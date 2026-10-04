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Escándalo en Internacional de Bogotá: dos jugadores fueron despedidos por posible indisciplina

De manera sorpresiva, el club informó la desvinculación de esos jugadores a mitad de la Liga BetPlay y Copa Colombia, aunque sin una buena campaña en el segundo semestre de 2026

Internacional de Bogotá
Internacional de Bogotá se quedó sin dos jugadores en medio de la pelea en la Liga BetPlay por alcanzar los cuadrangulares - crédito Colprensa
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Internacional de Bogotá no ha tenido la mejor temporada, pese a que avanzó a los playoffs del primer semestre de la Liga BetPlay y se encuentra en cuartos de la Copa Colombia; actualmente se encuentra lejos de los ocho primeros en la tabla de posiciones del Torneo Finalización y con mucha irregularidad en sus resultados.

Se le suma ahora que anunció el despido de dos jugadores de la plantilla profesional, cuyos hechos aún no están confirmados, pero tal parece que se debería a casos de indisciplina que llevaron a la decisión de los directivos y el cuerpo técnico de apartarlos de la institución, ante la sorpresa de los aficionados.

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El hecho se presenta apenas un día antes del compromiso del Internacional ante Once Caldas, en el estadio de Techo el 4 de octubre, y es clave porque son dos de los clubes que desean acercarse al grupo de los ocho primeros en la Liga BetPlay y una derrota sería lapidaria para las aspiraciones de alguno de los clubes.

“Sus actuaciones no se ajustaron a los valores y principios”

A través de un comunicado publicado el sábado 3 de octubre, el Internacional de Bogotá expulsó a Yojan Garcés y Dannovi Quiñones, debido a que, según un comunicado del club, “sus actuaciones no se ajustaron a los valores y principios establecidos para los integrantes del plantel”.

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El periodista Felipe Sierra señaló en X que las salidas obedecieron a asuntos disciplinarios: “Los futbolistas no asistieron a entrenamientos sin presentar una razón o justificación, por lo que el club decidió terminar sus vínculos”, aunque hasta el momento no se tiene una confirmación oficial por alguna de las partes.

Internacional de Bogotá
Este es el comunicado del Internacional de Bogotá que anunció la salida de Dannovi Quiñones y Yojan Garcés del equipo - crédito Internacional de Bogotá

Ninguno de los dos tenía continuidad con el técnico Valiño. Quiñones disputó cuatro partidos, todos como titular, y permanece lesionado desde hace más de un mes, por su parte, Garcés participó en 13 compromisos, nunca fue titular y registró un promedio de 14 minutos por encuentro.

De hecho, Garcés deberá regresar a Cali tras finalizar su préstamo desde América de Cali, donde era suplente, mientras que Quiñones, que llegó como jugador libre de Once Caldas, tendrá que buscar equipo para la temporada 2027 y no la tendrá fácil después de este hecho.

Internacional de Bogotá
Internacional de Bogotá habría despedido a los dos jugadores por aparente indisciplina en los entrenamientos - crédito @PSierraR/X

Internacional de Bogotá ocupa el puesto 12 de la Liga BetPlay con 12 unidades, a siete del octavo, que es el Deportes Tolima, y la salida de estos dos futbolistas es un golpe fuerte para el conjunto bogotano porque se queda sin dos de sus revulsivos para lo que queda del semestre.

Previa de Internacional de Bogotá vs. Once Caldas

Internacional de Bogotá y Once Caldas se medirían en la Fecha 17 de la Liga BetPlay Colombia, con 12 puntos cada uno, el domingo 4 de octubre. El partido estaba programado para el miércoles 1 de octubre, pero luego se cambió la fecha para el día siguiente y finalmente para el fin de semana por las dificultades de los manizaleños en su vuelo por lluvias.

El historial registra 44 partidos entre ambos equipos, con 18 victorias para Once Caldas, 15 para Internacional de Bogotá y 11 empates. En la capital colombiana, el conjunto bogotano ganó 10 de los 22 duelos.

Wuilker Fariñez fue la gran figura del partido entre Millonarios e Internacional de Bogotá - crédito Colprensa
Wuilker Fariñez es una de las figuras del Internacional de Bogotá en la temporada 2026 por sus atajadas - crédito Colprensa

Internacional de Bogotá tendrá la baja del defensor Carlos Vivas, convocado por la selección de Venezuela para la fecha FIFA, mientras que Wuilker Fariñez aparece como una de sus principales opciones en el arco.

Once Caldas, décimo y con una diferencia de gol de -1, llegaba después de dos derrotas consecutivas como local. La última fue un 1-3 ante Atlético Bucaramanga, resultado que derivó en la renuncia del técnico Hernán Darío Herrera. Carlos “Panelo” Valencia asumió la conducción interina, con Dayro Moreno como referente ofensivo del equipo de Manizales.

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