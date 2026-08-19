Cnsc lanzó convocatoria para 1.700 vacantes en 32 entidades ambientales: conozca las corporaciones y cómo postularse

La Cnsc inició la etapa de divulgación del proceso de selección para las Corporaciones Autónomas Regionales con más de 1.700 vacantes en 32 entidades ambientales - crédito CAR

Guardar

La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) anunció el inicio de la etapa de divulgación del proceso de selección para Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), con la publicación de los Acuerdos y el Anexo Técnico que establecen las reglas, condiciones y requisitos para participar en el concurso de méritos que habilitará más de 1.700 vacantes en 32 entidades ambientales de todo el país.

Los interesados pueden consultar los documentos normativos y la oferta preliminar en el portal oficial de la Cnsc (cnsc.gov.co), donde se encuentran detalladas las etapas, requisitos y modalidades de participación, tanto para ingreso general y discapacidad, como para ascenso en carrera administrativa.

PUBLICIDAD

Lista de 32 Corporaciones Autónomas Regionales con vacantes

El concurso de méritos ofertará plazas en las siguientes entidades:

Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – Corponor Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Corporación Autónoma Regional de Chivor – Corpochivor Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – Corpourabá Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – Corpoamazonia Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena – Cormacarena Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Coralina Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – Codechocó Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – Cormagdalena Corporación Autónoma Regional del Magdalena – Corpamag Corporación Autónoma Regional del Guavio – Corpoguavio Corporación Autónoma Regional del Cesar – Corpocesar Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – Cardique Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS Corporación Autónoma Regional de Sucre – Carsucre Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM Corporación Autónoma Regional de Risaralda – Carder Corporación Autónoma Regional de Nariño – Corponariño Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – Cornare Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS

Las pruebas escritas del concurso para las Corporaciones Autónomas Regionales se aplicarán en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta - crédito Cnsc

Etapas del proceso y ciudades de aplicación de pruebas

El proceso se desarrollará en varias fases: publicación de la normativa, inscripciones, verificación de requisitos mínimos, aplicación de pruebas escritas, pruebas de ejecución (según el cargo), y conformación de listas de elegibles.

Las pruebas escritas se realizarán en las principales ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Riohacha, Ibagué, Barranquilla, Cartagena, Zipaquirá, Popayán, Tunja, Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Armenia, Neiva, San Andrés, Valledupar, Yopal, Montería, Sincelejo, Inírida, Mocoa, Quibdó, Villavicencio, Pasto, Leticia, Apartadó y Florencia.

Las pruebas prácticas de conducción de vehículos o motocicleta se llevarán a cabo en Bogotá, Apartadó, Cartagena, Buenaventura, Cali, Villavicencio, Ocaña, Armenia, Manizales, Sincelejo, Barranquilla, Valledupar y Quibdó. Para conducción de lancha, las sedes serán Cartagena, Buenaventura, Tolú, Tumaco y Quibdó.

PUBLICIDAD

El proceso de selección de la Cnsc incluirá inscripciones, verificación de requisitos mínimos, pruebas escritas, pruebas de ejecución y listas de elegibles - crédito CAR

Inscripción, costos y requisitos

Las inscripciones se realizarán únicamente a través de la plataforma Simo (simo.cnsc.gov.co), donde los aspirantes deben registrarse, actualizar su hoja de vida, buscar la vacante de interés y pagar los derechos de participación: $58.400 para niveles técnico y asistencial, y $87.550 para profesional y otros niveles. El pago puede hacerse en sucursales y corresponsales de Bancolombia, por botón PSE o Bancolombia virtual.

Cada aspirante puede inscribirse a un solo empleo (no debe haber aplicado a la modalidad ascenso en la misma convocatoria) y debe cumplir con los requisitos generales y específicos de formación y experiencia establecidos en el manual de funciones de la vacante. Para plazas en la modalidad de discapacidad, es necesario acreditar la condición conforme a la normativa vigente.

PUBLICIDAD

El proceso exige ser ciudadano colombiano, mayor de edad, cumplir el perfil exigido y no estar incurso en inhabilidades legales. La Cns recomienda consultar de manera regular tanto la página web como las redes sociales oficiales (@CNSCColombia en Facebook, X, Instagram, LinkedIn y TikTok) para no perder información clave sobre fechas y etapas.

La inscripción a la convocatoria de la Cnsc se hará solo por la plataforma Simo, donde los aspirantes deberán registrar su hoja de vida, elegir una vacante y pagar los derechos de participación - crédito CAR

Los cargos específicos y requisitos para cada sede serán publicados en la plataforma Simo una vez finalice la etapa de divulgación. La entidad invitó a toda la ciudadanía interesada a revisar los acuerdos y anexos técnicos y a participar activamente en el proceso, que busca fortalecer la carrera administrativa y el talento humano al servicio del desarrollo sostenible en Colombia.

PUBLICIDAD