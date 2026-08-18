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La selección Colombia tendría adelantado tres nuevos amistosos: de quiénes se trata

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ya tiene dos compromisos definidos en Estados Unidos y negocia nuevos encuentros para completar su calendario internacional

Once jugadores de fútbol de la selección de Colombia posan en un estadio. Diez visten uniforme amarillo y uno viste uniforme verde. Un jugador sostiene un banderín
Néstor Lorenzo prepara una nuevo ciclo al frente de la Selección Colombia con miras a los próximos grandes torneos -crédito Ulises Ruiz/AFP
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La agenda de la selección Colombia para el segundo semestre del año empieza a tomar forma, con varios amistosos que servirán para darle continuidad al trabajo de Néstor Lorenzo. El entrenador seguirá al frente de la Tricolor después de que su renovación fuese confirmada con la mirada puesta en la Copa América de 2028 y en el camino hacia el Mundial de 2030.

El calendario ya contempla un partido frente a México, programado para el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore. El otro compromiso que estaba confirmado correspondía a Perú, previsto para el domingo 6 de octubre en Miami, aunque todavía falta definir el escenario donde se disputará. A esa programación podría sumarse Paraguay. La posibilidad fue revelada por el periodista Julián Capera, de Blu Radio, quien explicó que las conversaciones avanzan para completar el espacio disponible entre los encuentros ante mexicanos y peruanos.

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Colombia vs Paraguay
Colombia enfrentó a Paraguay por última vez en marzo de 2025, en un partido que terminó 2-2 en Barranquilla -crédito Luis ACOSTA / AFP

“Le han ofrecido a la selección Colombia otro rival entre el primer y el último juego y es la selección de Paraguay. Colombia ya tiene confirmado el juego ante México en Estados Unidos y tiene confirmado el tercer partido de ese periodo FIFA que es ante la selección de Perú. Le han ofrecido que en ese intervalo que hay en esos días, el rival que le falta sea la selección de Paraguay y según nos cuentan, el tema va bien encaminado para que ese sea el otro rival”.

De concretarse el acuerdo, el duelo ante los guaraníes volvería a poner frente a frente a dos selecciones que se encontraron recientemente en las Eliminatorias sudamericanas. El antecedente más cercano se produjo el 25 de marzo de 2025, cuando Colombia y Paraguay empataron 2-2 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. En aquella jornada, Luis Díaz y Jhon Jader Durán marcaron para Colombia, mientras que Junior Alonso y Julio Enciso anotaron para el conjunto paraguayo. El resultado dejó otro capítulo entre dos equipos que podrían reencontrarse.

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El antecedente en partidos amistosos es más favorable para la Tricolor. El enfrentamiento más reciente bajo esa condición ocurrió en noviembre de 2022, también en Estados Unidos, y terminó con triunfo colombiano por 2-0. Dávinson Sánchez y Radamel Falcao García fueron los autores de los goles.

Colombia vs Paraguay
Luis Díaz aparece como una de las principales figuras de la Selección Colombia para los próximos compromisos internacionales -crédito Fernando Vergara/AP Photo

La planificación para noviembre tendría además un formato particular. Javier Hernández Bonnet complementó la información entregada sobre el calendario y señaló que Colombia tendría dos partidos frente al mismo adversario: Chile. “Y después jugarían dos partidos en noviembre que serían contra el mismo rival, la selección de Chile. Los dos contra la selección de Chile, ida y vuelta. En principio lo tenían pensado de acuerdo a lo que nos han contado, el que se realizara en la ciudad de Cali, pero por lo visto no va a haber estadio en la ciudad de Cali, salvo que se juegue en el Pascual Guerrero”.

Frente a Chile, Colombia también tiene un antecedente reciente que favorece ampliamente a la selección nacional. El último enfrentamiento se produjo durante las Eliminatorias sudamericanas y terminó con una goleada 4-0 para la Tricolor, duelo disputado en el Metropolitano de Barranquilla.

En ese partido, Dávinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán y Luis Sinisterra fueron los encargados de marcar para Colombia. Ese resultado se suma al triunfo conseguido ante Paraguay en el último amistoso entre ambos equipos y alimenta las expectativas alrededor del nuevo ciclo que encabezará Lorenzo y en el cual se espera una renovación paulatina del grupo de futbolistas que disputó el Mundial.

Colombia vs. Chile
La Tricolor goleó 4-0 a Chile en su más reciente enfrentamiento por las Eliminatorias sudamericanas - crédito FCF

La programación permitirá al cuerpo técnico evaluar nuevas alternativas y mantener continuidad competitiva de cara a la competencia real. De igual manera, este tipo de amistosos podrían ser una medida ante selecciones con las que se verán las caras los dirigidos por Lorenzo, en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo en 2030.

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