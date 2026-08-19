Esto serían los cambios en el presupuesto del 2027 en la administración de Abelardo de la Espriella: devolvieron en el Congreso el proyecto presentado por el Gobierno Petro

Miguel Gómez afirmó ante el Congreso de la República que el Gobierno no subirá impuestos para sanear las cuentas fiscales - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El Congreso de Colombia devolvió el proyecto de presupuesto para 2027 al Gobierno a pedido del propio Ministerio de Hacienda, una decisión que obligó a rehacer las cuentas antes de su nueva presentación en agosto porque la propuesta original, que ascendía a $576 billones, no reflejaba la realidad fiscal del país y dejaba un descalce superior a $30 billones.

La reestructuración técnica del Presupuesto General de la Nación entró así en una nueva etapa después de la decisión adoptada por las comisiones económicas el 11 de agosto. El nuevo texto deberá incorporar como prioridades la estabilización de la deuda, la financiación de la emergencia por el terremoto y la continuidad de los planes sociales.

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Según explicó Miguel Gómez, ministro de Hacienda, era necesario revisar los supuestos del proyecto porque no cumplían con la situación financiera real.

En su intervención ante el Congreso de la República, el funcionario también aseguró que el gobierno de De la Espriella no subirá impuestos para obtener los recursos que exige el saneamiento de las cuentas fiscales.