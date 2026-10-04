Flavia Dos Santos le contestó a Emiro Navarro tras enfurecerse por criticas a su plato en ‘MasterChef Celebrity’: “El machismo sigue vivo”

La reacción de Emiro Navarro tras la evaluación de Flavia Dos Santos en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

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El machismo no desapareció, solo cambió de generación. Esa fue la lectura que hizo Flavia Dos Santos después de que Emiro Navarro le dijera en plena grabación de MasterChef Celebrity que fuera a “conseguirse un marido”.

La sexóloga y presentadora brasileña respondió a través de sus redes sociales, donde etiquetó directamente al creador de contenido y usó el hashtag del programa del Canal RCN.

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“Esto nos muestra que el machismo sigue vivo, incluso entre los más jóvenes”, escribió Dos Santos sobre el comentario de Navarro.

Flavia Dos Santos cuestionó la idea de que una mujer necesite un marido para hablar

La presentadora fue más allá de la anécdota puntual y apuntó a un patrón que, según ella, atraviesa generaciones. Planteó que la frase de Navarro reproducía una lógica conocida: que la compañía de un hombre condiciona el derecho de una mujer a opinar.

Flavia respondió a las declaraciones del cartagenero en redes luego de la emisión del capítulo - crédito @flavia2santos/IG

“Como si una mujer, al tener un hombre a su lado, tuviera que callarse, dejar de cuestionar, dejar de incomodar y ocupar menos espacio frente a otros hombres”, escribió Dos Santos en su publicación.

La conclusión que sacó de esa idea fue tajante: una mujer no necesita un marido para legitimar su voz, ni para que otros hombres se sientan cómodos con ella.

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La admiración que Navarro decía sentir por ella, bajo la lupa

Dos Santos también retomó algo que el propio Navarro había dicho antes de recibir sus observaciones: que la admiraba desde niño y que seguía su carrera en televisión.

Para la presentadora, esa admiración declarada debería incluir también la parte de su personalidad que genera incomodidad.

“Además tú decías que me seguías y me admirabas desde niño. Entonces si admirabas a la mujer que siempre habló, cuestionó y provocó, también deberías haber aprendido a respetar a esa mujer cuando incomoda”, escribió la brasilera en el mismo mensaje.

La carimañola explotó en el aceite y salpicó el rostro de Emiro Navarro cuando Nicolás de Zubiría estaba cerca - crédito @emiro_navarro/ Instagram

La comida que el equipo de Emiro Navarro le sirvió a Flavia Dos Santos llegó fría y sin el picante que ella esperaba. La devolución de la presentadora brasileña, hecha durante un reto de MasterChef Celebrity, terminó con una respuesta del creador de contenido que se volvió viral en minutos.

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El cruce ocurrió en la emisión del viernes 2 de octubre del programa del Canal RCN, en un reto donde los participantes debían cocinar para figuras vinculadas a las producciones del canal.

La comida llegó fría y sin picante, según Flavia Dos Santos

Durante la evaluación, Dos Santos fue directa con lo que tenía frente a ella.

“Está muy frío y la salsa no está tan picante como yo me la esperaba. Si a mí me dicen que voy a comer comida mexicana, yo espero una salsa picante y la salsa no tiene picante en la carne”, señaló la sexóloga y presentadora.

La reacción de Emiro Navarro tras la evaluación de Flavia Dos Santos en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

La presentadora fue más allá al justificar el nivel de exigencia que esperaba de los concursantes. La devolución generó malestar entre los participantes y una respuesta pública de Navarro que se volvió tendencia en redes sociales.

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“Pero entiendo que ustedes están en MasterChef Celebrity no para hacer aguas, sino para hacer preparaciones culinarias”, agregó la invitada, que además dejó claro que esperaba un nivel más alto en los platos de los concursantes.

Emiro Navarro pasó de la admiración al reproche

Antes de probar la crítica, Navarro no ocultaba su entusiasmo por conocerla.

“Nena, te admiro demasiado, a mí me encanta como habla. Flavia Dos Santos, yo soy fan de ella, yo la veo en la televisión desde chiquitico”, dijo el creador de contenido, de acuerdo con Semana, antes de recibir las observaciones de la invitada.

Flavia Dos Santos devolivó el plato de Navarro por la falta de sazón y que la presentación era fría - crédito @flavia2santos/IG

La situación se dio en medio de un reto grupal con tres equipos, que debían llevar los platos a distintas figuras del canal como si se tratara de un servicio a domicilio, según detalló la publicación.

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El tono cambió por completo apenas Dos Santos terminó de hablar. Al retirarse del espacio de evaluación, el participante dejó clara su molestia. “Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, todo le disgustó, todo lo criticaba mi amor, ay vaya y consígase un marido y deje de joder usted”, manifestó.