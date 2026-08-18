El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

El influenciador, acompañado por Rossy Lemos, mostró que la solidaridad puede surgir incluso de pequeños descuidos, dejando un mensaje sobre la importancia de ayudar en los momentos difíciles - crédito @lareddelosfamosos/ Instagram

Guardar

Juanda, reconocido creador de contenido colombiano, fue protagonista de un momento inesperado y cargado de humanidad durante su labor de ayuda a los damnificados por el terremoto en el Chocó.

La emergencia, que dejó cientos de familias afectadas tras el sismo del 10 de agosto, ha movilizado a figuras públicas, organizaciones y voluntarios de todo el país, quienes han acudido a la región para sumar esfuerzos en la recolección y distribución de donaciones.

Luego de varios meses de ausencia en sus redes sociales, Juanda reapareció para mostrar, de cerca, la situación que viven las comunidades chocoanas. Acompañado por la periodista Rossy Lemos, presentadora de Noticias RCN, recorrió diferentes sectores y compartió con las familias que perdieron parte de sus viviendas y pertenencias. El objetivo de su visita fue no solo entregar ayudas, sino también visibilizar las necesidades más urgentes y motivar a más personas a sumarse a la causa.

PUBLICIDAD

El influenciador Juanda protagonizó un momento insólito: donó por error sus cosas durante la ayuda en el Chocó - crédito @juandam___/ Instagram

En medio de esta labor solidaria, se vivió un episodio que terminó por viralizarse: mientras armaba cajas de donaciones, Juanda notó que le faltaban una camisa nueva y un desodorante que había comprado para él. Al preguntar por los artículos, Lemos documentó el momento en sus historias de Instagram, donde ambos dedujeron, entre risas, que los productos habían sido confundidos y empacados junto con las ayudas para los damnificados.

“Los riesgos del tema de distribución y el tema de los kits, ¿Qué te pasó?“, le preguntó Rossy a Juanda. ”Dejé una camiseta esta mañana ahí y la confundieron con donación y ayer también me pasó, tu viste que fui a comprar un desodorante, lo dejé ahí y tambien se fue en la donación. Eso solo me pasa a mí”, comentó Juanda, tomándose con humor la situación y afirmando que, aunque se había quedado sin desodorante, se sentía satisfecho de que incluso sus pertenencias terminaran en manos de quienes más lo necesitan.

PUBLICIDAD

El propio Juanda relató el incidente con humor, subrayando la importancia de que hasta lo inesperado puede convertirse en ayuda para quienes lo necesitan - crédito Captura de pantalla

El episodio de la camisa y el desodorante donados por accidente se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales, donde los seguidores celebraron la espontaneidad del influenciador y su disposición a reírse de sí mismo mientras ayudaba. Juanda, lejos de molestarse, aprovechó para recordar la importancia de la empatía y la solidaridad, destacando que “Unidos somos una chimba”, frase que usó para resumir el espíritu de colaboración que ha marcado la respuesta a la emergencia en el Chocó.

La presencia de Juanda en el departamento no fue un hecho aislado. Diversos creadores de contenido y personalidades de la farándula, como Yeferson Cossio y su familia, así como la cantante Shakira, han viajado hasta las zonas más golpeadas, aportando recursos, visibilidad y mensajes de aliento. En las calles de Quibdó y otras localidades, los puntos de recepción de donaciones no han dejado de operar, recibiendo alimentos no perecederos, productos de aseo, medicinas, colchonetas y ropa, todo destinado a las familias que buscan reconstruir su vida cotidiana.

PUBLICIDAD

El trabajo de Rossy Lemos como comunicadora también ha sido fundamental. Su cobertura periodística y su presencia constante en el terreno han servido para mantener la atención nacional sobre las necesidades persistentes del Chocó, una región que suele ser olvidada tras la primera ola de noticias. Lemos no solo ha documentado la labor de voluntarios como Juanda, sino que ha mostrado el rostro humano de la emergencia y las historias de resiliencia de quienes resisten el impacto del desastre.

El periodismo de Rossy Lemos ha sido clave para mantener la atención sobre el Chocó y mostrar el lado humano y resiliente de quienes enfrentan la tragedia - crédito @rossylemos/IG

Mientras tanto, la emergencia en el Chocó sigue exigiendo atención y recursos. Organizaciones locales y nacionales mantienen abiertos los canales de donación, y las redes sociales han sido clave para coordinar la entrega de elementos básicos y para visibilizar las historias de quienes, como Juanda, deciden ir más allá de la pantalla y aportar desde la acción directa.

PUBLICIDAD