Colombia

Rock al Parque 2026: restricciones, recomendaciones y transporte para celebrar los 30 años del festival

Los desvíos entre la avenida 68 y la carrera 60 regirán desde las 11 a. m. hasta medianoche, mientras rutas especiales facilitarán el regreso hacia varios sectores de Bogotá

Rock al Parque tendrá una baja en su cartel tras la cancelación de Decessus - crédito @rockalparqueoficial/ Instagram
Rock al Parque 2026 se celebrará los días 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar con cuatro escenarios habilitados - crédito @rockalparqueoficial/ Instagram
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Idartes anunció las recomendaciones, restricciones y alternativas de transporte para Rock al Parque 2026, que se realizará el 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. El festival, de entrada gratuita, abrirá sus puertas a la 1:00 p. m. y comenzará las presentaciones desde las 2:00 p. m. en cuatro tarimas: Plaza, Bio by Vans, Eco y BBC.

La edición conmemorará los 30 años del evento con más de 60 agrupaciones de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón, además de proyectos nacionales y distritales. En el cartel figuran Mon Laferte, Apocalyptica, Editors, Ministry, Rata Blanca, Los Bunkers, Stratovarius y Tokyo Ska Paradise Orchestra, entre otros artistas.

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El ingreso del público general estará habilitado por los costados oriental y occidental de la calle 63, así como por la carrera 60, junto al parqueadero. Prensa y aliados deberán usar el acceso de la carrera 60 ubicado frente a la Biblioteca Pública Virgilio Barco.

La ciudad de Bogotá desarrolla una agenda conmemorativa durante 2026, expandiendo el alcance del festival e integrando actividades presenciales y digitales, con participación institucional y comunitaria en todos los sectores urbanos - crédito Rock al Parque
La edición por los 30 años del festival reunirá a más de 60 agrupaciones musicales de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón - crédito Rock al Parque/Idartes

Las personas con discapacidad tendrán accesos y zonas de ubicación exclusivas

Las personas con discapacidad podrán entrar por el acceso destinado a prensa y aliados, sobre la carrera 60 frente a la Biblioteca Virgilio Barco, con un acompañante. También tendrán disponibles los ingresos de Bolívar 3 y de la calle 63.

La organización instalará plataformas elevadas en los escenarios Plaza y Bio by Vans, con condiciones de seguridad y visibilidad para los espectáculos. En Eco y BBC habrá espacios delimitados para este público. El dispositivo incluye unidades sanitarias portátiles accesibles y apoyo del personal logístico para la orientación y acomodación de los asistentes.

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El parque contará con baterías sanitarias distribuidas en dos áreas principales. Para la atención de emergencias, estarán operativos nueve puestos de salud y seis ambulancias medicalizadas, cuyos puntos estarán señalados en el mapa del festival.

Más de 252.000 espectadores tuvo Rock al Parque en 2025. (Crédito: Alcaldía de Bogotá)
Las personas con discapacidad dispondrán de plataformas elevadas en los escenarios Plaza y Bio by Vans para presenciar los espectáculos - crédito Alcaldía de Bogotá

No se permitirán banderas, camisetas de fútbol, vidrio ni bebidas alcohólicas

No podrán ingresar al parque los siguientes elementos:

  • Camisetas de equipos de fútbol nacionales e internacionales.
  • Banderas y trapos.
  • Aerosoles, sombrillas con punta, carpas y tiendas de campaña.
  • Latas, elementos de vidrio e instrumentos musicales.
  • Armas u otros objetos peligrosos.
  • Bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas.
  • Mascotas, bicicletas, patines y patinetas.
  • Drones y cámaras profesionales sin acreditación.

Además, los menores de 14 años deberán presentar documento de identidad para entrar. Los menores de edad no podrán acceder a las zonas de consumo controlado de bebidas alcohólicas.

Habrá puntos de alimentación y bebidas en el costado occidental del parque. Idartes advirtió que no habrá cajeros automáticos dentro del festival, por lo que recomendó prever los medios de pago antes de llegar. Las zonas de consumo de licor estarán reservadas para mayores de 18 años que presenten su documento de identidad.

Más de 252.000 espectadores tuvo Rock al Parque en 2025. (Crédito: Alcaldía de Bogotá)
Idartes prohibió el ingreso de objetos de vidrio y exigirá documento de identidad a los menores de 14 años - crédito Alcaldía de Bogotá

Los espacios de merchandising, emprendimientos y activaciones de marca estarán en las zonas suroccidental y noroccidental. La entidad sugirió comprar productos únicamente a vendedores autorizados y cuidar las pertenencias durante las tres jornadas.

La calle 63 tendrá cierres y TransMilenio operará hasta las 11:00 p. m.

La calle 63 permanecerá cerrada entre la avenida 68 y la carrera 60 desde las 11:00 a. m. hasta la medianoche. Quienes se movilicen en vehículo particular podrán usar parqueaderos cercanos en el Parque de los Novios, Palacio de los Deportes, Biblioteca Pública Virgilio Barco, Unidad Deportiva El Salitre, Parque Simón Bolívar y Vive Claro.

Para el regreso, TransMilenio habilitará rutas especiales por la avenida 68, la calle 53, la carrera 60 y la calle 63. Los servicios conectarán con destinos como Engativá, el centro, Fontibón, Usaquén, Kennedy, Bosa, Usme, Suba, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

Aunque en la calle 63 habrá desvíos por el cierre vial, las rutas previstas circularán por la avenida 68. También estarán disponibles las estaciones Salitre Greco y CAN-British Council, en el corredor de la calle 26, y las estaciones 7 de Agosto y Movistar Arena, sobre la NQS. El sistema operará hasta las 11:00 p. m.

Más de 252.000 espectadores tuvo Rock al Parque en 2025. (Crédito: Alcaldía de Bogotá)
La calle 63 permanecerá cerrada entre la avenida 68 y la carrera 60, mientras TransMilenio habilitará rutas especiales de transporte - Alcaldía de Bogotá

Idartes recomendó asistir con ropa cómoda, impermeable y bloqueador solar, acordar un punto de encuentro con los acompañantes y seguir las indicaciones del personal, en especial ante eventuales emergencias o aglomeraciones.

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