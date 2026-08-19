Gobernadora del Chocó explicó cómo logró hablar varios idiomas tras comunicarse en perfecto inglés en visita de Shakira: “Me esforcé mucho”

Nubia Carolina Córdoba confirmó que habla cuatro idiomas - crédito Prensa Gobernación del Chocó - Nubia Carolina Córdoba Curi / Facebook

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El dominio de los idiomas ha tomado un papel protagónico en la reconstrucción del Chocó tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del departamento, sorprendió al público durante la visita de Shakira y el filántropo estadounidense Howard G. Buffett al comunicarse fluidamente en inglés, mostrando la relevancia del multilingüismo en escenarios de cooperación internacional.

La mandataria relató a El Debate, de Semana, que su capacidad para expresarse en varias lenguas —además del español, domina inglés, italiano, francés y portugués— tiene un origen familiar.

“Yo en realidad no hablo solo inglés. Hablo cuatro idiomas más”, contó. Córdoba atribuye a su padre la motivación por aprender: “Me decía que todas las herramientas que pudiera conseguir a través de la educación las iba a necesitar”.

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La gobernadora recordó que su trayectoria educativa empezó en instituciones públicas y fue perfeccionando sus conocimientos en idiomas a lo largo de los años.

Shakira caminó por las calles junto con la gobernadora Nubia Carolina Cárdenas y visitaron el Tecnológico Industrial Carrasquilla - crédito @hey_timor / X

“Mi papá hacía un esfuerzo para que yo aprendiera otras herramientas. ‘Mira, aprende inglés, hija, lo vas a necesitar’”, rememoró. Al llegar a la universidad, notó que su nivel de inglés era inferior al de sus compañeros, lo que la impulsó a esforzarse más.

“Yo me esforcé mucho por aprender inglés en esos dos primeros años en Bogotá”, explicó. Posteriormente, estudió italiano en el Instituto de Cultura Italiana, francés en la Alianza Francesa y portugués en el Incap. Más tarde, obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Georgetown, en Washington D. C., donde perfeccionó el inglés.

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Córdoba reflexionó sobre la utilidad de los idiomas en la gestión pública y en situaciones de emergencia.

“Probablemente la necesité ayer para que un hombre como Mr. Buffett pudiera entender el mensaje de la dimensión de la afectación, de que el sistema escolar esté destruido en el departamento del Chocó y lo que significa para nuestros niños y niñas”, afirmó. Expresó también su deseo de que las próximas generaciones del Chocó sean políglotas y tengan oportunidades para asumir roles de liderazgo.

El empresario estadounidense, hijo del multimillonario Warren Buffett, acompañó a la artista durante el recorrido por el departamento y participó en reuniones con autoridades locales - crédito @acervo_shakira/X

La gobernadora destacó el papel del sector privado en la respuesta a la emergencia. “Todo lo que hemos recibido hasta ahora viene del apoyo y la colaboración de ciudadanos y ciudadanas que han donado de manera particular, pero de manera muy decidida del sector privado nacional”, subrayó.

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Señaló que una colaboración más estrecha con universidades y organizaciones como la Fundación Howard G. Buffett y la Fundación Pies Descalzos permitirá fortalecer el bilingüismo en el departamento, conocido por su potencial turístico.

Durante la visita a Chocó, Shakira anunció la recaudación de más de un millón de dólares para la reconstrucción de la Universidad Tecnológica de Quibdó y la construcción de diez nuevas escuelas, en alianza con la Fundación Howard G. Buffett y Pies Descalzos.

La cantante visitó las zonas afectadas para acompañar a las comunidades y presentar las primeras acciones de apoyo. La Fundación Pies Descalzos, con más de dos décadas de trabajo en la región, ha sido clave en la educación de miles de niños y familias.

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Shakira llegó al Chocó y así reaccionaron los políticos en Colombia - crédito Nubia Carolina Córdoba Curi / Facebook

El terremoto dejó cerca de 200 escuelas afectadas y 40 completamente colapsadas, lo que ha privado a miles de niños de su espacio educativo y ha golpeado a numerosas familias con la pérdida de viviendas y seres queridos.

“A los padres que perdieron a sus hijos, no tengo palabras suficientes: solo mi corazón y la promesa de que su dolor no será olvidado”, expresó Shakira.

La artista anunció además que Global Citizen y Live Nation han donado 500.000 dólares cada uno, alcanzando así un total inicial de un millón de dólares. La CAF se sumó con 250.000 dólares adicionales, con el objetivo de restablecer la educación lo antes posible.

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Shakira también informó que dedicará sus esfuerzos personales a la reconstrucción de la Universidad Tecnológica de Quibdó, única institución superior de la ciudad y destino de muchos egresados de Pies Descalzos.

“Esto es solamente el punto de partida. Será una batalla larga y continuaremos semana a semana. Mes a mes levantando nuevas donaciones y sumando organizaciones”, enfatizó Shakira.