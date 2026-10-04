Colombia

Esfera política colombiana reacciona al escrutinio en Brasil: De La Espriella y el uribismo celebran ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva

El mandatario colombiano publicó un mensaje en X en el que pidió derrotar a la izquierda, mientras el senador brasileño del Partido Liberal se mantiene por delante del actual jefe de Estado en la elección presidencial

El presidente colombiano Abelardo De La Espriella publicó un mensaje de respaldo al candidato Flávio Bolsonaro - crédito composición fotográfica Colprensa y AP
El presidente colombiano Abelardo De La Espriella publicó un mensaje de respaldo al candidato Flávio Bolsonaro - crédito composición fotográfica Colprensa y AP
Guardar

El domingo 4 de octubre, los brasileños fueron convocados a las urnas para elegir fórmula presidencial, 27 gobernadores, 513 diputados, dos tercios del Senado y representantes regionales.

13 candidatos compiten por el Palacio de Planalto, aunque la contienda se concentró entre Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por el Partido Liberal (PL). Para ganar en primera vuelta se necesita más del 50% de los votos válidos.

PUBLICIDAD

Las cifras oficiales son anunciadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE). De acuerdo con el reporte del avance del escrutinio con corte a las 6:22 p.m. hora Colombia, con el 90,67% de las mesas escrutadas, Flávio Bolsonaro (PL) obtiene 48,01% de los votos, frente a 44,01% de Lula da Silva (PT).

Flávio Bolsonaro en una cabina de votación a la izquierda y Luiz Inácio Lula da Silva con sombrero frente a otra cabina a la derecha
Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva acudieron a las urnas durante el proceso electoral monitoreado por las principales encuestadoras de Brasil - crédito Composición fotografica Reuters

La reacción del presidente De la Espriella y la derecha

El primero en pronunciarse desde Colombia fue el presidente Abelardo de la Espriella, que manifestó su apoyo abierto al candidato de la derecha brasileña.

A través de su cuenta en X, escribió: “Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda. Um grande abraço, amigo Flávio Bolsonaro”.

PUBLICIDAD

El presidente colombiano Abelardo De La Espriella publicó un mensaje de respaldo al candidato Flávio Bolsonaro - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
El presidente colombiano Abelardo De La Espriella publicó un mensaje de respaldo al candidato Flávio Bolsonaro - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

El mensaje fue replicado por figuras del uribismo. La senadora María Fernanda Cabal publicó: “Fuerza Flavio Bolsonaro! Seguimos el conteo con emoción desde Colombia. Si esta tendencia se mantiene, ¡la victoria será en primera vuelta! Desde Colombia seguimos contigo. ¡Firmes hasta el último voto!”.

La dirigente María Fernanda Cabal proyectó una posible victoria de Flávio Bolsonaro en primera vuelta - crédito MariaFdaCabal / X
La dirigente María Fernanda Cabal proyectó una posible victoria de Flávio Bolsonaro en primera vuelta - crédito MariaFdaCabal / X

En la misma línea, la excongresista Katherine Miranda aseguró que “el resultado en Brasil es prácticamente irreversible con el 42% escrutado, perdió Lula da Silva”, mientras que Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro y testigo clave en el escándalo de financiación de la campaña presidencial de 2022, afirmó que “Latinoamérica sigue girando hacia la Derecha”.

Katherine Miranda y Day Vásquez reaccionaron en redes sociales al escrutinio presidencial de Brasil, que mostraba a Flávio Bolsonaro por delante de Luiz Inácio Lula da Silva - crédito @KatheMirandaP; @Daysvasquezc / X
Katherine Miranda y Day Vásquez reaccionaron en redes sociales al escrutinio presidencial de Brasil, que mostraba a Flávio Bolsonaro por delante de Luiz Inácio Lula da Silva - crédito @KatheMirandaP; @Daysvasquezc / X

El respaldo a Lula desde la izquierda

Desde la orilla opuesta, el senador Iván Cepeda expresó su respaldo al actual mandatario brasileño. “ESTAMOS CONTIGO, LULA ¡Fuerza, @LulaOficial! (sic)”, escribió en su cuenta de X, sumándose a las voces del progresismo regional que siguen con atención el escrutinio.

El senador Iván Cepeda hizo público su apoyo a la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva - crédito @IvanCepedaCast / X
El senador Iván Cepeda hizo público su apoyo a la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva - crédito @IvanCepedaCast / X

El cruce de mensajes confirma cómo la elección brasileña se ha convertido en un termómetro político para Colombia, en medio de una región cada vez más polarizada entre proyectos de derecha e izquierda.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Elecciones Brasil 2026Elecciones en BrasilPolíticos colombianosAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Junior de Barranquilla EN VIVO: GOL de Bucaramanga, siga el minuto a minuto

El juego se desarrolla en el estadio Américo Montanini de la capital santanderiana y tiene como árbitro central a Wilmar Roldán

Atlético Bucaramanga vs. Junior de Barranquilla EN VIVO: GOL de Bucaramanga, siga el minuto a minuto

Rock al Parque 2026: restricciones, recomendaciones y transporte para celebrar los 30 años del festival

Los desvíos entre la avenida 68 y la carrera 60 regirán desde las 11 a. m. hasta medianoche, mientras rutas especiales facilitarán el regreso hacia varios sectores de Bogotá

Rock al Parque 2026: restricciones, recomendaciones y transporte para celebrar los 30 años del festival

Denuncian que camionetas del Ejército en Tolemaida harían mercado y paseos en Bogotá: piden investigar al comandante de la Brigada de Ingenieros

El sargento retirado Alexander Chalá difundió un documento que atribuye a personal de la unidad y solicitó la intervención de la Fiscalía, la Procuraduría, la Inspección y el comandante del Ejército

Denuncian que camionetas del Ejército en Tolemaida harían mercado y paseos en Bogotá: piden investigar al comandante de la Brigada de Ingenieros

Hallan arsenal que pertenecería al ELN con 100 granadas para drones en zona rural de Norte de Santander

El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Corinto, donde fueron ubicados artefactos adaptados para sistemas aéreos no tripulados y rampas de lanzamiento, que serían usados contra la población civil

Hallan arsenal que pertenecería al ELN con 100 granadas para drones en zona rural de Norte de Santander

Pilas si quiere ser docente de planta en Bogotá para 2027: Distrito actualizó el reglamento de ‘Ser Profe’

La Secretaría de Educación distrital fijó dos momentos diarios para quienes buscan empleo temporal en colegios públicos capitalinos, exigiendo revisar la información completa antes de enviar la postulación a las plazas disponibles

Pilas si quiere ser docente de planta en Bogotá para 2027: Distrito actualizó el reglamento de ‘Ser Profe’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hallan arsenal que pertenecería al ELN con 100 granadas para drones en zona rural de Norte de Santander

Hallan arsenal que pertenecería al ELN con 100 granadas para drones en zona rural de Norte de Santander

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Valentina Ferrer sorprendió al publicar una canción de Shakira tras su ruptura con J Balvin: “Todo va a pasar”

Valentina Ferrer sorprendió al publicar una canción de Shakira tras su ruptura con J Balvin: “Todo va a pasar”

Bus del cantante Hebert Vargas se accidentó en Ecuador: esto se sabe del estado del artista y el grupo vallenato

Hijo de Yamid Amat desmintió versiones sobre la muerte del periodista y reveló cuál es el estado de salud de su padre: “Evoluciona satisfactoriamente”

Así reaccionó Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, al probar pandebono y agua de panela en una panadería colombiana en Queens: “Voy a engordar muchísimo aquí”

Flavia Dos Santos le contestó a Emiro Navarro tras enfurecerse por criticas a su plato en ‘MasterChef Celebrity’: “El machismo sigue vivo”

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Junior de Barranquilla EN VIVO: comenzó el partido, siga el minuto a minuto

Atlético Bucaramanga vs. Junior de Barranquilla EN VIVO: comenzó el partido, siga el minuto a minuto

Nairo Quintana confesó que rompió en llanto tras su retiro del ciclismo profesional: ‘Rigo’ Urán le dio la bienvenida a “la nueva vida”

Alberto Gamero se molestó por la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia: “Hicimos el ridículo”

Escándalo en Internacional de Bogotá: dos jugadores fueron despedidos por posible indisciplina

Barranquilla volvió a dar la sorpresa en la Copa Colombia: eliminó a Millonarios por penales