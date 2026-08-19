Néiser Villarreal sería descartado por la selección Colombia antes de tiempo: esta es su dura situación con Cruzeiro

Néiser Villarreal pasó de ser figura con Cruzeiro a sumar pocos minutos en el segundo semestre de 2026 - crédito Cruzeiro

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Néiser Villarreal pasa por un mal momento con Cruzeiro de Brasil, conjunto que lo compró en calidad de agente libre en diciembre de 2025, tras finalizar su vínculo con Millonarios de manera polémica, y con el objetivo de proyectarlo para que sea una figura internacional.

Sin embargo, “Neyser” empezó de la peor manera el segundo semestre porque no juega desde julio, ya se perdió varios compromisos en el Brasileirao, la Copa de Brasil y los octavos de la Copa Libertadores, certamen en el que es recordado por marcarle gol a Boca Juniors en La Bombonera.

Además de eso, hay riesgo de que Villarreal se pierda su primera convocatoria con la selección Colombia de mayores, pues era llamado a ser parte del recambio generacional para el Mundial 2030, pero su duro momento lo dejaría afuera de la lista del técnico Néstor Lorenzo.

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¿Qué pasó con Néiser Villarreal?

El atacante de 21 años fue la figura del combinado nacional en el Sudamericano Sub-20 y el Mundial de la categoría en Chile, de ahí que llamó la atención de varias escuadras en el exterior y se decidió por Cruzeiro, que aprovechó su recuperación y conflicto interno con Millonarios para renovar, y se lo quedó como agente libre.

En la actualidad, Néiser Villarreal acumula siete partidos seguidos sin jugar con Cruzeiro por lesión, la cual es un problema muscular que lo sacó de la plantilla principal y hay dudas sobre su rendimiento para el regreso, pues la exigencia se vuelve mayor para el conjunto de Belo Horizonte.

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Néiser Villarreal no juega un partido con Cruzeiro desde el 22 de julio, por el Brasileirao, y se ha perdido los octavos de la Copa Libertadores - crédito Cruzeiro

Incluso se dio una novedad con el colombiano en el compromiso ante Corinthians, por la fecha 23 del Brasileirao, debido a que el futbolista apareció en la lista de convocados, viajó a São Paulo para el triunfo por 2-1 en el estadio Neo Química Arena, pero ni siquiera apareció en el banco de suplentes.

“Neíser Villarreal ni siquiera estaba en el banquillo porque el departamento médico no le había dado el alta definitiva”, fueron las palabras del técnico Artur Jorge, en rueda de prensa, en medio de risas por la situación que tomó como humor, aunque agravó la falta de minutos del jugador.

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Cruzeiro viene de empatar 1-1 con Flamengo en la ida de octavos en la Copa Libertadores - crédito Tiago Trindade/REUTERS

En lo que va de la temporada 2026, Villarreal suma 837 minutos con Cruzeiro en el Brasileirao, Copa Libertadores, Copa de Brasil y Campeonato Mineirao, lleva cuatro goles y una asistencia y se prevé que reaparezca en la vuelta de octavos contra Flamengo, por el torneo de la Conmebol, el miércoles 19 de agosto.

¿Peligra la convocatoria en selección Colombia?

“Neyser” es llamado a ser uno de los hombres que le brinde “sangre nueva” al combinado nacional en los próximos años, pues el Mundial 2026 tuvo a ocho jugadores mayores de 30 años, entre ellos a los porteros Camilo Vargas y David Ospina con 37, así como el capitán James Rodríguez con 35.

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Néiser Villarreal incluso apareció en la prelista de la selección Colombia para la Copa del Mundo, que estuvo conformada por 55 futbolistas, de los cuales, el entrenador Néstor Lorenzo eligió los 26 que representaron al país, pero ese grupo en general evidenció a quienes son la base de la plantilla.

Esta fue la prelista de la selección Colombia que Néstor Lorenzo presentó en mayo de 2026, un mes antes del Mundial de la FIFA - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Por desgracia, la recuperación de “Neyser” y el tiempo para retomar el ritmo de competencia le pasarían factura, pues solo tiene un mes para mejorar y ser tenido por el timonel argentino para enfrentar a México y Perú en Estados Unidos, donde iniciará el proceso camino a 2030.

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Finalmente, sería la primera convocatoria de Villarreal al equipo de mayores, pero todo dependerá de cómo le vaya en estas semanas con Cruzeiro, lo que logre y si llega en condiciones para unirse a la Tricolor.