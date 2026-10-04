Deportes

Alberto Gamero se molestó por la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia: “Hicimos el ridículo”

El técnico asumió la responsabilidad por la salida del torneo, negó que hubiera exceso de confianza y reconoció que el plantel se alejó del funcionamiento que buscaba consolidar en el campo

Presentación Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios
Alberto Gamero quiere aprovechar la polivalencia de Juan Guillermo Cuadrado por la banda derecha - crédito Lina Gasca/Colprensa
Guardar

Alberto Gamero asumió la eliminación de Millonarios de la Copa Colombia, que quedó fuera en los octavos de final ante Barranquilla F. C. tras igualar 1-1 durante los 90 minutos y caer 5-4 en la definición desde el punto penal.

En rueda de prensa, el entrenador calificó lo ocurrido como un episodio que alejó al equipo de la versión que pretende construir, sumado a un pedido de disculpas y una autocrítica directa al plantel.

PUBLICIDAD

El entrenador no ocultó el impacto que le produjo la derrota. “Hacer balance de este partido es, como dice uno, hacer el ridículo que hoy hicimos todos”, afirmó el técnico en rueda de prensa.

El samario extendió su mensaje a quienes siguen la campaña del club. “Venir aquí es a pedir disculpas con nuestra gente, disculpas con nuestra directiva, disculpas con nuestros periodistas”, sostuvo.

El entrenador Alberto Gamero pidió disculpas a los hinchas y calificó el desempeño de su equipo como un ridículo colectivo - crédito Captura video WinSports
El entrenador Alberto Gamero pidió disculpas a los hinchas y calificó el desempeño de su equipo como un ridículo colectivo - crédito Captura video WinSports

Para el entrenador, el resultado no admite explicaciones centradas en jugadas puntuales. “Nosotros sabemos que hoy hicimos, en el fútbol, algo que no debería pasar”, añadió. El técnico remarcó que la clasificación de Barranquilla tuvo respaldo en lo que mostró sobre el campo. “Si Barranquilla clasificó, fue porque hizo algo mejor que nosotros”, declaró Gamero.

PUBLICIDAD

Luego rechazó atribuir el desenlace a una acción arbitral o a situaciones desperdiciadas por su equipo. “Que lo botamos, que no lo botamos, que no fue penalti, no señor”, manifestó.

Gamero sostuvo que deberá revisar a fondo el funcionamiento que llevó a la eliminación. “Hoy no era el Millonarios que yo traje”, dijo el entrenador. También reconoció el mérito del rival. “Encontramos un Barranquilla que hizo mejor las cosas que nosotros”, completó.

El equipo titular no evitó una eliminación que Gamero consideró dura

El técnico negó que su plantel hubiera subestimado al rival, pese a que Barranquilla ocupa el último lugar de la clasificación del descenso. Según explicó, Millonarios salió con su formación principal y preparó el compromiso con atención por el antecedente de la eliminación de Junior.

Barranquilla vs. Millonarios
Barranquilla superó a Millonarios en penales por 5-4, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos, por los octavos de final de la Copa Colombia - crédito Barranquilla FC

“No hubo exceso de confianza, porque aquí vino a jugar el equipo titular, este es el equipo titular”, señaló Gamero. El entrenador indicó que conocían las dificultades del cruce.

El samario recordó el recorrido que había cumplido el rival antes de enfrentar a Millonarios. “Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo que venía de eliminar a Junior”, afirmó.

El entrenador sostuvo que la disposición previa no se reflejó en el rendimiento. “Lo propusimos con la mayor responsabilidad del caso. Hoy no jugamos un buen partido”, indicó.

La Copa Colombia aparecía como una vía más breve para alcanzar una definición. “Va a ser duro para nosotros aceptar una eliminación de estas, era el camino corto para llegar a una final”, lamentó.

Gamero expresó que la caída tendrá efecto en el grupo, aunque descartó detener el proceso deportivo. “Yo, por lo menos, estoy muy golpeado. Sé que los jugadores van a estarlo también”, dijo.

El técnico diferenció su malestar del reconocimiento al equipo que consiguió el pase. “Estoy muy golpeado, no por el equipo que me eliminó, sino porque yo quedé eliminado”, explicó.

Alberto Gamero
Alberto Gamero señaló que el plantel se alejó de su idea futbolística al mostrarse como un equipo partido sin balance defensivo - crédito Millonarios FC

Sobre el futuro inmediato, Gamero pidió una evaluación interna. “Error grande no clasificar, pero esto sigue para nosotros”, concluyó.

El análisis táctico de Gamero se centró en la distancia entre el modelo de juego que busca para Millonarios y el rendimiento visto frente a Barranquilla. El técnico consideró que el equipo perdió orden y no sostuvo un equilibrio entre sus ataques y su respuesta defensiva.

“Si nos estábamos acercando al Millonarios que yo quiero, hoy nos distanciamos”, aseguró el entrenador. El técnico describió las fallas que detectó durante el partido. “Hoy fue un equipo partido, un equipo que ataca, pero no defiende”, expresó.

Gamero ubicó este encuentro como el punto más bajo dentro de la evolución reciente que percibía. “Hoy fue el partido que más nos alejamos de lo que veníamos haciendo”, afirmó. El entrenador evitó cerrar su diagnóstico sin una revisión más detenida. “Lo viví, lo miré y lo voy a evaluar mejor”, explicó.

A su juicio, el grupo había mostrado señales de progreso antes de la eliminación. “Veníamos haciendo cosas buenas o mejorando cosas”, sostuvo. El técnico volvió a dirigirse a los aficionados al explicar el sentimiento que le dejó el resultado. “Estoy avergonzado, triste no estoy, estoy avergonzado con nuestra afición”, declaró.

Gamero vinculó esa autocrítica con las expectativas que rodean al club. “Millonarios merece cosas grandes, esta afición merece cosas grandes”, agregó.

Por el momento, Barranquilla, último en la tabla del descenso, avanzó a la siguiente instancia del torneo, en la que se enfrentará al América de Cali por un cupo a las semifinales.

Temas Relacionados

MillonariosAlberto GameroEliminación Copa ColombiaBarranquillaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Escándalo en Internacional de Bogotá: dos jugadores fueron despedidos por posible indisciplina

De manera sorpresiva, el club informó la desvinculación de esos jugadores a mitad de la Liga BetPlay y Copa Colombia, aunque sin una buena campaña en el segundo semestre de 2026

Escándalo en Internacional de Bogotá: dos jugadores fueron despedidos por posible indisciplina

Barranquilla volvió a dar la sorpresa en la Copa Colombia: eliminó a Millonarios por penales

En el estadio Romelio Martínez, el cuadro rojo volvió a aplicar la misma táctica que contra el Junior: aguantar el empate por 1-1, llevar la serie a definición desde los 12 pasos y superó a los azules por 5-4

Barranquilla volvió a dar la sorpresa en la Copa Colombia: eliminó a Millonarios por penales

Atlético Nacional podría tener a una nueva joya para el fútbol internacional: la Premier League le habría puesto el ojo

Además de Juan Manuel Rengifo, la figura juvenil que se encuentra con la selección Colombia, el cuadro verde espera un buen acuerdo por una de sus promesas de la cantera

Atlético Nacional podría tener a una nueva joya para el fútbol internacional: la Premier League le habría puesto el ojo

Nairo Quintana recibió emotivo tributo del Giro de Italia por su retiro: “Señor de las cumbres y símbolo de Latinoamérica”

El ciclista boyacense se retiró en el Giro dell’Emilia tras 17 temporadas. La ‘Corsa Rosa’, que ganó en 2014, lo homenajeó como el mayor exponente de toda una generación

Nairo Quintana recibió emotivo tributo del Giro de Italia por su retiro: “Señor de las cumbres y símbolo de Latinoamérica”

Carlos Antonio Vélez volvió a cargar contra Néstor Lorenzo por derrota de Colombia ante Paraguay: "Yo no defiendo al técnico"

El periodista criticó la manera como el entrenador afrontó el amistoso en Nueva Jersey por la nómina inicial, el esquema, los cambios y el valor de los amistosos

Carlos Antonio Vélez volvió a cargar contra Néstor Lorenzo por derrota de Colombia ante Paraguay: "Yo no defiendo al técnico"
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Villalobos se refirió por primera vez sobre su separación con Camila Santamaría: “No está siendo una madrugada fácil”

Sebastián Villalobos se refirió por primera vez sobre su separación con Camila Santamaría: “No está siendo una madrugada fácil”

Creadora de contenido colombiana se fue en contra de Viña Machado por su visión del feminismo: “Te pediría algo básico, humanidad”

Los Mirlos traerán su cumbia amazónica a Colombia en una noche con Frente Cumbiero

Bogotá vivió la segunda fecha de BTS: así se desarrolló su concierto del 3 de octubre en El Campín

Shakira llevó el ‘sabor’ del Carnaval de Barranquilla a Madrid: así fue la famosa entrada, esta vez junto a los reyes

Deportes

Escándalo en Internacional de Bogotá: dos jugadores fueron despedidos por posible indisciplina

Escándalo en Internacional de Bogotá: dos jugadores fueron despedidos por posible indisciplina

Barranquilla volvió a dar la sorpresa en la Copa Colombia: eliminó a Millonarios por penales

Atlético Nacional podría tener a una nueva joya para el fútbol internacional: la Premier League le habría puesto el ojo

Nairo Quintana recibió emotivo tributo del Giro de Italia por su retiro: “Señor de las cumbres y símbolo de Latinoamérica”

Carlos Antonio Vélez volvió a cargar contra Néstor Lorenzo por derrota de Colombia ante Paraguay: "Yo no defiendo al técnico"