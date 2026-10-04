Colombia

Hijo de Yamid Amat desmintió versiones sobre la muerte del periodista y reveló cuál es el estado de salud de su padre: “Evoluciona satisfactoriamente”

La aclaración llegó después de que el exministro Mauricio Cárdenas publicara un mensaje de condolencias que daba por hecho el deceso del comunicador

Un hombre mayor en polo rojo y un hombre en camisa clara junto a una mesa con una vela encendida y un marco de fotos.
Hijo de Yamid Amat desmintió la muerte del periodista - crédito Tomada de redes sociales de Yamid Amat Serna
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Yamid Amat Serna, hijo del reconocido periodista colombiano Yamid Amat, salió a desmentir las versiones del fallecimiento de su padre, después de que circulara en redes sociales un mensaje de condolencias que lo daba por hecho.

“La salud de mi padre evoluciona satisfactoriamente”, escribió Amat Serna en su cuenta de X. El hijo del periodista agregó que los partes médicos, “al momento, son favorables”, y que la familia comparte esa noticia “con gran ilusión”.

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El origen de la confusión fue una publicación del exministro de Hacienda y excandidato presidencial Mauricio Cárdenas, que escribió en la red social X: “Lamento profundamente el fallecimiento del gran periodista y ser humano Yamid Amat”.

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El hijo del periodista se pronunció después de la información falsa que circuló en redes - crédito @yamidamatserna/X

El mensaje, publicado este domingo 4 de octubre a las 11.07 a. m., acumulaba 1.100 visualizaciones al momento de la captura. Fueron varias reacciones las que siguieron al mensaje de Cárdenas, en las que incluso lo señalaban de “haberse lanzado en redes tremendo fake, haciendo referencia a noticias falsas y desinformación que circula a diario de este tipo.

Por ahora, se espera un parte de tranquilidad de parte de la institución donde se encuentra internado Amat con los pormenores de su evolución.

Qué dijo el hijo del periodista para frenar el rumor

La salud de Yamid Amat evoluciona de manera favorable, según confirmó su hijo Yamid Amat Serna en X. El periodista no ha fallecido: los partes médicos recientes son positivos y su familia acompaña su recuperación “con optimismo y tranquilidad”, de acuerdo con el mensaje publicado por el comunicador.

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Amat Serna cerró su publicación con un agradecimiento genérico: “Gracias de nuevo a todos por el interés y el cariño”. La frase sugiere que la familia ya venía respondiendo consultas sobre el estado de salud del periodista antes de este episodio puntual.

El mensaje que generó la confusión

En su publicación, Cárdenas no se limitó a lamentar la muerte. También repasó su relación personal con el periodista.

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El exministro fue el primero en publicar que el periodista había fallecido - crédito @MauricioCard/X

“Fueron innumerables los momentos compartidos”, escribió el exministro de Hacienda. Según su propio relato, Amat era “siempre cálido en lo personal y respetuoso del oficio del funcionario” y “hacía las preguntas correctas”.

Cárdenas recordó además haber compartido con Amat la transmisión y los comentarios de jornadas electorales en el set de CM&. Según precisó en el mensaje, la última de esas coberturas conjuntas fue la de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 5 de noviembre de 2024.

El exministro cerró su texto con una expresión de “solidaridad y afecto” dirigida al hijo del periodista y al resto de la familia. La publicación, de acuerdo con la captura revisada, fue objeto de una última edición registrada a las 11.07 am del 4 de octubre.

Antecedente: la hospitalización de Yamid Amat

El comunicador continúa bajo estricta observación médica - crédito Archivo Colprensa
El comunicador continúa bajo estricta observación médica - crédito Archivo Colprensa

El episodio ocurre semanas después de que el comunicador, de 84 años, fuera hospitalizado de urgencia. El periodista ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá la noche del lunes 21 de septiembre, tras sufrir una descompensación mientras se desplazaba desde Anapoima, Cundinamarca, hacia la capital colombiana.

En ese momento, la clínica informó mediante un comunicado firmado por su director médico corporativo que el fundador de CM& se encontraba en “estado crítico y bajo pronóstico reservado”. La institución precisó que cualquier nuevo parte sobre su evolución quedaría sujeto a la autorización expresa de la familia.

De acuerdo con los primeros reportes conocidos tras el ingreso, Amat convive desde hace años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una afección que le dificulta el paso de aire hacia los pulmones y por la que ha requerido apoyo de oxígeno. Esa condición respiratoria podría estar vinculada a la descompensación que motivó su traslado al centro asistencial.

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