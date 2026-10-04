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Nairo Quintana confesó que rompió en llanto tras su retiro del ciclismo profesional: ‘Rigo’ Urán le dio la bienvenida a “la nueva vida”

El Giro de Emilia 2026, disputado el sábado 3 de octubre en Italia, fue la última competencia para el nacido en Tunja, Boyacá

El momento de reconocimiento al corredor colombiano que ganó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016-crédito @girodellemilia/Instagram

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Nairo Quintana se emocionó hasta las lágrimas durante el último día de su carrera como ciclista profesional. El Movistar Team difundió un video con imágenes de la despedida del colombiano en el Giro dell’Emilia, disputado el sábado 3 de octubre de 2026 en Italia, y mostró momentos de intimidad con sus compañeros, su familia y el personal de la escuadra española.

Y es que el corredor de Cómbita, Boyacá, cerró allí una trayectoria de 17 temporadas en el pelotón internacional.

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El Giro dell’Emilia fue la última competencia profesional de Quintana, que a los 36 años puso fin a una carrera marcada por los títulos del Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016. La elección de la clásica italiana tuvo un valor simbólico: el colombiano ganó esa prueba el 6 de octubre de 2012, durante su primera temporada con Movistar Team.

Antes de la salida, los demás corredores le hicieron un pasillo de honor con sus bicicletas; el video de este hecho también fue publicado en las redes sociales de Nairo Quintana, y fue en respuesta a esa publicación donde Rigoberto Urán, exciclista profesional colombiano, le dejó un mensaje: “Rey, bienvenido a la nueva vida”.

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El mensaje de Rigoberto Urán, exciclista profesional colombiano, para Nairo Quintana a propósito de su retiro - crédito @nairoquincoficial/Instagram
El mensaje de Rigoberto Urán, exciclista profesional colombiano, para Nairo Quintana a propósito de su retiro - crédito @nairoquincoficial/Instagram

Una anécdota de Nairo Quintana con su hijo

En el video publicado por Movistar Team, Ibai Uriarte, masajista del equipo, definió al boyacense como “una leyenda viva del ciclismo”. “¿Qué vamos a hablar de este hombre? Todo aficionado colombiano que se acerca al autobús, yo creo que la admiración que tiene hacia ti no es solo deportiva”, le expresó.

Por otro lado, durante una cena con sus compañeros, Nairo Quintana relató una anécdota sobre su hijo: “Todos los días me acelera ver si vuelvo a ganar alguna carrera. Todos decían: ‘No, pero si mi papá es bueno, ¿y por qué se toman fotos con mi papá y dicen que es bueno, es bueno?’”.

El mensaje de Nairo y el reconocimiento de la organización

Quintana también habló de la huella que espera dejar tras su retiro. “Agradecer por el legado, que al final hay que trabajar, soñar y puedes llegar”, afirmó ante sus compañeros. El registro cerró con el ciclista visiblemente conmovido: “Pero, ya lloré”.

La organización de la carrera italiana también le dedicó un homenaje durante la jornada. La voz oficial recordó, en español: “Mientras tanto, se ha llevado a casa un Giro de Italia, una Vuelta a España, dos Tirreno-Adriático, un Tour de Romandía y ha ganado decenas de etapas. Es el momento de reservar el aplauso más grande, el aplauso más bello: ¡Nairo Quintana!”.

El repaso incluyó algunos de los principales triunfos de un corredor que acumuló 53 victorias profesionales, 42 de ellas con Movistar Team.

El momento en el que Nairo Quintana confiesa que lloró en su último día como ciclista profesional - crédito Movistar Team
El momento en el que Nairo Quintana confiesa que lloró en su último día como ciclista profesional - crédito Movistar Team

La última competencia de Nairo Quintana

La relación entre Quintana y el conjunto español comenzó en 2012 y tuvo dos etapas. El ciclista compitió allí hasta 2019, pasó luego por el Arkéa-Samsic y regresó a Movistar Team en 2024 para el tramo final de su carrera. Con la formación española consiguió sus dos títulos de grandes vueltas y volvió a ganar en 2026, al imponerse en la clasificación general de la Vuelta a Asturias.

Tras la despedida en Italia, Quintana seguirá vinculado a la bicicleta en el Gran Fondo Nairo Quintana Fest, programado del 9 al 11 de octubre de 2026 en Cartagena. Se trata de un evento para aficionados, que incluirá ciclismo, running y actividades recreativas, mas no de una competencia profesional del calendario internacional, por lo que su participación no modifica su retiro del pelotón.

En la previa del comienzo de la clásica, se le hizo un homenaje a Nairo Quintana por su retiro-crédito @movistarteam/Instagram
Nairo Quintana confesó que lloró en su último día como ciclista profesional, durante el Giro de Emilia 2026 -crédito @movistarteam/Instagram

Un palmarés que lo ubicó entre los grandes escaladores

La dimensión de Nairo Quintana en el ciclismo internacional se explica, en buena medida, por sus resultados en las grandes vueltas y en las principales carreras por etapas de Europa. En el Tour de Francia fue dos veces subcampeón y una vez tercero; en el Giro de Italia obtuvo un título y un segundo puesto, mientras que en la Vuelta a España se coronó campeón.

Su palmarés también incluye una victoria y un tercer lugar en la Vuelta al País Vasco, dos títulos y un segundo puesto en la Tirreno-Adriático, una victoria y un subcampeonato en la Vuelta a Cataluña, además de los triunfos en el Tour de Romandía y el segundo lugar en la París-Niza.

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