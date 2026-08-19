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ChocQuibTown se unió de nuevo para llevar luz a las familias afectadas por el terremoto en el Chocó: “Queremos ayudar”

La agrupación retoma el trabajo conjunto tras sus proyectos como solistas, impulsando una campaña solidaria con lámparas y paneles solares para hogares que continúan sin energía en la región

ChocQuibTown impulsa campaña para donar kits solares a comunidades del Chocó - crédito @chocquibtown/ Instagram
ChocQuibTown impulsa campaña para donar kits solares a comunidades del Chocó - crédito @chocquibtown/ Instagram
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La agrupación musical ChocQuibTown ha vuelto a unir fuerzas, dejando atrás una etapa en la que sus integrantes siguieron caminos musicales separados, para encabezar una campaña solidaria destinada a llevar luz e insumos esenciales a las comunidades más afectadas por el reciente terremoto en el departamento del Chocó.

El fuerte sismo, ocurrido el pasado 10 de agosto y con epicentro en San José del Palmar, dejó sin electricidad a numerosas familias y comprometió la infraestructura de hospitales y viviendas en toda la región.

Tras un periodo de separación iniciado en 2023, los integrantes de ChocQuibTown—anteriormente enfocados en proyectos como solistas—decidieron retomar el trabajo conjunto ante la emergencia humanitaria. El grupo anunció a través de sus redes sociales la donación de equipos de refrigeración para el Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, una acción que resultó clave para mitigar la pérdida de insumos médicos tras los cortes de energía.

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Además de esta primera ayuda, ChocQuibTown se alió con la Fundación TAAP para lanzar una campaña orientada a la adquisición y entrega de lámparas y paneles solares. El objetivo es proveer una fuente de iluminación inmediata y sostenible a los hogares que permanecen a oscuras tras el terremoto. Según información compartida por los artistas, cada kit solar tiene un costo aproximado de 155.000 pesos colombianos y la campaña ya permitió entregar cien lámparas solares en la comunidad de Hueco Oscuro, con el apoyo de empresas como Ferragro y Solartech Energy.

En un mensaje difundido por las cuentas oficiales de la agrupación, Goyo y Tostao invitaron a sus seguidores y a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa, enfatizando la urgencia de transformar la solidaridad digital en acciones concretas. “Queremos invitarlos, junto a la Fundación TAAP, a que se sumen a la compra de las lámparas y paneles solares para el Chocó, para que podamos llevarles mucha luz a muchas familias que lo están necesitando en este momento”, expresó la vocalista. Por su parte, Tostao agregó: “Vamos a hacerlo real y a sumarnos a esta iniciativa. Vamos a llevarle luz a muchos lugares del Chocó; vamos a hacerlo real”.

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La petición de ChocQuibTown surge en un contexto donde la falta de energía eléctrica agrava la vulnerabilidad de las comunidades rurales del Chocó. El grupo recordó que compartir la información de la campaña también constituye un aporte valioso, especialmente para quienes no pueden contribuir económicamente. “Cada aporte suma y, si no pueden donar, compartir también ayuda muchísimo”, señalaron en sus redes.

El llamado de ChocQuibTown se suma a las múltiples iniciativas de ayuda impulsadas por artistas y personalidades colombianas tras el terremoto. La agrupación concluyó su mensaje con un compromiso: “El Chocó necesita luz y nosotros queremos ayudar a llevarla”. La campaña continúa abierta y la información sobre cómo donar puede consultarse en las redes oficiales de la banda y la Fundación TAAP.

Además de la labor que viene realizando ChocQuibTown en el Chocó tras el terremoto del 10 de agosto, numerosos artistas colombianos han sumado esfuerzos para mitigar los efectos de la tragedia en distintas regiones del país. Shakira se trasladó personalmente a Quibdó, donde anunció la reconstrucción de diez escuelas y la Universidad Tecnológica del Chocó, en alianza con la Fundación Pies Descalzos y socios internacionales como la Fundación Howard G. Buffett y Global Citizen. La cantante barranquillera enfatizó la importancia de garantizar la educación en medio de la emergencia y pidió la colaboración de entidades públicas y privadas para ampliar el alcance de la ayuda.

Karol G también activó su red de apoyo a través de la Fundación Con Cora, movilizando donaciones y recursos para las zonas más afectadas. Además, igualó las contribuciones de sus seguidores en conciertos y participó en campañas de recaudación junto a otros músicos. Ryan Castro, J Balvin y Maluma utilizaron sus redes sociales para difundir campañas como “Colombia Se Levanta”, facilitando la canalización de donaciones y el apoyo directo a las familias damnificadas.

A estas acciones se sumaron figuras como Carlos Vives, Fonseca y Juanes, quienes promovieron líneas de atención prioritaria y realizaron aportes directos. El compromiso de la comunidad artística ha servido para visibilizar la emergencia y fortalecer la respuesta solidaria, conectando a la sociedad civil con canales efectivos de ayuda tanto a nivel nacional como internacional.

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