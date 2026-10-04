Papá de Abelardo de la Espriella ‘echó más leña al fuego’ en pelea con alcalde de Sincelejo: “Me dijo que no quería el apoyo”

Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente de Colombia, se refirió a la relación que tuvo con el alcalde de Sincelejo antes de la campaña presidencial -crédito abelardodelaespriella53/Instagram

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La controversia entre el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, sumó una nueva versión. Abelardo de la Espriella Juris, padre del mandatario, explicó cómo se produjo un encuentro con el alcalde antes de la campaña presidencial y aseguró que aquella reunión estuvo relacionada con un ofrecimiento de apoyo político.

Y es que la disputa entre ambos se agudizó el 3 de octubre, cuando el presidente cuestionó públicamente la gestión de Acuña y anunció que buscaría mecanismos para proteger los recursos públicos destinados a Sincelejo.

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El jefe de Estado también lanzó señalamientos sobre los procesos judiciales que enfrenta el alcalde, quien respondió acusándolo de cambiar su postura frente a él y defendió su derecho a la presunción de inocencia.

El papá de De la Espriella cuenta su versión del encuentro con Acuña

“Por razones de justicia y a propósito de la controversia que hay entre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el presidente de la República, me permito aclarar que el alcalde es vecino mío en Coveñas. Y me mandó a decir que quería reunirse conmigo, como somos conocidos desde hace mucho tiempo. Yo me dirigí a su apartamento, donde me recibió cordialmente y me dijo que estaba en disposición de apoyar la candidatura de Abelardo a la presidencia de la República”, dijo en un video compartido en sus redes sociales.

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Abelardo de la Espriella Juris explicó que decidió contar su versión sobre el encuentro con Yahir Acuña para aclarar cómo se produjo el ofrecimiento de respaldo durante la campaña presidencial - crédito Captura de Video Presidencia de Colombia/YouTube

Sin embargo, el respaldo no llegó a concretarse. Según explicó el padre del jefe de Estado, después de conocer la reunión, el entonces candidato presidencial tomó distancia de cualquier apoyo proveniente de Acuña.

“Le dije que iba a consultar con Abelardo y nos reuníamos nuevamente. Posteriormente, no sé por qué medios, el Abelardo de la Espriella, el hoy presidente, se enteró de esa reunión y la desautorizó. Me dijo que no quería el apoyo de Yahir”, contó.

El papá del presidente dijo que la decisión lo incomodó y le causó pena comunicarle a Acuña que no contaban con su respaldo político: “A mí me dio realmente pena decirle a Yahir que no nos apoyara y sencillamente no me comuniqué con él de nuevo durante toda la campaña. Esa es la verdad de todo el asunto”.

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Así fue la pelea entre el presidente y el alcalde de Sincelejo

La declaración fue publicada en un video en su cuenta de Instagram y se conoce después del fuerte enfrentamiento entre el presidente y el alcalde de Sincelejo. Durante un evento en la capital de Sucre, el 3 de octubre, De la Espriella anunció que su Gobierno buscará mecanismos para impedir que los recursos públicos destinados al municipio queden bajo control de la Alcaldía.

El presidente Abelardo de la Espriella mantuvo un fuerte cruce público con el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, en medio de cuestionamientos sobre su relación previa - crédito Presidencia

El mandatario sostuvo que el dinero estatal debe estar destinado a obras y soluciones para la ciudadanía. “Los recursos públicos son sagrados”, afirmó, antes de advertirle directamente al alcalde: “Esta plata, señor alcalde, la voy a cuidar”. También señaló que los fondos deberán mantenerse alejados de la influencia de Acuña.

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En su intervención, el presidente acusó al alcalde de “politiquería” y cuestionó su gestión. Además, afirmó que Acuña tendría 13 procesos por corrupción y que enfrenta un llamado a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito. También mencionó un video relacionado con un supuesto plan para apropiarse de recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

“Bajo el esquema suyo de corrupción, yo no trabajo”, declaró De la Espriella, quien agregó: “No voy a permitir que nadie meta la mano en la plata del pueblo”. El mandatario insistió en que actuará con “transparencia” y “autoridad” y aseguró: “Llegó un presidente que no negocia sus principios”.

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El cruce entre De la Espriella y Yahir Acuña por el manejo de dineros públicos en Sincelejo - crédito Sergio Acero/Reuters - @YahirAcunaCa/X

La respuesta de Acuña llegó con un video de más de 12 minutos

Acuña respondió y cuestionó el cambio de postura del presidente. Para respaldar su reclamo, difundió un fragmento de un video registrado dos meses antes, cuando De la Espriella todavía era candidato y se refería favorablemente a las políticas de seguridad de Sincelejo.

“Señor presidente, por favor, ese video está editado y manipulado digitalmente”, afirmó Acuña, quien pidió que se publique la grabación completa del evento realizado en Coveñas. Según su versión, durante esa actividad estuvo acompañado por hombres armados y no pudo responder a las intervenciones del entonces candidato.

El alcalde también defendió la presunción de inocencia frente a las investigaciones judiciales y cuestionó que sus procesos sean utilizados como una condena anticipada. “Yo no le voy a quitar a usted la presunción de inocencia porque usted tenga expedientes o porque usted tenga investigaciones”.

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Acuña sostuvo que esa garantía debe aplicarse a funcionarios de todos los sectores y rechazó ser tratado como un “falso positivo”. “Me rehúso a creer, señor presidente, que me quieran volver un falso positivo. Me rehúso a creer, señor Presidente, que me quieran meter en una bolsa”, explicó en su video.

En la misma respuesta, aseguró que las investigaciones no pueden dividirse entre buenos y malos: “Eso no da investigados de segunda a investigados de primera. No hay investigados buenos e investigados malos”. Finalmente, negó ser enemigo del presidente y pidió mantener la coordinación institucional entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales.

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