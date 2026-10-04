Colombia

Bus del cantante Hebert Vargas se accidentó en Ecuador: esto se sabe del estado del artista y el grupo vallenato

Un conductor terminó herido y requirió atención médica de urgencia, mientras que los músicos, en cambio, salieron ilesos del impacto registrado la mañana del domingo 4 de octubre

Hebert Vargas apuesta por mezclar vallenato romántico con pop y urbano en su regreso con Andy Rivera y Pasabordo - crédito cortesía
Hebert Vargas apuesta por mezclar vallenato romántico con pop y urbano en su regreso con Andy Rivera y Pasabordo - crédito cortesía
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Un conductor terminó herido y requirió atención médica de urgencia tras el choque entre el autobús de la agrupación de Hebert Vargas y una camioneta en Ecuador. Los músicos, en cambio, salieron ilesos del impacto registrado la mañana del domingo 4 de octubre.

Pese al hecho, se conoció que el artista no viajaba en el vehículo accidentado. Según BlogVallenato, Vargas se desplazaba en una van privada y se trasladó hasta el lugar del siniestro para acompañar a su equipo e informarse sobre lo ocurrido.

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El choque se produjo cuando el autobús circulaba rumbo al aeropuerto de Quito. Los músicos tenían previsto abordar un vuelo con destino a Medellín después de una presentación la noche anterior en la Plaza de Toros de Ambato.

Las primeras versiones apuntan a fallas mecánicas

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Así quedó el bus en el que se movilizaba el equipo del cantante - crédito @infovallenato/IG

De acuerdo con la publicación especializada, el accidente pudo originarse por fallos mecánicos en uno de los dos vehículos involucrados; sin embargo, esta información todavía está en investigación y no hay una causa confirmada de manera oficial.

Lo que sí quedó establecido es la secuencia de los hechos: el autobús impactó contra la camioneta mientras recorría la vía hacia el aeropuerto, en el tramo que conecta Ambato con la capital ecuatoriana.

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Los cuerpos de socorro llegaron rápidamente al lugar y brindaron atención al conductor de la camioneta, quien resultó ser la persona más afectada por la colisión. El resto de los involucrados no requirió traslados de urgencia.

Qué pasó con los músicos tras el choque

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El incidente habría sido ocasionado por una falla mecánica, investigada por las autoridades del país - crédito @infovallenato/IG

Ningún integrante de la agrupación de Hebert Vargas sufrió heridas de gravedad en el accidente ocurrido en Ecuador. Todos los músicos resultaron ilesos y pudieron continuar su viaje de regreso a Colombia tras las revisiones médicas correspondientes.

Sachy Gómez, mánager de la agrupación, fue quien se encargó de dar el primer parte oficial sobre lo sucedido. El hombre confirmó que tanto el cantante como los músicos se encontraban a salvo, y que el reporte médico solo arrojó golpes leves entre los ocupantes del bus.

Esa información fue retomada por Intervallenato, que señaló además que el equipo artístico ya emprendía el regreso hacia territorio colombiano una vez superado el susto.

El concierto en Ambato, el punto de partida del viaje

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Los músicos fueron evaluados por paramédicos que verificaro que no tuvieran contusiones o problemas graves de salud - crédito @infovallenato/IG

Todo comenzó la noche anterior, cuando Hebert Vargas y su agrupación se presentaron ante el público en la Plaza de Toros de Ambato. El evento formaba parte de la agenda musical que el artista cumplía en Ecuador.

Al finalizar la presentación, el equipo técnico y los músicos emprendieron el trayecto por carretera hacia Quito. Desde ahí, el plan era tomar un vuelo de conexión hasta Medellín, la ciudad colombiana de destino final.

Fue justamente en ese recorrido matutino cuando se produjo el choque. Pulzo ubicó el hecho la mañana del domingo 4 de octubre, en el tramo final antes de llegar a la capital ecuatoriana.

El balance final, tras las revisiones médicas

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La agrupación se desplazaba entre Ambato hacia Quito para abordar un vuelo de regreso a Colombia - crédito @infovallenato/IG

Con el paso de las horas, el panorama quedó más claro. Los chequeos médicos realizados a los integrantes de la agrupación no arrojaron lesiones de consideración, más allá de los golpes leves ya mencionados.

El conductor de la camioneta, en cambio, siguió siendo el único reporte de gravedad vinculado al accidente. No se conocieron detalles adicionales sobre su estado de salud ni sobre las condiciones en las que quedaron los vehículos.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer y algunos expresaron su preocupación con los artistas del género que constantemente están involucrados en este tipo de accidentes: “Diosito con Hebert Vargas no, a este si te pedimos que no te lo lleves”; “Alguien me puede decir si es que estos manes están salados, no entiendo, si no es un bus, es una camioneta”, entre otros.

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