Atlético Bucaramanga vs. Junior de Barranquilla EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la fecha 13 en la Liga BetPlay 2026-II

Bienvenidos al minuto a minuto en vivo del partido entre Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla. En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias de este duelo, válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II, que se disputará en el estadio Américo Montanini de la capital santanderiana desde las 06:10 p. m.
Alberto Gamero asumió la eliminación de Millonarios de la Copa Colombia, que quedó fuera en los octavos de final ante Barranquilla F. C. tras igualar 1-1 durante los 90 minutos y caer 5-4 en la definición desde el punto penal.
Últimos partidos del Junior
- Atlético Nacional 3-1 Junior | Fecha 3.
- Junior 2-0 Independiente Medellín | Fecha 12.
- Fortaleza 1-4 Junior | Fecha 11.
- Alianza 1-0 Junior | Fecha 10.
- Junior 3-3 Jaguares de Córdoba | Fecha 9.
Últimos partidos de Atlético Bucaramanga
- Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga | Fecha 12.
- Atlético Bucaramanga 2-0 Internacional de Bogotá | Fecha 11.
- Atlético Bucaramanga 2-2 Independiente Medellín | Fecha 9.
- Deportivo Pereira 1-3 Atlético Bucaramanga | Fecha 10.
- Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga | Fecha 8.
Posibles alineaciones del partido entre Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla
Así formaría Bucaramanga: Diego Novoa; José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Nilson Castrillón, Félix Charrupí, Fabry Castro, Fredy Hinestroza; Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Luciano Pons. DT: Pablo Peirano.
Así formaría Junior: Jéfferson Martínez; Jermein Peña, Daniel Rivera, Pablo Ortiz, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Juan David Ríos; Déiber Caicedo, Bryan Castrillón, Teófilo Gutiérrez y Guillermo Paiva. DT: Sebastián Viera.
¿Quiénes serán los árbitros del juego?
- Árbitro central: Wilmar Roldán (Antioquia).
- Asistente 1: William Crawford (Córdoba).
- Asistente 2: Juan García (Antioquia).
- Cuarto árbitro: Julián Ayala (Santander).
- VAR: Never Manjarrez (Córdoba).
- AVAR: Nataly Arteaga (Nariño).
Convocados de Junior de Barranquilla para enfrentar a Atlético Bucaramanga
- Jefersson Martínez
- Jaime Acosta.
- Daniel Rivera
- Pablo Ortiz
- Yeison Suárez
- Carlos Pérez
- Jermein Peña
- Daniel Socarrás.
- Juan Ríos
- Guillermo Celis
- Fabián Ángel
- Harold Rivera
- Jesús Rivas
- Kevin Pérez
- Deiber Caicedo
- Bryan Castrillón.
- Guillermo Paiva
- Luis Muriel
- Francisco Fydriszewski
- Teófilo Gutiérrez.
Convocados Atlético Bucaramanga para enfrentar a Junior de Barranquilla
- Diego Novoa
- Luis Mateus
- José García
- Adrián Murillo
- Aldair Gutiérrez
- Carlos Romaña
- José Ortiz
- Nilson Castrillón
- Martín Real
- Freddy Hinestroza
- Félix Charrupí
- Fabry Castro
- Leonardo Flores
- Víctor Cantillo
- Omar Albornoz
- Emerson Batalla
- Jhon J. Salazar
- Fabián Sambueza
- Brandon Caicedo
- Luciano Pons
Sebastián Viera y sus dirigidos afrontan una de sus últimas oportunidades para mantener sus aspiraciones de ingresar al grupo de los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales, instancia posterior a la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2026. Junior ocupa la casilla 17, con nueve puntos tras 10 partidos. Está por encima de Deportivo Pasto, que tiene las mismas unidades, pero una peor diferencia de gol, con nueve tantos menos a favor, y por debajo de Fortaleza, que suma 10 puntos.
El equipo dirigido por Pablo Peirano, Atlético Bucaramanga, marcha quinto en la tabla de posiciones, con 20 puntos en 10 partidos. Está por debajo de Millonarios, que tiene un punto más y tres encuentros adicionales, y por encima de Deportivo Independiente Medellín, que suma la misma cantidad de unidades que los ‘Opitas’, pero tiene una diferencia de gol inferior, con cuatro anotaciones menos.