Joseph Minguella, empresario que acercó a Messi al Barcelona, lanzó fuerte crítica a la carrera de James Rodríguez: “Le faltó continuidad”

Joseph Minguella, empresario de fútbol internacional, aseguró que James Rodríguez careció de continuidad en la búsqueda de convertirse en un jugador de talla mundial - crédito @leomessi/EFE/@jamesrodriguez10

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Joseph Minguella, empresario internacional de fútbol profesional, analizó la carrera del jugador colombiano James Rodríguez y consideró que le faltó continuidad para consolidarse entre las grandes figuras a nivel mundial, pese a las condiciones que exhibió durante el Mundial de Brasil 2014.

Minguella situó el punto de inflexión de James Rodríguez en el partido de octavos de final del Mundial de Brasil, disputado el 28 de junio de 2014 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Debido a que Colombia venció 2-0 a Uruguay y el entonces mediocampista del Mónaco marcó los dos goles.

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El primero, a los 28 minutos, fue una volea de zurda tras controlar el balón con el pecho fuera del área. La jugada recibió el premio al mejor gol del torneo y, meses después, el Premio Puskás de la FIFA al mejor tanto de 2014.

El momento en el que James Rodríguez define de media distancia ante Uruguay, para la selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 - crédito Oliver Weiken/EFE

El impacto de James Rodríguez en la selección Colombia del Mundial 2014

“James Rodríguez, yo estaba en Brasil cuando hizo un gol impresionante y rápidamente se movieron los hilos para ficharlo. Tiene unas condiciones excelentes, o tenía unas condiciones excelentes, pero le faltó la continuidad para poder llegar a cuajar como un gran jugador mundial”, afirmó Minguella en entrevista con Caracol Radio el domingo 4 de octubre del 2026.

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El impacto de James en aquella Copa del Mundo fue inmediato. Colombia alcanzó por primera vez los cuartos de final de un Mundial y el volante terminó como máximo goleador de Brasil 2014 con seis tantos.

Para Minguella, el talento aislado no basta para instalarse durante años en la élite: “Es decir, en fútbol, una cosa es poder hacer una jugada excepcional y la otra es hacer muchas diferentes durante mucho tiempo, que esta es la gran ventaja que tiene Leo sobre la mayoría de los otros. Leo lleva veintipico de años en primer nivel mundial”.

Minguella participó en las gestiones que acercaron al delantero argentino al Barcelona cuando era un adolescente. También estuvo relacionado con las llegadas al club catalán de Diego Maradona, Hristo Stoichkov, Romário, Rivaldo y Ronaldinho, entre otros nombres.

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Francisco Maturana fue técnico de la selección Colombia en tres ciclos, ganando la Copa América 2001 y clasificando a los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994 - crédito Colprensa

La relación de Minguella con el fútbol colombiano

El exrepresentante también recordó su vínculo con referentes colombianos de finales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990. En particular, mencionó a Francisco Maturana, el entrenador que condujo a Colombia en el Mundial de Italia 1990 y que, después de esa actuación, llegó al Real Valladolid para la temporada 1990-1991.

“Yo llevé a Maturana a Francia y después lo llevé al fútbol a España. Lo traje a España y fue al Valladolid”, relató Minguella. El técnico colombiano dirigió al conjunto vallisoletano entre 1990 y 1992. En su primera campaña terminó noveno en la Liga española y alcanzó los cuartos de final de la Copa del Rey; en la siguiente temporada, el equipo descendió a Segunda División.

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Él es Alveiro "Palomo" Usuriaga, el futbolista colombiano que llevó Joseph Minguella al fútbol español con el Málaga - crédito Independiente

Minguella también acercó al “Palomo” Usuriaga al fútbol español

Minguella también se refirió a Albeiro “Palomo” Usuriaga, delantero colombiano que llegó al CD Málaga en 1989. “Después, traje a un jugador que fue al Málaga, Palomo Usuriaga, que llegó a Madrid, que fui a esperarlo al aeropuerto, todo vestido de blanco y con el calor de su piel daba un contraste impresionante. Este también lo traje”, recordó.

Usuriaga fue uno de los primeros colombianos en jugar en la liga española y permaneció dos temporadas en el Málaga, entre 1989 y 1991. Su paso coincidió con una etapa compleja para el club: disputó encuentros en Primera División y luego en Segunda, después del descenso del equipo en la temporada 1989-1990.

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“Yo tuve bastante relación en mi época con el fútbol colombiano. Lo que pasa es que en aquella época los colombianos no destacaban tanto como fueron después cuando jugaron mundiales y todo esto. Pero actualmente hay muy buenos jugadores en Colombia”, concluyó Minguella en la entrvista con el medio en mención.