El árbitro colombiano Wilmar Roldán tuvo cruce con el portero uruguayo Fernando Muslera en la Copa Libertadores: “Es un desastre”

Tras finalizado el juego en el estadio Claro Arena de Santiago, así se vivió el tenso cruce entre el pito colombiano y el portero uruguayo-crédito @SC_ESPN/X

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La Copa Libertadores se encuentra en su recta de definición, y el 18 de agosto de 2026, Estudiantes de La Plata de Argentina goleó por 3-0 a la Universidad Católica de Chile en el Claro Arena de Santiago (capital de dicho país).

En medio de lo que fue la goleada, el juego tuvo protagonismo colombiano: la asistencia del delantero caleño Edwuin Cetré para el tercer gol del cuadro “Pincharrata” (apodo de Estudiantes), y en el tenso cruce que tuvo el portero uruguayo Fernando Muslera con el árbitro antioqueño Wilmar Roldán,

"Es un desastr", esa fue la frase que desató la polémica-crédito ESPN

Tras finalizado el juego, el arquero uruguayo Fernando Muslera intentó saludar a Roldán, pero el colombiano le negó el saludo.

El episodio se dio tras una discusión por una jugada en la que los argentinos pidieron revisión por una supuesta agresión. Según el relato del propio Muslera, al final del partido intentó hablar con el juez antioqueño, pero no obtuvo respuesta ni saludo y se quejó ante sus compañeros; el comentario lo escuchó el delantero argentino Guido Carrillo.

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después de que el arquero uruguayo Fernando Muslera lo cuestionara al cierre del encuentro, dijo lo siguiente:

“A mí ni me saludó. Es un desastre, horrible”.

El choque con Muslera se sumó a antecedentes recientes de Roldán en torneos Conmebol. En el duelo entre O’Higgins y Boca Juniors por la Copa Sudamericana tuvo un incidente con Leandro Paredes, y en el partido Bolívar vs. Sao Paulo se cruzó con el portugués Domingos Duarte y discutió por la queja del colombiano, el delantero argentino Jonathan Calleri al final.

Así han sido los cruces de Wilmar Roldán con jugadores

El árbitro colombiano tuvo un fuerte cruce la semana anterior con el defensor Domingos Duarte en el estadio Hernando Siles-crédito @Dsports/X

El 11 de agosto de 2026, el delantero argentino Jonathan Calleri cuestionó a Wilmar Roldán tras el 1-1 entre Bolívar y Sao Paulo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en un partido jugado en la altura de La Paz que volvió a dejar al árbitro colombiano en el centro de una discusión con futbolistas y sumó otro episodio tenso a su actuación reciente en el torneo.

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El empate se resolvió con goles en momentos distintos: Robert Arboleda adelantó al equipo brasileño a los 23 minutos y Carlos Melgar igualó a los 63 para el conjunto boliviano dirigido por Alejandro Restrepo. La revancha en Brasil quedó programada para el próximo martes 18 de agosto, según informó Caracol Radio.

La crítica de Calleri llegó al final del encuentro y se concentró en una acción puntual del manejo arbitral. El delantero argentino evitó profundizar sobre Roldán, pero cuestionó la rigidez con la que aplicó una regla en un contexto marcado por las exigencias físicas de la altura.

El goleador del São Paulo Futebol Clube evitó referirse al árbitro colombiano-crédito @SportsCenterBR/X

“No me gusta hablar de él. Lo conozco desde hace mucho tiempo, sé todo lo que ha hecho. Hoy, creo que esos cinco segundos fueron demasiado. El balón iba a salirse de la cancha y él ya estaba contando”, dijo el capitán de Sao Paulo en diálogo con ESPN.

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Durante el cierre del primer tiempo, justo antes de un tiro de esquina a favor del equipo local, Roldán tuvo un intercambio verbal con el defensor portugués Domingos Duarte. En ese momento intervino Calleri, que apartó a su compañero en medio de la discusión.

Durante el partido que se disputó en el estadio El Teniente de Rancagua, el árbitro antioqueño y el volante de Boca Juniors y la selección Argentina tuvieron una fuerte discusión-crédito @SC_ESPN/X

El episodio reforzó una secuencia que el árbitro antioqueño ya había protagonizado días antes en la misma competencia. En el duelo entre O’Higgins y Boca Juniors por la Copa Sudamericana también se produjo un enfrentamiento con un futbolista de peso.

Ese cruce fue con Leandro Paredes, capitán del equipo argentino y campeón del mundo, después de una falta sancionada por Roldán en el segundo tiempo. En el minuto 67, el juez marcó una infracción de Nicolás Figal sobre Martín Sarrafiore y se acercó a amonestar al defensor.

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Fue entonces cuando Paredes fue a reclamarle y apartó uno de los brazos del árbitro. La reacción de Roldán incluyó un empujón para tomar distancia y luego la tarjeta amarilla para el mediocampista, mientras las cámaras captaron al colombiano diciéndole: “Conmigo no”.