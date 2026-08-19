Nairo Quintana le cerró la puerta a Colombia para retirarse del ciclismo profesional: “Es mejor no estorbar”

Dentro de las competiciones que ha corrido Nairo Quintana en Colombia se destacan dos Tour Colombia, en el 2019 y en el 2020 - crédito AFP

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Nairo Quintana confirmó que su retiro del ciclismo profesional está cada vez más cerca y dejó claro que no contempla cerrar su carrera compitiendo en Colombia.

El corredor boyacense, de 36 años, habló con AS Colombia después de conocerse que el Movistar Team habría decidido no incluirlo en la nómina para la Vuelta a España 2026, competencia que comenzará el sábado 22 de agosto y terminará el 13 de septiembre.

La noticia representó un golpe para los planes del colombiano. Según reveló ese medio deportivo el lunes 17 de agosto, Nairo se había preparado durante las últimas semanas con la intención de disputar la última gran vuelta de la temporada y utilizarla como uno de los escenarios para despedirse del ciclismo profesional. Sin embargo, la decisión deportiva del Movistar habría dejado al ganador del Giro de Italia 2014 sin esa posibilidad.

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“Estuve preparándome y estoy en buena condición. Estuve preparándome con el equipo aquí en Europa”, explicó Quintana.

Nairo Quintana ha conseguido más de 50 victorias en su carrera profesional, destacando como gran Campeón de una Vuelta a España, un Giro de Italia y múltiples vueltas por etapas de una semana en el calendario mundial - crédito Jennifer Lorenzini/Reuters

Nairo Quintana ya había ganado la Vuelta España

El colombiano reconoció que le habría gustado regresar a la Vuelta a España. “Es el último año de mi carrera deportiva. Hace 10 años gané la Vuelta a España y me hubiera gustado correr esta carrera, pero hay que comprender la decisión técnica”, manifestó.

Nairo no ocultó su decepción, aunque evitó convertir la determinación del equipo en un conflicto. “Mi relación con el equipo es buena y ha estado buena. Finalmente, es mi equipo de toda la vida y hay que entender las decisiones”, afirmó en As Colombia. También sostuvo que el ciclismo ha cambiado y que las decisiones deben analizarse desde las necesidades actuales de los equipos.

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Con la Vuelta a España fuera de sus planes, Quintana ya tiene definido el escenario que marcará el cierre de su carrera. El ciclista espera competir en los Campeonatos Mundiales de Montreal, que se desarrollarán entre el 20 y el 27 de septiembre, y convertir esa participación en su última aparición como profesional. Después de esa competencia, su intención será regresar a Colombia para continuar vinculado al ciclismo desde otro papel.

Quintana descartó que su despedida vaya a producirse compitiendo en territorio colombiano, pues considera que sería más conveniente aportar desde la gestión, la formación y la experiencia adquirida durante su carrera.

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El Gran Premio de Montreal 2026 será la última competición de Nairo Quintana como ciclista profesional - crédito Monréal 2026

¿A qué se dedicará Nairo Quintana cuando se retire del ciclismo profesional?

“Es muy complejo pensar en retirarme en Colombia. Lo que debemos hacer es ayudar en la parte directiva, con nuestra opinión basada en la experiencia”, explicó. El corredor recordó, además, que se preparó académicamente en la Universidad Sergio Arboleda para afrontar una etapa posterior a su vida como deportista.

Su decisión también tiene una razón relacionada con las nuevas generaciones. Quintana considera que continuar ocupando un lugar dentro de una plantilla colombiana podría impedir que otros corredores jóvenes tengan una oportunidad profesional.

Nairo Quintana no ha ganado carreras por etapas de la máxima categoría UCI WorldTour en territorio colombiano. Sin embargo, en sus inicios nacionales y categorías juveniles conquistó el Campeonato Nacional de Contrarreloj Sub-23 en 2009 y fue campeón de la Vuelta de la Juventud de Colombia en 2010 - crédito Javier Lizón/EFE

“Llegar a Colombia no sería bueno porque aparte ya casi estorbaría y no hacerlo bien, con el chip ya de tranquilidad. Ya terminé una carrera deportiva larga y fuerte. Uno va con la idea de buscar otras cosas que lo motiven y también es quitarle la oportunidad a los muchachos que con ese sueldo lo pueden hacer muy bien. Es mejor no estorbar”, señaló.

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La frase resume la postura que el campeón del Giro y de la Vuelta a España pretende asumir después de más de una década en la élite. Su objetivo no será alejarse del ciclismo, sino cambiar su función. Quintana quiere aprovechar su experiencia para construir proyectos que permitan formar nuevos corredores colombianos y facilitar su llegada al profesionalismo europeo.

“Quiero seguir ayudando. Tengo el compromiso de retornar a mi país y a mi deporte lo que me dieron a mí”, sostuvo. Su intención es desarrollar un semillero que permita identificar talentos, acompañarlos en su formación y, posteriormente, llevarlos al ciclismo profesional.

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