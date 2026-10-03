Barranquilla FC vs. Millonarios | En vivo Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del minuto a minuto entre el Barranquilla FC y Millonarios, en el estadio Romelio Martínez, por los octavos de final de la Copa Colombia 2026, que tiene transmisión por televisión en la señal de Win+ Fútbol y la plataforma Win Play.
El cambio en la Copa Colombia
Con el objetivo de acomodar el torneo en el calendario y darle espacio de fechas a los clubes en Liga BetPlay y Primera B, la Dimayor aprobó el 19 de agosto la modificación en el torneo, por cuenta del terremoto nueve días atrás.
Los 36 clubes aprobaron que las llaves de octavos y cuartos de final se jugarían a partido único, cuya localía se determinaría por su posición en la tabla de reclasificación del primer semestre o si es un conjunto de la segunda división ante uno de primera, por lo que se daría prioridad al de la “B”.
De otro lado, las rondas de semifinales y la final mantienen su esquema de duelos ida y vuelta, pero con la posibilidad de que se disputen entre noviembre y diciembre.
Llaves de cuartos de final
Internacional de Bogotá vs. Llaneros
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
América de Cali vs. Barranquilla FC / Millonarios
Once Caldas vs. Santa Fe / Fortaleza
Resultados octavos de final
Deportes Quindío 1-1 Llaneros (3-4 para los de Villavicencio en penales)
Atlético Nacional 3-0 Deportivo Cali
Real Cundinamarca 1-2 Internacional de Bogotá
América de Cali 4-1 Deportivo Pereira
Once Caldas 1-0 Alianza FC
Deportivo Pasto 1-4 Independiente Medellín
Barranquilla vs. Millonarios: sábado 2 de octubre, 6:00 p. m.
Independiente Santa Fe vs. Fortaleza FC: fecha por confirmar
Por su parte, Millonarios espera hacer valer su jerarquía y reconocimiento en el fútbol colombiano, pues logró los títulos de copa en 1952, 2011 y 2022, además de que pasa un buen momento en la Liga BetPlay por sus seis compromisos invicto con el entrenador Alberto Gamero.
El Barranquilla quiere hacer historia en la Copa Colombia, ya que nunca ha llegado a unos cuartos de final, además de que previamente dio un golpe de opinión al eliminar a nada menos que el Junior, club del que es filial, en la primera fase.
Continúan los octavos de final de la Copa Colombia, torneo que se debió reformar a mitad de camino por el terremoto del 10 de agosto, y hoy tendrá un duelo particular entre los embajadores, tres veces campeones de la competencia, y el cuadro del Atlántico del que muy pocos le apuestan para que avance de fase.