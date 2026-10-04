Atlético Bucaramanga vs. Junior de Barranquilla EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la fecha 13 en la Liga BetPlay 2026-II

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Nairo Quintana confesó que rompió en llanto tras su retiro del ciclismo profesional: ‘Rigo’ Urán le dio la bienvenida a “la nueva vida” El Giro de Emilia 2026, disputado el sábado 3 de octubre en Italia, fue la última competencia para el nacido en Tunja, Boyacá

Alberto Gamero se molestó por la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia: “Hicimos el ridículo” El técnico asumió la responsabilidad por la salida del torneo, negó que hubiera exceso de confianza y reconoció que el plantel se alejó del funcionamiento que buscaba consolidar en el campo

Escándalo en Internacional de Bogotá: dos jugadores fueron despedidos por posible indisciplina De manera sorpresiva, el club informó la desvinculación de esos jugadores a mitad de la Liga BetPlay y Copa Colombia, aunque sin una buena campaña en el segundo semestre de 2026

Barranquilla volvió a dar la sorpresa en la Copa Colombia: eliminó a Millonarios por penales En el estadio Romelio Martínez, el cuadro rojo volvió a aplicar la misma táctica que contra el Junior: aguantar el empate por 1-1, llevar la serie a definición desde los 12 pasos y superó a los azules por 5-4