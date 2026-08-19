Revelan el informe en el que se basó De la Espriella para decir que los daños del terremoto llegan a $30 billones: qué no se incluyó

El presidente explicó que una firma privada calculó pérdidas físicas directas cercanas a $30 billones en cinco departamentos afectados por el sismo. - crédito Presidencia

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Los daños físicos directos que dejó el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia ascienden a una estimación preliminar de $30 billones, una cifra que el presidente Abelardo de la Espriella presentó como balance inicial del desastre y que no equivale al costo total de reconstrucción.

Esos $30 billones corresponden al valor de las pérdidas en edificaciones e infraestructura en cinco departamentos de Colombia: Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. La suma no incluye daños indirectos, lucro cesante ni el mayor costo de reconstruir con normas sismorresistentes.

En su primera alocución como presidente, De la Espriella precisó que el cálculo corresponde a $24,5 billones en edificaciones y $5,5 billones en infraestructura.

Cómo se calculó la estimación de $30 billones

Un documento técnico de Ingeniar Risk Intelligence, fechado el 14 de agosto, fue el que estimó la cifra. Se basó en una modelación catastrófica con el programa CAPRA-ROBOT. Los módulos Strong Motion Analyst y RiskOne permitieron simular el movimiento sísmico y calcular pérdidas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

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Cali es una de las ciudades más afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia - Sergio Acero/Colprensa

La evaluación integró el modelo de amenaza sísmica AIS 300, el modelo de exposición de edificaciones de la Estrategia Climática de Largo Plazo E2050 y los modelos de infraestructura de la Coalición para la Infraestructura Resiliente ante Desastres (Cdri). Sobre esa base, los autores aplicaron más de 35 funciones de vulnerabilidad para edificaciones y más de 50 para infraestructura.

El valor expuesto total en los cinco departamentos se estimó en $453 billones. De ese monto, el 72% corresponde a edificaciones y el 28% a infraestructura. A escala nacional, el valor expuesto asciende a $2.942 billones. El estudio aclara que sus resultados buscan “establecer una cifra base para posteriores análisis del impacto sobre el sector asegurador y reasegurador”.

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Qué muestran los daños en viviendas y edificaciones

La pérdida física directa modelada asciende a aproximadamente $30 billones, unos USD9.500 millones, al considerar de manera conjunta edificaciones e infraestructura. El informe ubica ese resultado como un evento con período de retorno de 40 años dentro de la curva de pérdida máxima probable del país.

Dicha referencia estadística implica una probabilidad de excedencia cercana al 20% en 10 años y del 70% en 50 años. El estudio también analizó cerca de 500.000 elementos expuestos entre infraestructura y edificaciones.

Dentro de los daños estimados aparecen:

27.000 viviendas destruidas por completo.

Más de 127.500 inmuebles con severas averías.

Empresarios como Jaime Gilinski y David Vélez donaron, entre ambos, $200.000 millones para las víctiams del terremoto - crédito Luisa González/Reuters

El informe atribuye parte de la magnitud del daño a la duración del movimiento sísmico, superior a 50 o 60 segundos en algunas ubicaciones. Los autores señalaron que “la duración excepcionalmente prolongada del movimiento puede contribuir a explicar una parte importante de los daños observados en las edificaciones”.

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Departamentos y ciudades con mayores pérdidas

Valle del Cauca concentra la mayor pérdida en términos absolutos, con cerca de $19,5 billones en total. El desglose incluye $16 billones en edificaciones y $3,52 billones en infraestructura.

Le siguen:

Risaralda: pérdidas conjuntas por $5,43 billones.

Quindío: registra $1,84 billones en edificaciones.

Caldas: suma $1,65 billones en esa misma categoría.

Chocó: la pérdida absoluta es menor, con $0,70 billones en edificaciones y $0,26 billones en infraestructura. Pese a eso, el departamento alcanza una afectación del 19% en edificaciones frente a su valor expuesto, la más alta entre los cinco territorios evaluados.

A escala municipal, el estudio identifica sectores con pérdidas relativas superiores al 20% del valor expuesto, sobre todo en zonas de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. El documento advierte que “la magnitud absoluta de las pérdidas no necesariamente refleja la severidad relativa del impacto sobre cada territorio”.

En valores absolutos, la concentración económica del daño se ubica sobre todo en Cali y Pereira. Allí confluyen el mayor valor expuesto y los niveles más altos de aceleración registrados.

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El gobierno de Abelardo de la Espriella anunció alivios tributarios para las zonas afectadas por el terremoto - crédito @MincomercioCo/X

Por qué reconstruir costará más que la pérdida estimada

Dentro de la infraestructura, el sector energético aparece como el más golpeado, con $2,34 billones en pérdidas. Le siguen:

Vías y ferrocarriles: $1,82 billones.

Agua y saneamiento: $716.000 millones.

Puertos y aeropuertos: $663.000 millones

Telecomunicaciones: $7.400 millones.

Petróleo y gas: $811 millones.

El informe también identifica corredores en Valle del Cauca, Risaralda y Caldas donde la pérdida supera los $300.000.000 por kilómetro. En Valle del Cauca, la afectación se extiende a lo largo del corredor central del departamento.

Al respecto, el fundador y gerente de Ingeniar Risk Intelligence, Omar Darío Cardona, insistió en que la cifra divulgada no debe confundirse con la cuenta final de la reconstrucción. “Hay cifras ahí que no se va a reconstruir lo que ya era vulnerable antes, sino que incluso hay que construir mejor y con normas sismorresistentes”, afirmó a Blu Radio.

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Cardona explicó que el informe solo cubre cinco departamentos con mayores afectaciones estructurales directas. También dijo que el impacto económico global crecerá cuando entren en la cuenta los daños menores en otras diez zonas del país.

El presidente Abelardo de la Espriella invitó al sector financiero a ofrecer facilidades a los afectados por el fenómeno natural, que ya deja a 26.945 viviendas destruidas y 127.557 averiadas - crédito Presidencia

La estimación tampoco incluye el impacto económico indirecto, la interrupción de actividades comerciales, la pérdida de empleo ni el lucro cesante. A eso se suma que reparar viviendas o construcciones sin diseño sísmico vigente exige reforzamientos estructurales y avales de curadurías urbanas, lo que eleva el costo final.

Sobre la financiación, Cardona indicó que la carga se repartirá entre el Estado, las compañías aseguradoras y los propietarios privados. “El Estado no es un asegurador de todos los ciudadanos, sino que tiene una responsabilidad fiscal”, señaló al medio.

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Las aseguradoras, añadió, solo responderán por los predios con pólizas vigentes. El Gobierno ha mencionado un “Plan Milagro” con subsidios de vivienda, alivios en servicios públicos y un fondo de reconstrucción bajo un estado de emergencia económica.