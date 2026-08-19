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Cnsc lanzó convocatoria para 1.700 vacantes en 32 entidades ambientales: conozca las corporaciones y cómo postularse

Cada aspirante solo podrá postularse a un empleo, deberá cumplir formación y experiencia exigidas, acreditar su situación cuando aplique y seguir las fechas oficiales del cronograma publicado por la entidad

La Cnsc inició la etapa de divulgación del proceso de selección para las Corporaciones Autónomas Regionales con más de 1.700 vacantes en 32 entidades ambientales - crédito CAR
La Cnsc inició la etapa de divulgación del proceso de selección para las Corporaciones Autónomas Regionales con más de 1.700 vacantes en 32 entidades ambientales - crédito CAR
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La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) anunció el inicio de la etapa de divulgación del proceso de selección para Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), con la publicación de los Acuerdos y el Anexo Técnico que establecen las reglas, condiciones y requisitos para participar en el concurso de méritos que habilitará más de 1.700 vacantes en 32 entidades ambientales de todo el país.

Los interesados pueden consultar los documentos normativos y la oferta preliminar en el portal oficial de la Cnsc (cnsc.gov.co), donde se encuentran detalladas las etapas, requisitos y modalidades de participación, tanto para ingreso general y discapacidad, como para ascenso en carrera administrativa.

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Lista de 32 Corporaciones Autónomas Regionales con vacantes

El concurso de méritos ofertará plazas en las siguientes entidades:

  1. Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá
  2. Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas
  3. Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira
  4. Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – Corponor
  5. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
  6. Corporación Autónoma Regional de Chivor – Corpochivor
  7. Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia
  8. Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA
  9. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia
  10. Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima
  11. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – Corpourabá
  12. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – Corpoamazonia
  13. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA
  14. Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ
  15. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena – Cormacarena
  16. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Coralina
  17. Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – Codechocó
  18. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC
  19. Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB
  20. Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – Cormagdalena
  21. Corporación Autónoma Regional del Magdalena – Corpamag
  22. Corporación Autónoma Regional del Guavio – Corpoguavio
  23. Corporación Autónoma Regional del Cesar – Corpocesar
  24. Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC
  25. Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – Cardique
  26. Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS
  27. Corporación Autónoma Regional de Sucre – Carsucre
  28. Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM
  29. Corporación Autónoma Regional de Risaralda – Carder
  30. Corporación Autónoma Regional de Nariño – Corponariño
  31. Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – Cornare
  32. Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS
Las pruebas escritas del concurso para las Corporaciones Autónomas Regionales se aplicarán en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta - crédito Cnsc
Las pruebas escritas del concurso para las Corporaciones Autónomas Regionales se aplicarán en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta - crédito Cnsc

Etapas del proceso y ciudades de aplicación de pruebas

El proceso se desarrollará en varias fases: publicación de la normativa, inscripciones, verificación de requisitos mínimos, aplicación de pruebas escritas, pruebas de ejecución (según el cargo), y conformación de listas de elegibles.

Las pruebas escritas se realizarán en las principales ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Riohacha, Ibagué, Barranquilla, Cartagena, Zipaquirá, Popayán, Tunja, Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Armenia, Neiva, San Andrés, Valledupar, Yopal, Montería, Sincelejo, Inírida, Mocoa, Quibdó, Villavicencio, Pasto, Leticia, Apartadó y Florencia.

Las pruebas prácticas de conducción de vehículos o motocicleta se llevarán a cabo en Bogotá, Apartadó, Cartagena, Buenaventura, Cali, Villavicencio, Ocaña, Armenia, Manizales, Sincelejo, Barranquilla, Valledupar y Quibdó. Para conducción de lancha, las sedes serán Cartagena, Buenaventura, Tolú, Tumaco y Quibdó.

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El proceso de selección de la Cnsc incluirá inscripciones, verificación de requisitos mínimos, pruebas escritas, pruebas de ejecución y listas de elegibles - crédito CAR
El proceso de selección de la Cnsc incluirá inscripciones, verificación de requisitos mínimos, pruebas escritas, pruebas de ejecución y listas de elegibles - crédito CAR

Inscripción, costos y requisitos

Las inscripciones se realizarán únicamente a través de la plataforma Simo (simo.cnsc.gov.co), donde los aspirantes deben registrarse, actualizar su hoja de vida, buscar la vacante de interés y pagar los derechos de participación: $58.400 para niveles técnico y asistencial, y $87.550 para profesional y otros niveles. El pago puede hacerse en sucursales y corresponsales de Bancolombia, por botón PSE o Bancolombia virtual.

Cada aspirante puede inscribirse a un solo empleo (no debe haber aplicado a la modalidad ascenso en la misma convocatoria) y debe cumplir con los requisitos generales y específicos de formación y experiencia establecidos en el manual de funciones de la vacante. Para plazas en la modalidad de discapacidad, es necesario acreditar la condición conforme a la normativa vigente.

El proceso exige ser ciudadano colombiano, mayor de edad, cumplir el perfil exigido y no estar incurso en inhabilidades legales. La Cns recomienda consultar de manera regular tanto la página web como las redes sociales oficiales (@CNSCColombia en Facebook, X, Instagram, LinkedIn y TikTok) para no perder información clave sobre fechas y etapas.

La inscripción a la convocatoria de la Cnsc se hará solo por la plataforma Simo, donde los aspirantes deberán registrar su hoja de vida, elegir una vacante y pagar los derechos de participación - crédito CAR
La inscripción a la convocatoria de la Cnsc se hará solo por la plataforma Simo, donde los aspirantes deberán registrar su hoja de vida, elegir una vacante y pagar los derechos de participación - crédito CAR

Los cargos específicos y requisitos para cada sede serán publicados en la plataforma Simo una vez finalice la etapa de divulgación. La entidad invitó a toda la ciudadanía interesada a revisar los acuerdos y anexos técnicos y a participar activamente en el proceso, que busca fortalecer la carrera administrativa y el talento humano al servicio del desarrollo sostenible en Colombia.

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