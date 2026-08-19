Violeta Bergonzi respondió a las críticas por su aparición en ‘MasterChef Celebrity’: “¿Ya hicieron algo por el mundo?”

La exreina de belleza y participante de 'MasterChef Celebrity' recordó cuando intentaron robarla con escopolamina - crédito @violetabergonzi/Instagram

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Mientras las críticas por su aparición en MasterChef Celebrity circulaban en redes sociales, Violeta Bergonzi estaba haciendo otra cosa: recolectar ayudas para el Chocó desde tempranas horas de la mañana y no pendiente de los comentarios. Esa fue su respuesta, directa y sin filtros, a quienes cuestionaron su paso por el programa.

La ganadora de la séptima temporada del concurso, emitida en 2025 por Canal RCN, regresó al set de la edición 2026 en el capítulo del lunes 18 de agosto como invitada especial. Su visita generó reacciones encontradas entre los seguidores del programa, y ella no tardó en pronunciarse.

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La reacción de Bergonzi en Instagram

En el comentario que dejó en la publicación oficial del canal en Instagram —donde se preguntaba a los seguidores cómo les había parecido su visita—, Bergonzi escribió: “Yo ocupada recogiendo ayudas para el Chocó desde las 6:20 de la mañana y me pregunto los que me critican si ya habrán hecho algo por el mundo o por sus vidas”.

La respuesta de Violeta Bergonzi a las críticas que recibió por su paso en 'MasterChef Celebrity' como invitada - crédito @canalrcn/IG

El mensaje acumuló 478 “me gusta” en pocas horas y fue ampliamente difundido en redes sociales.

La presentadora remató su comentario con un tono irónico pero conciliador: “El mundo se cae y la gente alegando por un show de televisión que se grabó hace 4 meses. Los amo. Vayan a donar y busquen trabajo. Bendiciones mis amores lindos”.

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Qué dijo y qué hizo en el programa

La aparición de Bergonzi en la edición 2026 de MasterChef Celebrity no fue decorativa. La ganadora de la temporada anterior recorrió las estaciones de cocina, ofreció consejos a los participantes y protagonizó uno de los momentos más comentados del episodio al dirigirse directamente al actor Tuto Patiño, quien sufrió una crisis de ansiedad durante el reto de la jornada.

El desafío consistía en ingresar a una caja oscura y, usando únicamente el olfato, el gusto, el tacto y el oído, identificar ingredientes para luego replicar un postre. Patiño, capitán de su equipo, reconoció ante cámaras que jamás había experimentado algo así y confesó que, en ese momento, descubrió que podría sufrir de claustrofobia.

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La intervención de la ganadora de la temporada anterior resaltó la importancia de la disciplina mental y la organización en el entorno competitivo de 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

Fue en ese contexto que Bergonzi intervino con un mensaje que no dejó espacio a la ambigüedad: “Si quieres ser el próximo eliminado, sigue por ahí, pero si no lo quieres, tienes que controlar la bendita ansiedad más allá de tener clases de repostería”, le dijo al actor.

El mensaje sobre la mente y la organización

Más allá del llamado de atención puntual, Bergonzi aprovechó su visita para compartir una perspectiva que, según ella, aprendió durante su propia experiencia en la competencia.

“Las cosas que más desatan ansiedad son el desorden, y te lo digo porque yo lo vivo y tú lo sabes. Si uno trabaja en una cocina hecha un cochambre, la ansiedad se va a alborotar más porque no sabes dónde están tus cosas, ni tu equipo, ni tu cabeza”, afirmó.

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El llamado de atención de Violeta a Tuto Patiño se convirtió en uno de los instantes más comentados del programa, instándolo a controlar la ansiedad para evitar la eliminación - crédito cortesía Canal RCN

También instó a Patiño a mirar hacia adentro antes de liderar a otros: “Antes de hablar con tu equipo habla con Tuto, mira esas herramientas que te han llevado a ser un gran actor”.

La presentadora recordó que, tras ganar MasterChef Celebrity, siempre imaginó el momento de volver al set como invitada. “Sé lo que están viviendo. Es una montaña rusa y hay que saber pilotear esas emociones para avanzar en el juego”, dijo ante los concursantes.