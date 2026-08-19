Este es el listado oficial de Medicina Legal con los nombres de las 309 víctimas fatales del terremoto en Colombia

Medicina Legal elevó a 306 los fallecidos identificados por el terremoto en Colombia en una actualización que sigue abierta - crédito Mario Baos/EFE

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses publicó un nuevo reporte que confirma el fallecimiento de 306 personas a raíz del reciente sismo que afectó a Colombia, con la mayor concentración de víctimas en la ciudad de Cali.

La entidad presentó la actualización oficial de registros, detallando la distribución por municipios en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Chocó.

El listado divulgado por Medicina Legal incluye nombre, sexo y edad de cada una de las víctimas, dando cuenta del impacto en distintas regiones del occidente colombiano.

Cali encabeza el listado, seguida por Pereira, mientras que otras localidades como Manizales, Armenia-Calarcá, Belén de Umbría, Cartago, Popayán, Buenaventura, Buga, Sevilla, Tuluá, Roldanillo, Santander de Quilichao y Quibdó también reportan fallecidos.

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De acuerdo con información oficial, el reporte registra víctimas de todas las edades, desde menores de edad cuyos nombres figuran bajo iniciales, hasta adultos mayores.

El reporte oficial del terremoto en Colombia distribuye las víctimas identificadas en Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Chocó - crédito Luisa González/Reuters

El documento señala que la tragedia golpeó tanto a familias como a comunidades enteras, afectando especialmente a los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda.

La actualización de Medicina Legal responde al proceso de identificación y verificación de los decesos relacionados con el evento sísmico, que dejó daños estructurales y numerosas personas heridas en diferentes municipios.

A continuación, se presenta el listado discriminado de las personas fallecidas, organizado por municipios:

<b>Cali</b>

Dey Levy Potosí Arango, Masculino, 35 años

Carlos Andrés Cortés Palacios, Masculino, 45 años

Omar Esquivel González, Masculino, 48 años

N N V C, Femenino, 8 años

Jeider Orlando Fomseca Gil, Masculino, 24 años

Angie Lizeth Perlaza Estupiñan, Femenino, 25 años

Mariano Cadena Quiñones, Masculino, 43 años

Ana Gabriela Aguirre García, Femenino, 20 años

Jaime Bonilla Victoria, Masculino, 55 años

Andrés Felipe Escobar González, Masculino, 22 años

Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez, Masculino, 28 años

Ana Lucelly Adarbe Núñez, Femenino, 45 años

María Patricia Vasquez Bautista, Femenino, 68 años

Edwin Marino Rodríguez Victoria, Masculino, 56 años

Miriam Del Socorro Quintero Ramírez, Femenino, 64 años

Miriam de Jesús Wilches de Palacio, Femenino, 81 años

Laura Johanna Reyes Pinilla, Femenino, 28 años

S T A M, Femenino, 10 años

Rosa Matilde Rodríguez Calvache, Femenino, 78 años

Carlos Modesto Olivo Jiménez, Masculino, 68 años

Jhon Edwar Viedman Ceballos, Masculino, 29 años

Francisney Mambuscay Benachi, Masculino, 45 años

Gloria del Carmen Rosero Popayán, Femenino, 41 años

Sofya Saavedra Caycedo, Femenino, 23 años

Ana Beiba López, Femenino, 83 años

John Harold Caicedo Banguera, Masculino, 43 años

Mónica Lorena Mera Murillo, Femenino, 40 años

Nelly Cecilia Meneses Obando, Femenino, 74 años

Angela Julieth Muñoz Torres, Femenino, 36 años

Germán Sarria Arboleda, Masculino, 66 años

Fabio Arana Tobar, Masculino, 49 años

Ofelia Giraldo Osorio, Femenino, 85 años

Luz Dary Osorio Giraldo, Femenino, 63 años

María Idaly Salazar Piedrahita, Femenino, 79 años

Guillermo Atehortua González, Masculino, 78 años

T A B, Masculino, 12 años

Angie Giovanna Trujillo Sánchez, Femenino, 37 años

María Leidy Scarpetta Ruiz, Femenino, 39 años

Olga Borja, Femenino, 87 años

Pedro Noe Chaguendo Concha, Masculino, 72 años

David Steven Restrepo Moreno, Masculino, 25 años

Lennin Dinay Ruiz Fernández, Femenino, 37 años

Elsa Valencia Giraldo, Femenino, 84 años

María Cristina Suárez Rendón, Femenino, 38 años

S LL R, Femenino, 1 año

I S P S, Masculino, 12 años

Yamileth Rojas Riascos, Femenino, 48 años

Juan Francisco Barrios Joly, Masculino, 72 años

Juan Guillermo Mosquera, Masculino, 19 años

Karroll Paola Mora Pelaez, Femenino, 45 años

E L M, Masculino, 16 años

Julia Amelia Palta Paz, Femenino, 76 años

Juan Pablo Arango García, Masculino, 24 años

María Esmeralda Ordoñez de Pérez, Femenino, 84 años

Isabel Castillo de Contreras, Femenino, 94 años

Miguel Enrique Abuchar Porras, Masculino, 73 años

Patricia del Pilar Jiménez Burbano, Femenino, 60 años

Angie Isabella Castaño Melo, Femenino, 20 años

Yenci Lorena Delgado Restrepo, Femenino, 22 años

Faisuly Rojas Foronda, Femenino, 50 años

Ana Ludivia Bernal Arciniegas, Femenino, 58 años

Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamon, Femenino, 69 años

Sandra Stella Duque Burgos, Femenino, 57 años

Luz Nelly Guerrero Núñez, Femenino, 35 años

A L M, Femenino, 13 años

Angelica Álzate Orozco, Femenino, 42 años

Alejandro Martínez Prado, Masculino, 55 años

Xiomara Angelica Agredo Galvez, Femenino, 36 años

Luis Emilio Contreras Castillo, Masculino, 66 años

Elsa Ortiz Prieto, Femenino, 81 años

Gloria Ines Zorrilla Gómez, Femenino, 61 años

Doris Niño Vera, Femenino, 71 años

Luz Angela Prado de Martínez, Femenino, 81 años

Jhon Fleider Gómez Grajales, Masculino, 59 años

Merzori Sánchez López, Femenino, 50 años

Helda Nubia Aristizabal Aristizabal, Femenino, 58 años

Ricardo López Arango, Masculino, 75 años

Catherin López Saldarriaga, Femenino, 44 años

V G R, Femenino, 7 años

Amparo Jaramillo Eastman, Femenino, 73 años

María del Rosario Caicedo Bravo, Femenino, 19 años

Rosalba Montañez Arias, Femenino, 54 años

Jairo Hernan Saavedra Cardona, Masculino, 62 años

Nur Zuñiga de Gallego, Femenino, 70 años

Dario Patiño Rivera, Masculino, 77 años

Juan David Cano Pabon, Masculino, 31 años

Blanca Victoria Caicedo López, Femenino, 61 años

Jorge Enrique Pinchao, Masculino, 80 años

Efren Caicedo López, Masculino, 65 años

Luz Angela Martínez Ruiz, Femenino, 54 años

Héctor Gallego Ocampo, Masculino, 83 años

María Nelsida Hincapié Martínez, Femenino, 72 años

Luz Aida Hincapié Martínez, Femenino, 64 años

María del Socorro Hincapié Martínez, Femenino, 68 años

L M F, Femenino, 10 años

Juan Felipe Ramírez García, Masculino, 27 años

Gloria Inés Jiménez Saa, Femenino, 85 años

Kevin Andrés Cadavid Duque, Masculino, 33 años

Jazmín Montoya Castaño, Femenino, 34 años

D C M, Masculino, 1 año

María Adiela Osorio de Ramírez, Femenino, 76 años

Esperanza Jiménez Saa, Femenino, 90 años

María Isabel Jiménez Escarria, Femenino, 58 años

Luis Eduardo García Vela, Masculino, 59 años

María Tulia Vera Bocanegra, Femenino, 85 años

Carlos Arturo Aponte Espinosa, Masculino, 71 años

I G A, Femenino, 11 años

Diego Alejandro García Cortés, Masculino, 27 años

Cecilia Laguna Cruz, Femenino, 75 años

Gustavo Arley López Giraldo, Masculino, 50 años

Amparo Barona Jiménez, Femenino, 76 años

Marta Erika Carrua Gómez, Femenino, 60 años

Jaime Martínez Bolaños, Masculino, 62 años

Miguel Ángel Valencia Muriel, Masculino, 75 años

Claudia Mónica Trigreros Rojas, Femenino, 55 años

Martha Rocío Rojas de Barbery, Femenino, 65 años

Alejandra Vivas Jiménez, Femenino, 34 años

Isabel Guasaquillo Chávez, Femenino, 66 años

Isabella Saavedra Caycedo, Femenino, 20 años

Rosa Esther Tello Ceballos, Femenino, 66 años

M V J, Masculino, 10 años

Amparo Rojas de Méndez, Femenino, 90 años

J J V S, Masculino, 16 años

Zulay Gregoria Olivo Gaviria, Femenino, 72 años

Nidia Méndez Rojas, Femenino, 72 años

María Stella Marín Serna, Femenino, 70 años

Juan Esteban Vanegas Galeano, Masculino, 24 años

Juan Carlos Aguirre Benitez, Masculino, 48 años

Valentina Vanegas Galeano, Femenino, 29 años

Siomara Hernández Duarte, Femenino, 62 años

Humberto Lara Tascon, Masculino, 86 años

Víctor Manuel Acosta Valdés, Masculino, 55 años

Luz Adriana Betancourt Correa, Femenino, 57 años

Eladio Álvarez Vega, Masculino, 102 años

Gladys Grajales Montaño, Femenino, 78 años

Luz Elena Varela Tamayo, Femenino, 59 años

María Isabel Suarez Narvaez, Femenino, 68 años

Luciana Valentina Marcano Vergara, Femenino, 24 años

María Melida Betancourt de Correa, Femenino, 90 años

Juan José Cruz Salazar, Masculino, 39 años

Victoria Eugenia Perea Pérez, Femenino, 54 años

Nelly Grajales de Gómez, Femenino, 77 años

Matias López Sánchez, Masculino, 17 años

Andrés Felipe Sánchez Gutiérrez, Masculino, 17 años

Nubia Esperanza Velasquez García, Femenino, 57 años

Buenaventura

Carlos Alberto Rosero Pretel, Masculino, 55 años

Mabel Cristina Carvajal Posada, Femenino, 57 años

Martha Patricia Correa Grueso, Femenino, 50 años

Washington Segura Garcés, Masculino, 49 años

Guillermina Angulo Torres, Femenino, 46 años

Arnulfo Rojas Renteria, Masculino, 74 años

José Joaquin Rodríguez Galindo, Masculino, 76 años

D D A, Femenino, 16 años

Dilia Gongora Suican, Femenino, 66 años

Buga

A R G, Masculino, 8 años

Paola Andrea Quintero Daza, Femenino, 34 años

J A M Q, Masculino, 6 años

M J L T, Femenino, 6 años

E B A, Masculino, 6 años

Jesús Alfonso González, Masculino, 28 años

Sevilla

María Edilma Gutiérrez de Muñoz, Femenino, 81 años

Aristóbulo Muñoz Restrepo, Masculino, 83 años

Luz Meri Cartagena Hermira, Femenino, 53 años

Tuluá

José Norberto Gómez Valencia, Masculino, 73 años

Aliro Cardona Castillo, Masculino, 70 años

Luz Adriana Restrepo López, Femenino, 45 años

Roldanillo

Juan Carlos García Castañeda, Masculino, 30 años

Omaira Ramírez de Salcedo, Femenino, 85 años

Magnolia García Lugo, Femenino, 57 años

Guillermo Baldion, Masculino, 78 años

Miguel Antonio Herrera Bueno, Masculino, 88 años

María Ludivia Giraldo Rubio, Femenino, 80 años

Cartago

Elizabet Osorio Henao, Femenino, 66 años

Sandra Milena Molina Martínez, Femenino, 31 años

Leonor Panesso de Marín, Femenino, 81 años

Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez, Masculino, 70 años

Pereira suma 118 personas identificadas y aparece como la segunda ciudad con más fallecidos por el terremoto en Colombia - crédito David Salazar/AFP

Pereira

Lina Marcela Rodas Cuartas, Femenino, 37 años

Julián Andrés Mejía Moreno, Masculino, 27 años

Sandra Patricia Chica Montoya, Femenino, 47 años

Gilberto de Jesús Giraldo López, Masculino, 74 años

Pilar Jiménez Toquica, Femenino, 81 años

Sergina Moncada Aguirre, Femenino, 71 años

Argensola del Socorro González Gutiérrez, Femenino, 82 años

Paula Andrea Franco Bustamante, Femenino, 44 años

Dargui González Guerrero, Masculino, 49 años

Angela María Acosta González, Femenino, 46 años

Juan Manuel Toro Sánchez, Masculino, 30 años

Wilson de Jesús Largo Trejos, Masculino, 57 años

Luis Fernando Ossa Hernández, Masculino, 62 años

Pedronel Diaz Diaz, Masculino, 64 años

Aracelly Daza Valencia, Femenino, 61 años

Juan Carlos Gil Ulloa, Masculino, 47 años

R D R Q, Masculino, 17 años

Derly Angelica Martínez Flórez, Femenino, 25 años

Vanessa Gómez Molina, Femenino, 28 años

Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía, Femenino, 38 años

Kevin Styven Álvarez Mosquera, Masculino, 30 años

Rosa Angelica Maya Maya, Femenino, 76 años

María Mariela Granada Echeverry, Femenino, 67 años

Guillermo Orrego Flórez, Masculino, 59 años

Blanca Libia Hincapié Londoño, Femenino, 82 años

José Fernando Valencia Cañas, Masculino, 51 años

Nubredin Ortiz Londoño, Masculino, 85 años

Sorley Aracelly Villa Guevara, Femenino, 64 años

Aleida Campiño Trujillo, Femenino, 63 años

Magola Quiceno López, Femenino, 71 años

Andrea Carolina Puliche Blandon, Femenino, 30 años

Mariana Santa Gómez, Femenino, 65 años

Pablo Andrés Rivera Avirama, Masculino, 26 años

María Dalila Moncada Aguirre, Femenino, 84 años

José Fernando Granada Gutiérrez, Masculino, 60 años

Flor de María González de Arenas, Femenino, 85 años

Juan Carlos Aristizabal López, Masculino, 62 años

L S L H, Femenino, 10 años

Sigifredo Heredia Manso, Masculino, 65 años

María Leticia Hernández Rendon, Femenino, 60 años

Fanny Moncada Aguirre, Femenino, 66 años

Yaneth Ensueño Álzate Sánchez, Femenino, 59 años

Sofia Martínez Martínez, Femenino, 38 años

Floralba Londoño Pulgarín, Femenino, 63 años

Martha Lucía Gómez Grisales, Femenino, 43 años

Daniela Gutiérrez Tangarife, Femenino, 30 años

Juan José Zapata Chica, Masculino, 19 años

Jesús Emilio Castro Hincapié, Masculino, 55 años

María Valeria Arcila Roldan, Femenino, 25 años

María Elvia Ruiz de Jiménez, Femenino, 69 años

María Estrella Benitez Herrera, Femenino, 69 años

Valentina Gallego Osorio, Femenino, 27 años

Jhon Jairo Zuluaga, Masculino, 53 años

María Rosalba Morales Batero, Femenino, 76 años

Anselmo Guevara Navarro, Masculino, 76 años

Carlos Alberto Jaramillo Duque, Masculino, 30 años

Julián Arango Hernández, Masculino, 62 años

Jorge Luis Muñoz Marín, Masculino, 69 años

Jorge Luis Guevara Aguilar, Masculino, 53 años

María Catalina López Vasquez, Femenino, 46 años

Teresita Meza de López, Femenino, 77 años

Ivan Felipe Morales Grajales, Masculino, 21 años

Kevin Diaz Hernández, Masculino, 19 años

Flor María Martínez de Chaux, Femenino, 73 años

María Cristina Giraldo Hernández, Femenino, 83 años

Gloria Amparo Monsalve Álvarez, Femenino, 68 años

Ceneida Ramírez Arango, Femenino, 45 años

Richard Alejandro Cardona Cañaveral, Masculino, 22 años

María Melida Toro de Sossa, Femenino, 75 años

Susana López de Guzman, Femenino, 86 años

Leidy Marcela Morales Arias, Femenino, 34 años

Alberto Gómez Agudelo, Masculino, 92 años

Ofelia Franco de Zapata, Femenino, 73 años

Luz María Hinestroza Renteria, Femenino, 51 años

Mario Ceballos Jaramillo, Masculino, 70 años

María Dolores Hoyos de Ruiz, Femenino, 76 años

Carlos Alberto Guzman López, Masculino, 64 años

Nubia Bonilla Álzate, Femenino, 86 años

Remigia Norma George, Femenino, 85 años

Arnulfo Galeano Buitrago, Masculino, 83 años

Carlos Hernán Escarria Maldonado, Masculino, 44 años

Humberto Aguirre García, Masculino, 81 años

Cinthia Silieth Ortega Serrano, Femenino, 38 años

Ana Silvia Rodríguez Daza, Femenino, 70 años

Miguel Ángel Fernández Estrada, Masculino, 35 años

Carlos Augusto Vargas Rodríguez, Masculino, 65 años

Ana Victoria Mejía Osorio, Femenino, 48 años

Luis Carlos Velasco Gutiérrez, Masculino, 63 años

José Manuel Castaño Tejada, Masculino, 72 años

Manuel Enrique Gómez Ariza, Masculino, 59 años

Jhon Alexander Motato, Masculino, 40 años

José Gregorio Aquino Ceballos, Masculino, 29 años

Rafael Antonio Aquino Ceballos, Masculino, 41 años

Irma Rodríguez Daza, Femenino, 80 años

Carlos Alberto Londoño Lozano, Masculino, 64 años

Humberto Jovanny Jiménez Ruiz, Masculino, 47 años

Miguel Ángel Vidales Cardona, Masculino, 30 años

Juan Fernando Rodríguez Álvarez, Masculino, 28 años

Juan Felipe Giraldo Cárdenas, Masculino, 23 años

Largo Sánchez Daniela Andrea, Femenino, 31 años

Vanegas Restrepo Humberto, Masculino, 82 años

Lorena Ramirez Ospina, Femenino, 53 años

Nuurmy Mckencie Gallardo, Femenino, 51 años

Rocío Heredia Manzo, Femenino, 59 años

Miguel Héctor Antonio López Rivera, Masculino, 88 años

Brenda Eloisa Flores reyes, Femenino, 41 años

Mario Alberto Zapata Verdier, Masculino, 53 años

Varios menores de edad aparecen identificados solo con iniciales en municipios como Cali, Buga, Pereira y Quibdó - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Quibdó

Bibiana Buitrago Zuluaga, Femenino, 36 años

Daniela Sánchez Morales, Femenino, 28 años

Juan Antonio Galeano Restrepo, Masculino, 35 años

Juan Camilo Moreno Sánchez, Masculino, 25 años

John Ricardo Parra Blandon, Masculino, 46 años

Yonny Rocio Salas Duque, Femenino, 42 años

María Daniela Ruiz Hinestroza, Femenino, 35 años

J M V V, Masculino, 5 años

Keisy Lidsay Parra Sánchez, Femenino, 19 años

Bertha Helena Roa Ramirez, Femenino, 38 años

Horacio Antonio Mosquera Mena, Masculino, 72 años

Luis Alberto Rivas Salguero, Masculino, 39 años

Belén de Umbría

José Yovany Agudelo Sánchez, Masculino, 46 años

Manizales

Fernando Alonso González, Masculino, 70 años

Catalina Arango Sandoval, Femenino, 18 años

Oscar de Jesús Henao Marín, Masculino, 78 años

Luis Alberto Duque Cortes, Masculino, 42 años

Graciela Zapata López, Femenino, 72 años

Armenia-Calarcá

Daniel Gutiérrez Arias, Masculino, 84 años

Diana Marcela Duque Guzmán, Femenino, 42 años

Yessica Lorena Céspedes Rondon, Femenino, 34 años

Santander de Quilichao

L J C L, Masculino, 4 meses

Popayán

Carlos Ernesto Rennella Campo, Masculino, 45 años

Medicina Legal mantiene en proceso de identificación algunos registros, especialmente de menores de edad, y que las autoridades continúan las labores de verificación e integración de información para consolidar la cifra definitiva de víctimas.

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