Alberto Gamero se molestó por la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia: “Hicimos el ridículo”

Alberto Gamero quiere aprovechar la polivalencia de Juan Guillermo Cuadrado por la banda derecha - crédito Lina Gasca/Colprensa

Guardar

Alberto Gamero asumió la eliminación de Millonarios de la Copa Colombia, que quedó fuera en los octavos de final ante Barranquilla F. C. tras igualar 1-1 durante los 90 minutos y caer 5-4 en la definición desde el punto penal.

En rueda de prensa, el entrenador calificó lo ocurrido como un episodio que alejó al equipo de la versión que pretende construir, sumado a un pedido de disculpas y una autocrítica directa al plantel.

PUBLICIDAD

El entrenador no ocultó el impacto que le produjo la derrota. “Hacer balance de este partido es, como dice uno, hacer el ridículo que hoy hicimos todos”, afirmó el técnico en rueda de prensa.

El samario extendió su mensaje a quienes siguen la campaña del club. “Venir aquí es a pedir disculpas con nuestra gente, disculpas con nuestra directiva, disculpas con nuestros periodistas”, sostuvo.

El entrenador Alberto Gamero pidió disculpas a los hinchas y calificó el desempeño de su equipo como un ridículo colectivo - crédito Captura video WinSports

Para el entrenador, el resultado no admite explicaciones centradas en jugadas puntuales. “Nosotros sabemos que hoy hicimos, en el fútbol, algo que no debería pasar”, añadió. El técnico remarcó que la clasificación de Barranquilla tuvo respaldo en lo que mostró sobre el campo. “Si Barranquilla clasificó, fue porque hizo algo mejor que nosotros”, declaró Gamero.

PUBLICIDAD

Luego rechazó atribuir el desenlace a una acción arbitral o a situaciones desperdiciadas por su equipo. “Que lo botamos, que no lo botamos, que no fue penalti, no señor”, manifestó.

Gamero sostuvo que deberá revisar a fondo el funcionamiento que llevó a la eliminación. “Hoy no era el Millonarios que yo traje”, dijo el entrenador. También reconoció el mérito del rival. “Encontramos un Barranquilla que hizo mejor las cosas que nosotros”, completó.

El equipo titular no evitó una eliminación que Gamero consideró dura

El técnico negó que su plantel hubiera subestimado al rival, pese a que Barranquilla ocupa el último lugar de la clasificación del descenso. Según explicó, Millonarios salió con su formación principal y preparó el compromiso con atención por el antecedente de la eliminación de Junior.

PUBLICIDAD

Barranquilla superó a Millonarios en penales por 5-4, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos, por los octavos de final de la Copa Colombia - crédito Barranquilla FC

“No hubo exceso de confianza, porque aquí vino a jugar el equipo titular, este es el equipo titular”, señaló Gamero. El entrenador indicó que conocían las dificultades del cruce.

El samario recordó el recorrido que había cumplido el rival antes de enfrentar a Millonarios. “Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo que venía de eliminar a Junior”, afirmó.

El entrenador sostuvo que la disposición previa no se reflejó en el rendimiento. “Lo propusimos con la mayor responsabilidad del caso. Hoy no jugamos un buen partido”, indicó.

La Copa Colombia aparecía como una vía más breve para alcanzar una definición. “Va a ser duro para nosotros aceptar una eliminación de estas, era el camino corto para llegar a una final”, lamentó.

PUBLICIDAD

Gamero expresó que la caída tendrá efecto en el grupo, aunque descartó detener el proceso deportivo. “Yo, por lo menos, estoy muy golpeado. Sé que los jugadores van a estarlo también”, dijo.

El técnico diferenció su malestar del reconocimiento al equipo que consiguió el pase. “Estoy muy golpeado, no por el equipo que me eliminó, sino porque yo quedé eliminado”, explicó.

Alberto Gamero señaló que el plantel se alejó de su idea futbolística al mostrarse como un equipo partido sin balance defensivo - crédito Millonarios FC

Sobre el futuro inmediato, Gamero pidió una evaluación interna. “Error grande no clasificar, pero esto sigue para nosotros”, concluyó.

El análisis táctico de Gamero se centró en la distancia entre el modelo de juego que busca para Millonarios y el rendimiento visto frente a Barranquilla. El técnico consideró que el equipo perdió orden y no sostuvo un equilibrio entre sus ataques y su respuesta defensiva.

PUBLICIDAD

“Si nos estábamos acercando al Millonarios que yo quiero, hoy nos distanciamos”, aseguró el entrenador. El técnico describió las fallas que detectó durante el partido. “Hoy fue un equipo partido, un equipo que ataca, pero no defiende”, expresó.

Gamero ubicó este encuentro como el punto más bajo dentro de la evolución reciente que percibía. “Hoy fue el partido que más nos alejamos de lo que veníamos haciendo”, afirmó. El entrenador evitó cerrar su diagnóstico sin una revisión más detenida. “Lo viví, lo miré y lo voy a evaluar mejor”, explicó.

A su juicio, el grupo había mostrado señales de progreso antes de la eliminación. “Veníamos haciendo cosas buenas o mejorando cosas”, sostuvo. El técnico volvió a dirigirse a los aficionados al explicar el sentimiento que le dejó el resultado. “Estoy avergonzado, triste no estoy, estoy avergonzado con nuestra afición”, declaró.

PUBLICIDAD

Gamero vinculó esa autocrítica con las expectativas que rodean al club. “Millonarios merece cosas grandes, esta afición merece cosas grandes”, agregó.

Por el momento, Barranquilla, último en la tabla del descenso, avanzó a la siguiente instancia del torneo, en la que se enfrentará al América de Cali por un cupo a las semifinales.