Congresistas arremetieron contra el ministro de Vivienda por su viaje a Santa Marta que causó malestar en varios sectores: “El trabajo era 24/7”

Solicitan moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, tras conocerse su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto - crédito @JenniferPedraz - @smilelalis/X - Jaime Andrés﻿/Facebook

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Congresistas de la oposición radicaron en el Senado y en la Cámara de Representantes una solicitud de moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

La acción política se presentó tras conocerse que el funcionario viajó a Santa Marta con su familia durante la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, evento que deja un saldo de 304 personas fallecidas y más de 4.500 heridas (con corte al 18 de agosto de 2026).

Ante los señalamientos, Beltrán negó haber abandonado sus responsabilidades y afirmó que durante los primeros días de la emergencia recorrió las zonas afectadas para atender la situación.

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Por su parte, la esposa del funcionario, Paula Ramírez, explicó que el viaje estaba programado desde hace dos meses para compartir con sus hijos.

Paula Ramírez, esposa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la polémica generada por el viaje familiar del funcionario a Santa Marta durante la emergencia causada por el terremoto - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X

La situación generó críticas entre sectores políticos que compararon la actuación del ministro con la del alcalde de Bahía Solano (Chocó), Jairson Leonel Valencia, que continuó trabajando en la atención del municipio tras perder a su hijo durante el terremoto.

Postura sobre las prioridades legislativas en medio de la emergencia nacional

Pese a los cuestionamientos generales, el representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca, del Partido Verde, manifestó que no apoyará la iniciativa para retirar al ministro de su cargo.

El congresista indicó que la prioridad institucional debe enfocarse en la atención de los damnificados.

“Aunque es impertinente la conducta del Ministro de Vivienda NO firmaré ni votaré la proposición de moción de censura. Bienvenido el control político a las acciones de todas las carteras frente al terremoto pero una moción de censura en 8 días, eso solo le sirve al gobierno para consolidar sus mayorías en el Congreso”, señaló Salamanca en su cuenta de X.

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Jaime Raúl Salamanca anunció que no firmará ni votará la moción de censura contra Beltrán, aunque calificó de “impertinente” su conducta - crédito @JaimeRaulSt/X

Exigencias de renuncia al ministro de Vivienda desde el Legislativo

Durante la sesión ordinaria en el Senado, la senadora Jennifer Pedraza asistió con un cartel de protesta que decía “Beltrán, firme por las vacaciones” y solicitó al Gobierno la salida inmediata del titular de la cartera de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por considerar inoportuna su ausencia.

Durante la sesión, Pedraza lanzó un fuerte llamado al presidente Abelardo de la Espriella: “Retire al ministro playero, al ministro vacacionante, ya de su cargo”, y advirtió que, de no hacerlo, el Congreso podría recurrir a una moción de censura.

La senadora cuestionó además que Beltrán se ausentara mientras miles de afectados esperaban ayuda: “¿Usted se acabó de enterar de que el trabajo de ministro era 24/7? (...) ¿Que podía irse de vacaciones a los ocho días de empezado su trabajo?”.

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La senadora Jennifer Pedraza calificó al ministro de Vivienda de “playero” y “vacacionante” por tomarse un descanso en medio de una tragedia nacional - crédito Senado/YouTube

La representante Lalis, del Pacto Histórico, también cuestionó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, durante la jornada en el Congreso. La congresista apareció en el Salón Elíptico con un cartel que decía: “Renuncie ministro. Solo hicieron falta 8 días para dejar claro que NO Está preparado para el cargo”.

A través de su cuenta de X, Lalis cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella por el respaldo al funcionario: “Se vendió como el presidente de la ‘mano firme’, pero cuando el cuestionado es su amigo y Ministro de Vivienda, esa mano desaparece mágicamente”.

La representante anunció además que desde el Pacto Histórico impulsarán una moción de censura contra Beltrán por su actuación durante la emergencia: “Se notó que no está dispuesto a asumir la responsabilidad de su cargo. ¡RENUNCIE! Punto (sic)”.

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La congresista Lalis también cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella por respaldar al ministro de Vivienda - crédito @smilelalis/X

Debate en las comisiones y defensa institucional de Colombia

Por su parte, el senador Duvalier Sánchez, que participó en labores de apoyo a las comunidades afectadas por el terremoto, cuestionó en la Comisión Séptima la decisión del ministro de Vivienda de permanecer fuera de las zonas afectadas mientras avanzaba la atención a los damnificados.

Sánchez calificó la situación como “ofensiva con los colombianos” y criticó la aparición del funcionario en un video desde una playa.

“Es injustificable”, afirmó Sánchez, quien sostuvo que el ministro debe responder ante el Congreso por su actuación durante la emergencia. Según el senador, Beltrán “no ha explicado lo suficiente” y debe aclarar su presencia en un evento social y sus vínculos con personas cuestionadas que, según dijo, hicieron parte del equipo de empalme.

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El congresista también cuestionó los argumentos utilizados para defender al ministro y aseguró que la magnitud de la emergencia exigía una mayor presencia institucional.

El senador Duvalier Sánchez critica duramente al ministro de Vivienda por irse de vacaciones a la playa mientras el país enfrentaba una emergencia por un terremoto que dejó a miles de damnificados - crédito @DuvalierSanchez/X

“Tú no te puedes ir a broncear. Estoy seguro que si levanta el teléfono y habla con sus hijas y con su esposa (...) tengo que atender esta emergencia porque hay otros niños como ustedes que no tienen techo”, manifestó Sánchez.

Además, el senador Ferney Silva cuestionó que el ministro de Vivienda tomara un “descanso” en medio de la emergencia nacional y cuando llevaba menos de diez días en el cargo, asumido el 7 de agosto. El congresista recordó que el funcionario debe atender las citaciones del Congreso y ejercer su labor como servidor público.

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Durante su intervención, Silva criticó la ausencia del ministro mientras continuaban las labores de rescate. “El ministro dio papaya cuando los colombianos más lo necesitaban”, afirmó, al señalar que mientras personas permanecían frente a edificios destruidos esperando rescates, Beltrán estaba “bronceándose con su familia”.

El senador Ferney Silva criticó que Jaime Andrés Beltrán tomara un “descanso” cuando llevaba menos de diez días como ministro - crédito @ferneysilvaid/X

El congresista insistió en que su cuestionamiento iba más allá de la oposición política y apeló a la responsabilidad del cargo: “Aquí se trata de tener la sensibilidad en un cargo que necesita, requiere, de la sensibilidad social para ayudar a los colombianos y colombianas”.

Esta fue la explicación del ministro de Vivienda a su viaje a Santa Marta

El ministro sostuvo que las versiones según las cuales había dejado de lado sus funciones no eran ciertas y destacó las medidas que, según explicó, se estaban estructurando desde su cartera. Entre ellas mencionó la caracterización de las familias afectadas, los subsidios de arrendamiento, el mejoramiento de viviendas y los procesos de renovación urbana, además del trabajo coordinado con alcaldes y gobernadores.

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“Lo que sí es cierto es que llevamos varios días recorriéndonos cada municipio y cada departamento afectado”, aseguró Beltrán, que añadió que su equipo estaba buscando recursos y alianzas para responder tanto a las necesidades inmediatas como a las etapas posteriores de reconstrucción.

Según dijo, el desplazamiento a Santa Marta coincidió con el periodo de vacaciones de sus hijos y tuvo como propósito compartir con ellos después de varios días sin verlos: “Fui a visitarlos en medio del tiempo que están de vacaciones con mis hijos. Pero esa visita lo que busca de una u otra manera es acercarme y estar como un padre presente”.

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