Por su parte, Millonarios espera hacer valer su jerarquía y reconocimiento en el fútbol colombiano, pues logró los títulos de copa en 1952, 2011 y 2022, además de que pasa un buen momento en la Liga BetPlay por sus seis compromisos invicto con el entrenador Alberto Gamero.

19:21 hsHoy

El Barranquilla quiere hacer historia en la Copa Colombia, ya que nunca ha llegado a unos cuartos de final, además de que previamente dio un golpe de opinión al eliminar a nada menos que el Junior, club del que es filial, en la primera fase.

19:19 hsHoy

Continúan los octavos de final de la Copa Colombia, torneo que se debió reformar a mitad de camino por el terremoto del 10 de agosto, y hoy tendrá un duelo particular entre los embajadores, tres veces campeones de la competencia, y el cuadro del Atlántico del que muy pocos le apuestan para que avance de fase.

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