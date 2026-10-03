Barranquilla FC vs. Millonarios | En vivo Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

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Millonarios sigue teniendo dificultades: otro jugador se fracturó y se pierde varios encuentros importantes del club El defensor Jorge Arias sufrió una fractura en el cuarto dedo del pie derecho; mientras que el mediocampista Juan Guillermo Cuadrado no estará disponible por la expulsión recibida en la Copa Italia en septiembre de 2025

Deportivo Cali volvió a ganar y alcanzó al América en el liderato: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay El cuadro Azucarero se hizo fuerte en su estadio, y quiere ir asegurando la clasificación a las finales del fútbol colombiano

El portero Aldair Quintana habló del susto que se llevó en su debut con la selección Colombia: “Por qué me pasa esto” El portero de Independiente del Valle de Ecuador fue atendido durante aproximadamente cinco minutos y siguió en cancha con un vendaje en su cabeza