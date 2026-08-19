La noche en que Santa Fe perdió ante River Plate por la Copa Libertadores: el equipo argentino jugó con un arquero improvisado y sin banco de suplentes

El defensor Jonathan Maidana celebrando la victoria de River anter Santa Fe-crédito Juan Ignacio Roncoroni/REUTERS

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El 19 de agosto de 2026, River Plate e Independiente Santa Fe abrirán los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), partido que se podrá ver por ESPN y Disney Plus.

Pero en medio de lo que es la previa por la visita del equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet con el ánimo arriba tras vencer a Argentinos Juniors por la Liga Profesional de Fútbol, el duelo entre el “Cardenal” y el “Millonario” trae recuerdos, especialmente por lo ocurrido el 19 de mayo de 2021, cuando el equipo argentino con varias bajas por el Covid-19 derrotó a los bogotanos liderados por el técnico Harold Rivera.

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Jhon Arias jugó ese duelo-crédito Juan Ignacio Roncoroni/REUTERS

El partido quedó a favor de River por 2-1 Buenos Aires por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 ante Santa Fe, resultado que en ese momento dejó líder del Grupo D al cuadro argentino, y muy cerca de la clasificación a los octavos de final.

Por su parte, la derrota agravó el golpe en ese momento para Santa Fe dirigido por Harold Rivera, ya que en ese entonces, el cuadro “Millonario” (apodo por el cual es reconocido River) llegó con varias bajas registrar cinco casos positivos antes de viajar a Argentina, lo que llevó a improvisar al técnico Marcelo Gallardo al usar al volante Enzo Pérez como arquero.

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En lo que se refiere al juego en el estadio Más Momunental, River golpeó rápido: a los cuatro minutos, tras un rebote del arquero Leandro Castellanos a un remate de Agustín Fontana, Fabrizio Angileri abrió el marcador con un disparo desde la medialuna. Dos minutos después, un pase de Angileri habilitó a Julián Álvarez, que definió al ángulo superior derecho para el 2-0.

En el segundo tiempo, Santa Fe descontó a los 72 minutos con una jugada por derecha de Jhon Arias y una definición de Kelvin Osorio tras el centro atrás. River se replegó y sostuvo la ventaja pese a que defendió su arco con un Enzo Pérez improvisado y lesionado.

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