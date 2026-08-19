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Tuto Patiño de ‘MasterChef’ reveló grave enfermedad que lo iba a dejar sin caminar: “Por eso creo tanto en Dios”

El actor compartió en el programa de cocina detalles sobre el síndrome que comprometió los nervios de su cuerpo y limitó su movilidad, una condición que estuvo cerca de volverse permanente

El actor Tuto Patiño revela en televisión el síndrome que casi le provoca una parálisis permanente - crédito cortesía Canal RCN
El actor Tuto Patiño revela en televisión el síndrome que casi le provoca una parálisis permanente - crédito cortesía Canal RCN
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El actor y presentador Tuto Patiño conmovió recientemente en la cocina de MasterChef Celebrity al revelar un aspecto poco conocido de su vida personal.

Durante su participación en un popular programa de cocina, el intérprete relató cómo debió afrontar un síndrome llamado Guillain-Barré que afectó los nervios de su cuerpo y redujo su movilidad, una experiencia que estuvo a punto de dejarle secuelas irreversibles.

“Yo fui una persona discapacitada desde el cuello hasta los pies y el médico me dijo en ese momento que no había una cura para esa enfermedad”, reveló el actor en medio de las lágrimas.

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El episodio, según relató el propio actor, marcó un antes y un después en su cotidianidad. Los primeros síntomas surgieron de manera inesperada, con una pérdida de sensibilidad y fuerza que lo obligó a buscar atención médica. Los especialistas diagnosticaron una condición neurológica que compromete la función motora y puede derivar en cuadros de parálisis permanente si no se atiende a tiempo. La noticia generó preocupación entre sus allegados y el público, dado el impacto que estos trastornos suelen provocar en la calidad de vida de quienes los padecen.

“Con la ayuda de Dios, con la ayuda de mi berraquera, siendo un niño aún paralizado de tobillos, rodillas, cintura, brazos y después quedar solo con la movilidad del cuello durante más de dos años (...) Sentí que la llave de esto la tenía en la mano y la tiene en la fe de lo que ustedes crean; yo creo mucho en Dios, porque desde que yo estaba en la camilla y viví en el hospital 13 meses y yo todos los días le decía al man (Dios): ‘Yo solo quiero que usted me deje jugar futbol”, recordó Patiño en medio del llanto.

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Durante el programa, el actor explicó que el proceso de recuperación fue lento y requirió de un enfoque integral, combinando tratamientos médicos con fisioterapia intensiva. “Hubo un momento en que pensé que no volvería a moverme con normalidad”, confesó ante las cámaras, visiblemente emocionado.

El intérprete agradeció el apoyo de su entorno familiar y profesional durante este periodo. Resaltó la labor de los equipos médicos y los fisioterapeutas que lo acompañaron en su rehabilitación, así como el respaldo de sus colegas en la industria del entretenimiento. Según explicó, la visibilidad de su caso puede servir para que otras personas que atraviesan situaciones similares no se sientan solas y busquen la ayuda adecuada.

“Le agradezco a Dios y a mi superhéroe, que es mi mamá, que en una silla de plástico duró un año y medio al lado mío y me decía todos los días: ‘Papito, si su cabeza le ordena que usted puede, se lo juro que en menos de lo que canta un gallo usted va a volver a caminar”, concluyó el actor.

El testimonio de Tuto no solo conmovió a los jurados y compañeros del programa, sino también a miles de televidentes que se volcaron a las redes sociales y dejaron sus mensajes de apoyo. “Wow primera vez q escucho de un caso de estos donde la persona lo supera 😳 Dios eres impresionante!“, ”Quien mas esta llorando sin conocerlo 😭“, ”Uno ve personas! No ve batallas! por eso hay que ser empáticos y solidarios", “Qué testimonio de vida tan hermoso, Dios es lo máximo ÉL nunca falla!” (Sic) con algunos de los comentarios.

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