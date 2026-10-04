Denuncian que camionetas del Ejército en Tolemaida harían mercado y paseos en Bogotá: piden investigar al comandante de la Brigada de Ingenieros

Los denunciantes solicitaron la revisión de las bitácoras de combustible y los controles de salida de camionetas durante fines de semana y festivos - crédito Ejercito Nacional

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El sargento retirado Alexander Chalá Sáenz divulgó una denuncia sobre presuntas irregularidades en el uso de vehículos oficiales de la Brigada Especial de Ingenieros, con sede en el Fuerte Militar de Tolemaida, y pidió que se investigue al comandante de la unidad, el coronel Oswaldo Manuel Méndez Lara.

La información fue publicada el 3 de octubre de 2026 por el exmilitar en su cuenta de X, en la que compartió un documento atribuido a personal adscrito a la brigada. El texto plantea la posible comisión de faltas disciplinarias y delitos contra la administración pública, entre ellos el presunto peculado por uso, a partir de la supuesta destinación de camionetas militares para fines familiares y personales.

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La denuncia pide la intervención del comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez; de la Inspección del Ejército; de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía General de la Nación. Hasta el momento, en la información divulgada por Chalá no se incluyó una respuesta del coronel Méndez Lara ni del Ejército sobre los señalamientos.

El sargento retirado Alexander Chalá Sáenz hizo pública una denuncia por presuntas irregularidades en la Brigada Especial de Ingenieros del Fuerte Militar de Tolemaida - crédito @SARGENTOCHALA / X

La denuncia se centra en dos camionetas asignadas a la brigada

El principal cuestionamiento está dirigido al uso de la camioneta de placas ABU-666, que, de acuerdo con el documento, estaría asignada al Comando de la Brigada. Los denunciantes sostienen que el vehículo y un soldado habrían sido enviados de forma permanente a Bogotá para atender necesidades de la esposa del comandante.

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Según el informe, esa situación se habría extendido por más de seis meses. Por ello, solicitan establecer si existieron órdenes de operaciones, directivas o documentos que autorizaran la permanencia del vehículo y del uniformado fuera de la jurisdicción de Tolemaida.

También piden revisar las bitácoras de combustible, los registros de kilometraje, los viáticos y los libros de movimiento del parque automotor. El propósito sería verificar el destino de los desplazamientos de la camioneta, así como la existencia de una misión militar o institucional que justificara esos recorridos.

El segundo vehículo mencionado es la camioneta de placas FDZ-093, que estaría bajo la asignación del jefe de Estado Mayor de la unidad. El documento señala que ese automotor presuntamente habría sido usado para transportar a familiares y realizar diligencias privadas dentro de la guarnición.

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El documento señala que la camioneta de placas ABU666 se destinó durante más de seis meses a Bogotá para atender asuntos de la esposa del comandante - crédito @SARGENTOCHALA / X

La denuncia solicita identificar a los conductores registrados para ese vehículo y conocer las órdenes de servicio que habrían respaldado sus movimientos en los horarios señalados.

Piden verificar salidas de vehículos los domingos y festivos

El informe compartido por Chalá plantea además un presunto uso recurrente de camionetas oficiales durante fines de semana y días festivos. En ese contexto, solicitan que una eventual inspección revise los controles de salida de la unidad, las autorizaciones escritas y los registros en los puestos de guardia.

El objetivo, según el documento, sería establecer si los vehículos tipo camioneta salieron de la brigada con permisos vinculados a labores institucionales o si tuvieron destinos ajenos a la misión militar.

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La acusación indica que las utilidades del comercio de la brigada habrían financiado pasajes aéreos de vacaciones para oficiales y sus familias - crédito @SARGENTOCHALA / X

El texto sostiene que los recursos públicos y los vehículos asignados a la defensa nacional no pueden destinarse al beneficio de particulares. También cuestiona la eventual utilización de soldados como conductores o acompañantes para tareas familiares de los oficiales.

Las denuncias también alcanzan a una tienda de Tolemaida

El documento incluye cuestionamientos sobre la administración de la llamada “Tienda REO” de la Brigada Especial de Ingenieros. Los denunciantes afirman que el establecimiento comercial presuntamente no contaría con controles financieros transparentes ni con una rendición de cuentas suficiente sobre sus ingresos, egresos y utilidades.

Entre las solicitudes figura la revisión de extractos bancarios, libros contables, comprobantes de pago, planes de inversión y actos administrativos que definan el funcionamiento de la tienda. También piden conocer quién tiene la responsabilidad directa sobre el control financiero del establecimiento.

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La denuncia menciona una posible restricción al acceso de inspectores durante las revistas a la brigada. De acuerdo con el informe, el local presuntamente sería cerrado o tendría limitaciones para las visitas de control.

El personal firmante del reporte solicitó el envío de una comisión especial de inspección para esclarecer el presunto peculado por uso en Tolemaida - crédito @SARGENTOCHALA / X

Otro de los señalamientos apunta a un posible uso de utilidades de la tienda para pagar combustible de vehículos oficiales utilizados en actividades particulares y para adquirir tiquetes aéreos destinados a vacaciones de oficiales y sus familias. El documento solicita establecer si existieron esos pagos y, en caso de que hayan ocurrido, determinar cuáles fueron los soportes contables y las autorizaciones que los respaldaron.

Solicitan una comisión especial de inspección en Tolemaida

La petición elevada por el personal que suscribe el informe busca que el Comando del Ejército Nacional, la Inspección del Ejército y el Comando de Ingenieros Militares ordenen una comisión especial en Tolemaida.

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Alexander Chalá Sáenz, suboficial retirado del Ejército, ha ganado visibilidad en redes sociales por divulgar denuncias relacionadas con presuntas irregularidades dentro de las Fuerzas Militares. En esta ocasión, pidió una investigación “pronta, imparcial y profunda” que establezca si hubo un uso indebido de bienes estatales en la Brigada Especial de Ingenieros.