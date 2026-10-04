Esfera política colombiana reacciona al escrutinio en Brasil: De La Espriella y el uribismo celebran ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva

El domingo 4 de octubre, los brasileños fueron convocados a las urnas para elegir fórmula presidencial, 27 gobernadores, 513 diputados, dos tercios del Senado y representantes regionales.
13 candidatos compiten por el Palacio de Planalto, aunque la contienda se concentró entre Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por el Partido Liberal (PL). Para ganar en primera vuelta se necesita más del 50% de los votos válidos.
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Las cifras oficiales son anunciadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE). De acuerdo con el reporte del avance del escrutinio con corte a las 6:22 p.m. hora Colombia, con el 90,67% de las mesas escrutadas, Flávio Bolsonaro (PL) obtiene 48,01% de los votos, frente a 44,01% de Lula da Silva (PT).
La reacción del presidente De la Espriella y la derecha
El primero en pronunciarse desde Colombia fue el presidente Abelardo de la Espriella, que manifestó su apoyo abierto al candidato de la derecha brasileña.
A través de su cuenta en X, escribió: “Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda. Um grande abraço, amigo Flávio Bolsonaro”.
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El mensaje fue replicado por figuras del uribismo. La senadora María Fernanda Cabal publicó: “Fuerza Flavio Bolsonaro! Seguimos el conteo con emoción desde Colombia. Si esta tendencia se mantiene, ¡la victoria será en primera vuelta! Desde Colombia seguimos contigo. ¡Firmes hasta el último voto!”.
En la misma línea, la excongresista Katherine Miranda aseguró que “el resultado en Brasil es prácticamente irreversible con el 42% escrutado, perdió Lula da Silva”, mientras que Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro y testigo clave en el escándalo de financiación de la campaña presidencial de 2022, afirmó que “Latinoamérica sigue girando hacia la Derecha”.
El respaldo a Lula desde la izquierda
Desde la orilla opuesta, el senador Iván Cepeda expresó su respaldo al actual mandatario brasileño. “ESTAMOS CONTIGO, LULA ¡Fuerza, @LulaOficial! (sic)”, escribió en su cuenta de X, sumándose a las voces del progresismo regional que siguen con atención el escrutinio.
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El cruce de mensajes confirma cómo la elección brasileña se ha convertido en un termómetro político para Colombia, en medio de una región cada vez más polarizada entre proyectos de derecha e izquierda.
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