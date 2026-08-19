El Servicio Geológico Colombiano confirmó seis emisiones de ceniza del volcán Puracé en 24 horas

La vigilancia instrumental registró entre el 17 y el 18 de agosto columnas observadas por cámaras web, con alturas de hasta 1.100 metros sobre la cima, según reportes de veredas y de Popayán - crédito @sgcol / X

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, informó que el volcán Puracé, perteneciente a la cadena volcánica Los Coconucos, sigue mostrando un predominio de señales sísmicas asociadas a la dinámica de fluidos en sus conductos.

El reporte oficial, publicado el 18 de agosto de 2026, destacó que los eventos de tremor y, en menor proporción, los de largo periodo, se localizan bajo el cráter a profundidades inferiores a 2 kilómetros. En contraste, la sismicidad relacionada con fracturamiento de roca se mantiene en niveles bajos, tanto en número como en magnitud, y se ubica a 1 kilómetro por debajo del cráter.

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Entre el 17 y el 18 de agosto, la vigilancia instrumental detectó seis emisiones de ceniza, confirmadas visualmente por cámaras web, que alcanzaron hasta 1.100 metros sobre la cima del volcán. Esta actividad fue reportada por habitantes y vigías comunitarios de varias veredas del municipio de Puracé y por residentes de Popayán.

Gases y anomalías térmicas: indicadores de la actividad

Registro de la emisión de ceniza ocurrida el día de hoy, 18 de agosto de 2026, a las 7:39 a. m., vista desde la cámara web de El Púlpito, ubicada a 6 km al sur del volcán Puracé - crédito SGC

El monitoreo de los gases volcánicos revela que los valores de dióxido de azufre (SO₂) continúan por encima del promedio habitual para el volcán Puracé. Además, se mantiene un incremento en la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo.

La reducción en la nubosidad permitió la observación satelital de anomalías térmicas dentro del cráter y en el campo fumarólico lateral, lo que sugiere un aporte sostenido de energía desde el interior del sistema volcánico.

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Los valores de los parámetros monitoreados siguen superando ampliamente los calculados en las líneas base históricas, lo que constituye una alteración relevante en la dinámica del volcán.

El SGC reiteró que el volcán continúa en estado de alerta Naranja y pidió a la comunidad evitar difundir información que no provenga de fuentes oficiales como el propio Servicio Geológico Colombiano o el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Recomendaciones y riesgos para la comunidad

El volcán Puracé sigue con predominio de señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos en sus conductos, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito SGC

Durante la persistencia de la alerta Naranja, las autoridades subrayaron que pueden ocurrir variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán. En ciertos lapsos, la actividad podría disminuir con respecto a días anteriores, pero esto no implica necesariamente un regreso a la estabilidad. Para considerar un cambio a alerta Amarilla, se requiere un periodo de evaluación en el que los parámetros monitoreados demuestren una tendencia clara hacia la estabilidad.

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El SGC recomendó a la población mantener la distancia de la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga debido al riesgo de emisiones súbitas de ceniza o gases, que representan un peligro considerable para personas en campo abierto.

Las autoridades instaron a la comunidad a seguir los boletines diarios emitidos por los canales oficiales y a atender las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y los organismos locales.

Contexto reciente de la actividad volcánica

Registro de la cámara infrarroja Púlpito, ubicada a 6 km al suroccidente del volcán Puracé - crédito SGC

El seguimiento realizado desde el 17 de agosto señala una persistencia de la actividad sísmica ligada al movimiento de fluidos dentro del sistema volcánico.

Los eventos de tremor y de largo periodo se ubican principalmente bajo el cráter, a menos de 2 kilómetros de profundidad. El proceso de deformación lenta del suelo se mantiene entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, y la dispersión del SO₂ se dirige hacia el noroccidente, según imágenes satelitales.

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El reporte satelital Mirova identificó una anomalía térmica de baja energía durante los días previos, mientras que las emisiones de ceniza alcanzaron alturas de hasta 1.200 metros sobre la cima. Los datos registrados en los últimos días se sitúan entre los valores máximos observados desde el inicio de la actual fase eruptiva.