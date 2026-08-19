Gustavo Petro reaccionó a la publicación del llamado ‘libro blanco’ con denuncias de presunta corrupción presentadas por Abelardo de la Espriella: “No son delito”

El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Fiscalía

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El presidente Abelardo de la Espriella, acompañado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, dio a conocer el llamado “libro de la verdad” en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, un documento de más de 130 páginas que recopila 82 denuncias sobre posibles casos de corrupción en la administración de Gustavo Petro.

Por este motivo, el expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X y afirmó que no existe ningún libro forense entregado por el presidente Abelardo de la Espriella a la Fiscalía.

“No hay libro forense entregado por Abelardo a la Fiscalía (sic)”, indicó Petro.

Gustavo Petro afirmó que no existe ningún libro forense entregado por el presidente Abelardo de la Espriella a la Fiscalía - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

Según sus declaraciones, el libro presentado por el presidente y el vicepresidente está conformado por 23 hechos que, de acuerdo con el exmandatario, corresponden a políticas públicas que defendieron y no constituyen un delito.

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“Se trata de 23 hechos que son políticas públicas que hemos defendido y no son delito (sic)”, afirmó.

Por esa razón, el expresidente Petro pidió a todos los ministros y ministras que lo acompañaron durante su gestión responder de manera inmediata a cada uno de los puntos presentados por el presidente Abelardo de la Espriella.

Gustavo Petro afirmó que, si se llega a comprobar la existencia de un delito, este debe ser sancionado con la pena correspondiente.

“Cada ministro y ministra debe responder de inmediato cada punto. En dónde haya algún delito su merecido es la pena (sic)”, afirmó.

Recordó también los documentos entregados por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre la administración de Daniel Quintero. Según Petro, ese “libro blanco” no resultó en acusaciones.

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“Pero como paso en Antioquia, el famoso libro blanco terminó sin acusados (sic)”, aseveró el expresidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro afirmó que, si se llega a comprobar la existencia de un delito, este debe ser sancionado con la pena correspondiente - crédito @petrogustavo/X