Sebastián Villa volvió a ser figura con Boca Juniors: así concretó el gol ante Recoleta por la Copa Sudamericana

El colombiano, que en la ida hizo dos asistencias, puso el segundo tanto de los argentinos en el estadio Defensores del Chaco de Asunción - crédito Espn

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Sebastián Villa volvió a Boca Juniors para tomarse revancha por su despido en 2020, por cuenta del juicio por violencia sexual contra su expareja Daniela Cortés, y lo hizo con un aporte destacado en la Copa Sudamericana, donde se volvió determinante para el técnico Rodolfo Arruabarrena.

Prueba de ello fue su primer gol con el Xeneize en su segunda etapa, en el compromiso de vuelta de los octavos frente a Recoleta de Paraguay, un conjunto que no tuvo nivel para hacerle frente a los argentinos, empujados por el rendimiento de sus dos colombianos.

De hecho, Villa ahora demuestra que cuenta con las condiciones para tener otro regreso: en la selección Colombia, la cual no lo llama desde hace muchos años y, con el recambio generacional para el proceso rumbo al Mundial 2030, entraría en medio de las críticas por su condena por violencia sexual.

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Primer gol de Sebastián Villa en su regreso a Boca

El colombiano no empezó de la mejor manera la segunda etapa en el cuadro Azul y Oro, pues de los nueve partidos que ha disputado hasta el momento, solo en cinco fue titular, cuatro de ellos por la Copa Sudamericana, y fue en este certamen en el que ha hecho su mejor aporte.

Previo al descanso en Asunción, Villa logró el segundo gol de Boca en el compromiso de vuelta frente a Recoleta, al que antes le marcó por medio de Santiago Ascacibar, sobre los 30 minutos, y con el cafetero amplió la ventaja, en ese momento, a un marcador global de 5-1.

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Sebastián Villa celebró su gol en el estadio Defensores del Chaco de Asunción con Boca Juniors - crédito César Olmedo/REUTERS

Todo se dio por un centro de Tomás Aranda, el cual le quedó justo a los pies del atacante que, en su primera oportunidad, disparó y el portero Nelson Ferreira tuvo una buena atajada, pero dejó el rebote en el área, el colombiano volvió a internarlo y mandó el balón al fondo de la red.

De esta manera, Sebastián Villa participó en tres de los goles que Boca le marcó a Recoleta en la Copa Sudamericana, ya que en el duelo de ida, en el estadio Tomás Ducó, realizó dos asistencias para el triunfo 3-1, en el que fue determinante para darle vuelta al marcador en ese momento.

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Solo dos minutos después de su primer pase, el cafetero apareció una vez más para participar en la anotación de Milton Delgado y remontar la serie - crédito Espn

Sumado a eso, el cafetero ya suma un gol y tres asistencias desde su regreso a Boca, aunque sigue en deuda con el Torneo Clausura por las pocas apariciones, mismo caso de Álvaro Montero, al que le han marcado nueve goles en el mismo número de partidos del segundo semestre de 2026.

Más presión para la selección Colombia

En mayo de 2026, según versiones de periodistas como Javier Hernández y Felipe Sierra, se conoció que el atacante de Boca Juniors, quien en ese entonces se encontraba en Independiente Rivadavia, iba a ser convocado por Néstor Lorenzo al Mundial 2026, pero a último momento se cayó el llamado por presión social.

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Sebastián Villa ha disputado cuatro partidos con la selección Colombia y la última aparición fue el 26 de marzo de 2019 ante Corea del Sur - crédito Yoshio Tsunoda/AFLO

Sin embargo, las cosas habrían cambiado porque Sebastián Villa es figura en Boca, gracias a su actuación en la Copa Sudamericana, así que pediría un lugar en la lista para los duelos amistosos de septiembre y octubre contra México y Perú, ambos en Estados Unidos.

Una de las razones por las que Villa se perdió el Mundial 2026 y, seguramente, sería cuestionado en la Tricolor, es por su condena por violencia sexual, la cual aún no ha pagado, con dos años de cárcel, y distintos sectores en el país levantaron su voz de rechazo hacia la Tricolor en el momento que apareció en la prelista de la FIFA en mayo de 2026, pese a los deseos del técnico argentino.

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