Hallan arsenal que pertenecería al ELN con 100 granadas para drones en zona rural de Norte de Santander

El coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó detalles sobre los artefactos explosivos que estarían destinados para afectar a la población civil - crédito Policía Nacional

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La Policía Nacional informó el 4 de octubre de 2026 la destrucción de un depósito ilegal con explosivos y granadas artesanales adaptadas para ser lanzadas desde drones en una zona rural del municipio de Sardinata, ubicado en Norte de Santander.

El hallazgo ocurrió en la vereda Corinto, en la región del Catatumbo, durante una operación conjunta de la Policía, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, cuyo personal se encargó de la investigación y hallazgo para evitar que estos artefactos terminaran afectando a la ciudadanía.

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Por medio de su comunicado oficial, las autoridades atribuyen el material de guerra al frente Juan Fernando Porras Martínez del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene fuerte presencia en la zona.

Las autoridades trabajan a lo largo y ancho del territorio nacional por garantizar la seguridad de los colombianos - crédito Policía Nacional

El material incluía granadas para drones y rampas de lanzamiento

Según el documento emitido por la Policía Nacional, el lugar en el que se realizó el hallazgo servía presuntamente para almacenar y abastecer explosivos a estructuras armadas que operan en esa zona de Norte de Santander. Allí, los uniformados encontraron aproximadamente una tonelada de explosivos y las 100 granadas de fabricación artesanal.

Del mismo modo, se explicó que las granadas estaban acondicionadas para que pudieran ser utilizadas con sistemas aéreos no tripulados, conocidos como drones. De acuerdo con la información oficial, en el depósito también se encontraron rampas artesanales destinadas al lanzamiento.

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La fuerza pública ubicó el depósito en una operación de asalto aéreo, según la declaración difundida por la institución. La Policía señaló que el resultado reduce la capacidad armada y logística que atribuye al ELN.

El material de guerra estaría destinado para concentrar la afectación en los municipios de Sardinata y Tibú, donde esa estructura tiene injerencia, indicó la institución, que agregó que la destrucción del material busca evitar acciones que pongan en riesgo a la población civil y a los integrantes de la fuerza pública.

De acuerdo con el coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta: “Con este resultado importante se evita que este grupo terrorista del ELN afecte a la población civil y afecte a los hombres y mujeres de la fuerza pública. También estamos logrando disminuir su capacidad terrorista en la región de Catatumbo”.

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Después del operativo, la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía anunciaron que mantendrán las operaciones de inteligencia, investigación y control contra los grupos armados que actúan en Norte de Santander.

Los uniformados hicieron parte del operativo que terminó con la incautación del material - crédito Policía Nacional

Alerta por ataques con uso de drones

La Defensoría del Pueblo alertó sobre varios ataques con drones atribuidos al ELN contra estaciones de Policía y puestos de control en municipios de la subregión del San Juan, Chocó, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2026. Las acciones dejaron un policía herido y expusieron a las comunidades cercanas.

La entidad ya había advertido sobre los riesgos derivados de la presencia y el accionar del ELN en Condoto y Nóvita mediante la Alerta Temprana 027 de 2021 y su informe de seguimiento. También señaló que el uso de drones para transportar y lanzar explosivos plantea nuevas amenazas para la población civil y los bienes de carácter civil.

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El primer ataque ocurrió en Condoto el 29 de septiembre contra la estación de Policía y un puesto de control. Un día después, la estación de Nóvita recibió ráfagas de fusil y granadas lanzadas desde drones, mientras se celebraba una misa por el cierre de las festividades patronales.

Efectivos de la Policía Nacional participaron en un operativo en Sardinata tras hallar granadas artesanales diseñadas para ser lanzadas con drones - crédito Policía Nacional

Uno de los explosivos impactó una vivienda cercana a la estación, lo que obligó a feligreses y habitantes del sector a resguardarse. Durante el 1 de octubre se recibieron nuevos reportes de ataques contra la estación de Policía de Río Iró, además de afectaciones materiales en viviendas y bienes comunales.

Llamado de la Defensoría del Pueblo al ELN

“Exigimos al ELN respetar estrictamente las normas del derecho internacional humanitario (DIH), en particular los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, y abstenerse de realizar ataques indiscriminados o acciones que pongan en riesgo a la población civil y los bienes de carácter civil”, dijo la organización.

La entidad instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a fortalecer las medidas de prevención y protección frente a los riesgos derivados del uso de drones en acciones armadas y adoptar las medidas necesarias para reducir la exposición de las comunidades.

Además, solicitaron a las autoridades adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.