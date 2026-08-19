Cnsc lanzó convocatoria para 1.700 vacantes en 32 entidades ambientales: conozca las corporaciones y cómo postularse

La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) anunció el inicio de la etapa de divulgación del proceso de selección para Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), con la publicación de los Acuerdos y el Anexo Técnico que establecen las reglas, condiciones y requisitos para participar en el concurso de méritos que habilitará más de 1.700 vacantes en 32 entidades ambientales de todo el país.
Los interesados pueden consultar los documentos normativos y la oferta preliminar en el portal oficial de la Cnsc (cnsc.gov.co), donde se encuentran detalladas las etapas, requisitos y modalidades de participación, tanto para ingreso general y discapacidad, como para ascenso en carrera administrativa.
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Lista de 32 Corporaciones Autónomas Regionales con vacantes
El concurso de méritos ofertará plazas en las siguientes entidades:
- Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá
- Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas
- Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira
- Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – Corponor
- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
- Corporación Autónoma Regional de Chivor – Corpochivor
- Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia
- Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA
- Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia
- Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – Corpourabá
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – Corpoamazonia
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA
- Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena – Cormacarena
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Coralina
- Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – Codechocó
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC
- Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB
- Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – Cormagdalena
- Corporación Autónoma Regional del Magdalena – Corpamag
- Corporación Autónoma Regional del Guavio – Corpoguavio
- Corporación Autónoma Regional del Cesar – Corpocesar
- Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC
- Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – Cardique
- Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS
- Corporación Autónoma Regional de Sucre – Carsucre
- Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM
- Corporación Autónoma Regional de Risaralda – Carder
- Corporación Autónoma Regional de Nariño – Corponariño
- Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – Cornare
- Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS
Etapas del proceso y ciudades de aplicación de pruebas
El proceso se desarrollará en varias fases: publicación de la normativa, inscripciones, verificación de requisitos mínimos, aplicación de pruebas escritas, pruebas de ejecución (según el cargo), y conformación de listas de elegibles.
Las pruebas escritas se realizarán en las principales ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Riohacha, Ibagué, Barranquilla, Cartagena, Zipaquirá, Popayán, Tunja, Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Armenia, Neiva, San Andrés, Valledupar, Yopal, Montería, Sincelejo, Inírida, Mocoa, Quibdó, Villavicencio, Pasto, Leticia, Apartadó y Florencia.
Las pruebas prácticas de conducción de vehículos o motocicleta se llevarán a cabo en Bogotá, Apartadó, Cartagena, Buenaventura, Cali, Villavicencio, Ocaña, Armenia, Manizales, Sincelejo, Barranquilla, Valledupar y Quibdó. Para conducción de lancha, las sedes serán Cartagena, Buenaventura, Tolú, Tumaco y Quibdó.
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Inscripción, costos y requisitos
Las inscripciones se realizarán únicamente a través de la plataforma Simo (simo.cnsc.gov.co), donde los aspirantes deben registrarse, actualizar su hoja de vida, buscar la vacante de interés y pagar los derechos de participación: $58.400 para niveles técnico y asistencial, y $87.550 para profesional y otros niveles. El pago puede hacerse en sucursales y corresponsales de Bancolombia, por botón PSE o Bancolombia virtual.
Cada aspirante puede inscribirse a un solo empleo (no debe haber aplicado a la modalidad ascenso en la misma convocatoria) y debe cumplir con los requisitos generales y específicos de formación y experiencia establecidos en el manual de funciones de la vacante. Para plazas en la modalidad de discapacidad, es necesario acreditar la condición conforme a la normativa vigente.
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El proceso exige ser ciudadano colombiano, mayor de edad, cumplir el perfil exigido y no estar incurso en inhabilidades legales. La Cns recomienda consultar de manera regular tanto la página web como las redes sociales oficiales (@CNSCColombia en Facebook, X, Instagram, LinkedIn y TikTok) para no perder información clave sobre fechas y etapas.
Los cargos específicos y requisitos para cada sede serán publicados en la plataforma Simo una vez finalice la etapa de divulgación. La entidad invitó a toda la ciudadanía interesada a revisar los acuerdos y anexos técnicos y a participar activamente en el proceso, que busca fortalecer la carrera administrativa y el talento humano al servicio del desarrollo sostenible en Colombia.
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