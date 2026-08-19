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Mario Yepes criticó posible contratación de asistente técnico argentino para la selección Colombia: “Me gustaría que fuera colombiano”

El exfutbolista, que también tuvo un cargo administrativo en la Federación Colombiana de Fútbol después del retiro, se mostró complacido con la renovación de Néstor Lorenzo

La llegada de José María Bazán como asistente de Néstor Lorenzo quedó cerca de oficializarse tras la salida de Luis Amaranto Perea - crédito @marioayepes/Instagram
La llegada de José María Bazán como asistente de Néstor Lorenzo quedó cerca de oficializarse tras la salida de Luis Amaranto Perea - crédito @marioayepes/Instagram
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La continuidad de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia abrió un nuevo debate sobre la conformación de su cuerpo técnico, después de que el excapitán Mario Alberto Yepes rechazara que el nuevo asistente no fuera colombiano y planteara que esa decisión podría hacer perder una oportunidad de aprendizaje e interpretación del vestuario en el próximo ciclo del equipo nacional.

La discusión surgió cuando la llegada de José María Bazán como nuevo asistente de Lorenzo quedó a punto de oficializarse. El argentino tiene 54 años y ocuparía el lugar que dejó Luis Amaranto Perea, ahora técnico de Deportivo Independiente Medellín.

Yepes se mostró firme en una entrevista con Win Sports. “No estoy de acuerdo con que no llegue un asistente técnico colombiano. No estoy de acuerdo, me gustaría un colombiano. Creo que ya no va a ser porque va a llegar otro asistente técnico”, dijo.

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El exdefensor, que fue capitán de Colombia en el Mundial de 2014, insistió en que la presencia de un integrante local dentro del grupo de trabajo aportaría una lectura distinta del entorno. También recordó su trayectoria con la selección, con la que ganó la Copa América 2001.

Mario Alberto Yepes asumió el reto de 'MasterChef Celebrity' sin experiencia previa en cocina - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Mario Alberto Yepes respaldó la continuidad de Néstor Lorenzo porque considera que sostiene el proceso de la Selección Colombia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Yepes no condicionó su apoyo a Lorenzo por esa discrepancia. Su planteamiento fue que la permanencia del entrenador argentino da continuidad a un proceso que ya atravesó eliminatorias, Copa América y Mundial, aunque el nuevo tramo llegará con menos margen de error.

“Que se mantenga el profesor Lorenzo es algo que había pensado, es algo que para mí le da continuidad a un trabajo”, afirmó. En la misma conversación, agregó que el nuevo ciclo será más exigente: “Viene un ciclo difícil, ¿no? Hay menos paciencia porque realmente yo esperaba que nosotros pudiéramos llegar más lejos en el Mundial 2026, la verdad. Era lo que todo el mundo creíamos, que podíamos llegar más lejos”.

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El ex capitán sostuvo además que la discusión no pasa por restarle respaldo al seleccionador, sino por la conveniencia de sumar una mirada del fútbol colombiano dentro del banco. Según el diario, también consideró que la experiencia acumulada por Lorenzo en eliminatoria y Mundial debió aprovecharse para que un técnico nacional se formara de cerca en ese entorno.

“Creo que eso de Colombia debe estar en el cuerpo técnico, es mi percepción y lo que yo pienso. Me gusta la idea que siga Lorenzo, no me gusta que no estén pensando en un asistente técnico colombiano”, señaló Yepes.

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